パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、オープン以降ご愛顧をいただき、この度25周年を迎える【パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店・北谷店】の2店舗にて「超 ボーナスセール」を2026年6月20日（土）から7月3日（金）まで期間限定で同時開催いたします。さらに、新たに物流拠点として沖縄物流を開設し、沖縄県内のお客様に向けたWEB通販サイトの利便性を大幅に向上いたしました。新品PCパーツ・周辺機器は5,000円以上のご購入で送料無料、さらに最短翌日到着※となり、店舗とあわせてより便利にお買い物いただけます。

■那覇新都心店・北谷店にて6月20日（土）より「超 ボーナスセール」を開催！

この度、オープン25周年を迎える【パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店・北谷店】の2店舗にて、日頃のご愛顧に感謝を込めた「超 ボーナスセール」を2026年6月20日（土）から7月3日（金）まで期間限定で同時開催いたします。

「超 ボーナスセール」では、人気のゲーミングPCやノートPCなど最新の即納パソコンを豊富に取り揃え、さらにPCパーツ・周辺機器など幅広い品揃えを記念プライスにてご提供いたします。 セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC「LEVEL∞」や、初めてのゲーミングPCに最適なコスパを追求し、カラーバリエーションも選べる「LEVELθ」、カスタマイズして注文できる高品質なBTOパソコン「iiyama PC」等、アップグレードや出張設定設置サービス、各種便利なサービスのご検討も含め店頭スタッフと相談しながらご注文いただけます。また、高性能かつデスクの場所を取らず効率良く作業できるWindows 11搭載のスリムPC、ノートPCをはじめ、NPU AIエンジン内蔵のモデルや、マルチモニター対応のモデルなど、ビジネス用途でのさまざまなニーズにお応えする最新パソコンを取り揃えております。法人様のまとめ買い、業務PC買い替え、買取（下取り）のご相談も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。 開催期間：2026年6月20日（土） ～ 7月3日（金） 【パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店】【パソコン工房 グッドウィル 北谷店】 オープン25周年記念「超 ボーナスセール」 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/okinawa_25th_anniv_sale.php セールアイテムの情報公開は、2026年6月19日（金）午後を予定しております。

■沖縄県内でのWEB通販サイトでのお買い物、店舗でのお買い物がさらに便利になりました！

① パソコン工房 WEB通販サイトでのお買い物

新たに物流拠点として沖縄物流を開設し、沖縄県内のお客様に、より便利にWEB通販サイトでのお買い物をいただけるよう体制を大幅に強化いたしました。 ・新品PCパーツ・周辺機器は5,000円以上のご購入で送料無料に。 ・新品PCパーツ・周辺機器は最短で翌日到着！※ ※在庫状況により、お届けまでお日にちをいただく場合がございます。

② パソコン工房 店舗でのお買い物

オープン25周年を迎える【パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店】【パソコン工房 グッドウィル 北谷店】の2店舗にて品揃えを大きく強化いたしました。当社の秋葉原地区店舗にも迫る圧倒的な価格と品揃えでお客様のご来店をお待ちしております！ また、パソコン工房 WEB通販サイトにて購入いただいた商品も店舗にてサポートいたします。 ぜひこの機会にパソコン工房 WEB通販サイトならびに【パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店】、【パソコン工房 グッドウィル 北谷店】をご利用ください。 沖縄県内でのお買い物がさらに便利になりました。～沖縄物流開設～ 情報ページ URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/parts_okinawa.php

■沖縄県内のお客様限定！ WEB通販サイトで使える最大5,000円OFF WEBクーポン券プレゼント！

【パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店】【パソコン工房 グッドウィル 北谷店】オープン25周年ならびに沖縄物流開設の記念キャンペーンとして、沖縄県にお住まいのお客様限定で、パソコン工房WEB通販サイトでのお買い物にお使いいただける最大5,000円OFFの「WEBクーポン券」をプレゼントいたします！まだパソコン工房WEB通販サイトをご利用でないお客様も、WEB会員登録で対象となります。 キャンペーン期間：2026年6月19日（金）16：00 ～ 7月3日（金）11：59 最新BTOパソコン、PCパーツ、周辺機器などをお得に手に入れるチャンスです！「WEBクーポン券」のご利用対象となる当社指定商品を下記の特設ページにてご用意しております。ぜひこの機会にお買い求めください！ 沖縄県内のお客様限定 最大5,000円OFF WEBクーポン券の詳しい情報はこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/okinawa_coupon.php ※WEBクーポン券のご利用期間は、キャンペーン期間と同日までとなります。 ※WEBクーポン券の獲得にはWEB会員登録・ログインが必要です。 ※WEBクーポン券はマイページより獲得いただけます。 ※WEBクーポン券は沖縄県にお住まいのお客様が対象となります。他の都道府県にお住まいのお客様はご利用いただけません。

■パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施中！

全国のパソコン工房店舗および宅配買取サービスでは、『中古買取強化宣言』としてゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPCやPCパーツ（CPU、マザーボード、メモリ、グラフィックスカード）などの買取査定額を大きく改定！さらに現在「当社指定ゲーミングPCの買取で、パソコン工房会員様限定に、最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼント」も実施中です。 ※最大5万円分相当のプレゼントは、当社指定の買取金額での条件となります。 最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼントの詳しい情報はこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gamingpc_kaitori_point_present.php ご自宅に保管されたままの機器がございましたら、ぜひこの機会にパソコン工房へお持ち込みいただくか、宅配買取サービスをご利用ください！ お近くの店舗はこちらからご覧ください。 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/ 宅配買取はこちらからご覧ください。 URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/kaitori_kyouka_sengen.html

■最大3万円分相当※を還元する「超 ボーナス還元祭」を期間限定で開催中！

「超 ボーナス還元祭」は、期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCをご購入いただくことで、指定機種のスペックに応じて最大3万円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。 店舗・WEB通販での開催期間：2026年6月10日（水） ～ 6月24日（水） ※最大3万円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房 WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。 ※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。 ※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 パソコン工房「超 ボーナス還元祭」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sp_bonus_kangen_2606.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/bonus_kangen_202606.php さらに、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

■パソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEBサイトでは、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただくことで最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。 ※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。 ※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。 パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/kangen_program_ec.php

■最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』

2025年10月14日（火）サポート終了を迎えたWindows 10搭載パソコンからの乗り換えはパソコン工房にお任せください。全国のパソコン工房 店舗・WEB通販サイトにて、お使いのWindows 10搭載パソコンから最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換えを行っていただける『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中です。 サポートが切れたWindowsを搭載したパソコンをそのまま使用し続けるとさまざまなセキュリティリスクが伴いますが、最新Windows 11搭載パソコンへ乗り換えることでWindows 11のセキュリティとアップデートにより安心してパソコンをお使いいただけます。パソコン工房の最新パソコン「iiyama PC」をはじめ、「LEVEL∞」、「LEVELθ」等、いずれも標準でWindows 11を搭載しておりますので、快適・安心なパソコン環境を存分にお楽しみいただけます。 ① 最大5万円分相当を還元 乗り換えがお得になる「下取りサービス」 ② 「Windows 11アップグレード診断」が無料 アップグレード工賃も5,000円にてご提供 ③ 乗り換えのパソコン選びに最適 「オススメ最新Windows 11搭載パソコン」をご提案 ※最大5万円分相当の還元額は、当社指定の条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 ※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。 『Windows 11 全力乗換応援フェア』情報ページ URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/windows11_norikae.php ※『Windows 11 全力乗換応援フェア』は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■店舗情報

【パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店 【 所在地 】〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち3丁目5-16 【 営業時間 】11時00分 ～ 19時30分 【 定休日 】年中無休 【 電話番号 】098-941-5670 【 メール 】nahashintoshin@goodwill.jp 【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/naha.php

【パソコン工房 グッドウィル 北谷店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 グッドウィル 北谷店 【 所在地 】〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜3丁目1-6 【 営業時間 】11時00分 ～ 19時30分 【 定休日 】年中無休 【 電話番号 】098-982-7633 【 メール 】chatan@goodwill.jp 【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/chatan.php パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションG Tel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002 E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp