「第16回いわてマンガ大賞」コンテスト作品大募集！！
「第16回いわてマンガ大賞」コンテストでは、岩手に関連のあるオリジナル作品をテーマとして、一般部門、１～４コマ部門、イラスト部門の３部門で作品を募集します。
応募作品は、岩手県在住の漫画家であるそのだつくしさん、竹谷州史さん、田中美菜子さん、クリストファー・アイゼンフィールドさんや講談社や小学館などの漫画編集者が審査します。たくさんの方からの応募をお待ちしています。
【募集期間】
2026年６月19日（金）～９月24日（木）
【募集部門】
一般部門、１～４コマ部門、イラスト部門
【入賞者賞金・景品】
１. 一般部門
大賞（１名)賞金10万円、優秀賞（３名）賞金５万円
（学生の部）金賞（２名）図書カード３万円分、銀賞（３名）図書カード1万円分
２. １～４コマ部門
（一般の部）最優秀賞（１名）賞金３万円、優秀賞（２名)賞金１万円
（中学生以下の部）最優秀賞（１名）図書カード５千円分、
優秀賞（３名以内） 図書カード３千円分
３. イラスト部門
(デジタルイラスト部門（高校生以上の部））最優秀賞（１名）賞金３万円、
優秀賞（３名） 賞金１万円
(イラスト部門（中学生以下の部））最優秀賞（１名）図書カード５千円分、
優秀賞（３名） 図書カード３千円分
※ さらに、「一般部門」大賞・優秀賞受賞作品と「１～４コマ部門」のすべての
受賞作品は「コミックいわてＷＥＢ」へ掲載されます。
【応募方法】
郵送または「第16回いわてマンガ大賞コンテスト」HPの応募フォームから
【一般部門、１～４コマ部門審査員】
＜岩手県在住漫画家＞
そのだつくし氏、竹谷州史氏、田中美菜子氏、クリストファー・アイゼンフィールド氏
＜マンガ雑誌編集者＞
講談社週刊少年マガジン編集部 伊香淳一氏
小学館ナニング小学館第四コミック局マンガワン企画室委託 松井秀明氏
銀杏社 羽金義彦氏
＜書店関係者＞
東山堂 玉山達徳氏
さわや書店 竹内敦氏
＜専門学校＞
ＭＣＬ盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 坂本佳奈子氏
＜岩手県＞
文化スポーツ部文化振興課 和田英子
【イラスト部門審査員】
＜イラストレーター＞
高瀬コウ氏
＜岩手県在住漫画家＞
ゆうしよう氏
＜デザイナー＞
G×complex 杉田優美氏
＜漫画雑誌編集者＞
銀杏社 羽金義彦氏
＜専門学校＞
ＭＣＬ盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 坂本佳奈子氏
＜岩手県＞
文化スポーツ部文化振興課 和田英子
【結果発表】
2026年12月上旬頃（予定）
詳しくは「第16回いわてマンガ大賞」コンテストHPをチェック！
https://iwatemangagp.com/