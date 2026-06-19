BEverse、次世代タレントオーディション「BEYOND VTuber Audition 2026」開催

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口圭登）が提供する次世代コンテンツレーベル「BEverse」は、新たなVTuberオーディション「BEYOND VTuber Audition 2026」を開催し、本日6月19日(金)より公式LINEにて応募受付を開始したことをお知らせいたします。本オーディションでは、新たな原石を1名募集しています。合格者は次世代タレントとしてVTuberデビューに加え、地上波放送・全世界配信予定のアニメ作品における声優としての活躍機会も提供される予定です。

■「BEYOND VTuber Audition 2026」について

本オーディションは、VTuberとしての活動と、アニメ声優としての挑戦機会を掛け合わせた新たなオーディションです。

配信経験や声優経験の有無は問いません。声と表現への熱意があり、中長期的に活動する意志のある方であれば、未経験の方でもご応募いただけます。また、顔出しは不要のため、自分らしい表現を活かしたアバター活動ができます。

合格者は準備期間を経て、VTuberとしてデビュー予定です。VTuber活動を中心に、アニメ、楽曲、ライブ、グッズなど、多角的な展開を予定しています。

※活動内容は合格者と協議のうえ、決定してまいります。

■選考の詳細

本オーディションは、公式LINEより応募を受け付けております。お友だち追加後、案内に沿って必要事項を入力いただき、応募用の動画を2種撮影したものをご提出ください。

特設サイト :https://beverse.tokyo/応募締切：2026年7月25日（土）※応募状況に応じて、締切を早める場合がございます。

応募条件

・18歳以上の女性

・中長期的に活動を継続できる方

・2026年10月以降、活動に時間を確保できる方

・TikTok LIVE配信オーディションに参加可能な方

歓迎条件

・声、歌、演技、トークに自信のある方

・配信経験のある方

・声優、VTuber、アーティスト等を目指している方

・自分の世界観や個性を表現したい方

提出動画

自己紹介＋セリフ読み動画：約2分

・自己紹介および、所定の台本を読んで録画ください（台本は応募フォームに記載されています）

自己PR動画：1～2分

・歌、声、フリートークなど、得意な表現を自由に録画ください

※応募動画はスマートフォン等で撮影したもので構いません。編集は不要です。※本人確認のため、応募動画では応募者ご本人が確認できる形で撮影してください。なお、活動時および配信オーディション時の顔出しは不要です。※詳しい応募方法は、公式LINEよりご確認ください。

■本オーディションに関するお問い合わせ

本オーディションは、BEverseとTikTokライブコマースおよびライブクリエイターマネジメント領域で豊富な実績を持つ株式会社Global Growth（GGTK）が協力し、2社で運営しております。





▼ オーディションに関するお問い合わせ

公式LINE：https://lin.ee/oAfDs74

オーディション運営窓口：https://globalgrowth.jp/contact/

株式会社Global Growth

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲23階

■BEverseとは

BEverseはIPコンテンツの開発やコンテンツクリエイターの発掘・育成、マーケティングプロデュースなどを行う、Brave groupの次世代コンテンツレーベルです。

これまで、Robloxオリジナルタイトル「青鬼ナイトメア」や、Fortniteオリジナルタイトル「恐怖の森 -Liar In The Dark-」や、「東京仮想」によるVTuberプロジェクト「GΔ59」など、没入型コンテンツの企画・プロデュースを手がけてまいりました。

Brave groupが持つグローバルマーケティングの知見を活かし、日本発IPを世界中のファンへ届けるグローバルコンテンツへと展開するとともに、グループ内外の制作機能を掛け合わせることで多面的な展開を実現しています。

▼ BEverseに関するお問い合わせ

・メールアドレス：beverse@bravegroup.co.jp

・株式会社Brave group BEverse責任者：三浦

■株式会社Global Growthとは

多様な才能を支援し、新しいエンターテイメント文化を創出するデジタルエンターテイメント会社。独自の視点で個性豊かな才能を輝かせ、次世代のエンターテイメントをリードし、デジタルアイドルグループ「1MB Twinkle」はTikTokグローバルイベント「GGG-グローバルグローリーイベント」で1位を獲得、その他グループも「1MB DEAR」4位、「UNi Chuuu」5位、「1TB Boiz」9位を獲得し上位を独占、同イベントにおけるエージェンシーランキングでも1位で２冠を獲得しました。 eスポーツメディアサイト「eスポーツニュースジャパン」、音楽番組「GGTK LIVE」、日本で初めてのTikTok LIVE向け配信スタジオ「GGTK東京第一スタジオ」、「GGTK川崎KDスタジオ」などを運営し、閲覧者に刺激的な体験を提供しています。TikTok LIVE配信における累計ギフティング総額が250億円を突破し、現在は日本国内で5,500名以上のクリエイターが所属。「誰もが持つ可能性を育て、無限の力に。そして、その力を世界に届ける」というミッションのもと、TikTok LIVE配信を通じて培ったイベントの企画・運営、マネジメント、スタジオ運営のノウハウを、TikTok Shop領域にも展開している。

■会社概要

株式会社Global Growth

・設立：2019年6月27日

・代表者：上野 和孝

・所在地：東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲23階

・公式サイト：https://globalgrowth.jp/company/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company