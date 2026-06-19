「第16回いわてマンガ大賞」コンテスト作品大募集！！

写真拡大 (全3枚)

岩手県

「第16回いわてマンガ大賞」コンテストでは、岩手に関連のあるオリジナル作品をテーマとして、一般部門、１～４コマ部門、イラスト部門の３部門で作品を募集します。


　応募作品は、岩手県在住の漫画家であるそのだつくしさん、竹谷州史さん、田中美菜子さん、クリストファー・アイゼンフィールドさんや講談社や小学館などの漫画編集者が審査します。たくさんの方からの応募をお待ちしています。




【募集期間】


　　　2026年６月19日（金）～９月24日（木）


　　【募集部門】


　　　一般部門、１～４コマ部門、イラスト部門


　　【入賞者賞金・景品】


　　　１.　一般部門


　　　　　 大賞（１名)賞金10万円、優秀賞（３名）賞金５万円


　 　　 （学生の部）金賞（２名）図書カード３万円分、銀賞（３名）図書カード1万円分


　 ２.　１～４コマ部門


　 　（一般の部）最優秀賞（１名）賞金３万円、優秀賞（２名)賞金１万円


　 　 （中学生以下の部）最優秀賞（１名）図書カード５千円分、


　　　　　優秀賞（３名以内） 図書カード３千円分


　 ３.　イラスト部門　


　　 　 (デジタルイラスト部門（高校生以上の部））最優秀賞（１名）賞金３万円、


　　　　　優秀賞（３名） 賞金１万円


　　　　　(イラスト部門（中学生以下の部））最優秀賞（１名）図書カード５千円分、


　　　　　優秀賞（３名） 図書カード３千円分


　　　※ さらに、「一般部門」大賞・優秀賞受賞作品と「１～４コマ部門」のすべての


　　　　受賞作品は「コミックいわてＷＥＢ」へ掲載されます。


　　【応募方法】


　　　郵送または「第16回いわてマンガ大賞コンテスト」HPの応募フォームから


　　【一般部門、１～４コマ部門審査員】


　　 ＜岩手県在住漫画家＞


　　　　そのだつくし氏、竹谷州史氏、田中美菜子氏、クリストファー・アイゼンフィールド氏


　　 ＜マンガ雑誌編集者＞


　　　　講談社週刊少年マガジン編集部　伊香淳一氏


　　　　小学館ナニング小学館第四コミック局マンガワン企画室委託　松井秀明氏


　　　　銀杏社　羽金義彦氏


　　 ＜書店関係者＞


　　　　東山堂　玉山達徳氏


　　　　さわや書店　竹内敦氏


　　 ＜専門学校＞


　　　　ＭＣＬ盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校　坂本佳奈子氏


　　　＜岩手県＞


　　　　文化スポーツ部文化振興課　和田英子


　　【イラスト部門審査員】


　　　＜イラストレーター＞　


　　　　 高瀬コウ氏


　　 ＜岩手県在住漫画家＞


　　　　 ゆうしよう氏


　　　＜デザイナー＞


　　　　 G×complex　杉田優美氏


　　　＜漫画雑誌編集者＞


　　　　 銀杏社　羽金義彦氏


　　　＜専門学校＞


　　　　 ＭＣＬ盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校　坂本佳奈子氏


　　　＜岩手県＞


　　　　 文化スポーツ部文化振興課　和田英子


　　【結果発表】


　　　2026年12月上旬頃（予定）


　


　詳しくは「第16回いわてマンガ大賞」コンテストHPをチェック！　


　https://iwatemangagp.com/