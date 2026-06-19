ーお前はもう仕上がっているーボディコンテストの登竜門「マッスルゲート」×アニメ「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」が宿命のコラボ決定!!!!

株式会社THINKフィットネス

株式会社 THINK フィットネス・GOLD'S GYM（代表取締役 手塚栄司、本社 東京都江東区）が運営する、日本各地で開催中の「ボディコンテストの登竜門」ことマッスルゲートは 、このたび、現在アニメ放送中の「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」との鋼の筋肉コラボ企画を決定いたしました。

2027 年シーズンにおいて、『北斗の拳』の人気キャラクターをテーマとした前代未聞の特別種目を設けて実施いたします。

■ コラボレーションの背景と想い

現在、日本各地でトレーニングの情熱を形にする場として、数多のトレーニーたちの挑戦を受け止めてきた「マッスルゲート」。そして、強靭な肉体と哀しみと怒りを胸に秘め強敵達との熱き闘いを繰り広げる「北斗の拳」。 実在するリアルな肉体によって『北斗の拳』の壮絶な世界観を表現する、まさに人類未踏のステージが誕生します。

■ 2027年、「世紀末」の熱量がステージを支配する！

本コラボ種目の出場者に求められるのは、「北斗の拳」の拳士達が放つ不滅のオーラを、自らの血肉で具現化することです。己の肉体を極限まで研ぎ澄ましてきた選手たちの意志が、ステージ上で激しく火花を散らします。2027年、筋肉と「北斗の拳」が織りなす新たなる神話にご期待ください 。

■今後のスケジュールについて

コラボ種目を実施する対象大会、詳細な競技ルール、および審査基準等につきましては、後日マッスルゲート公式ホームページならびに公式 SNS 等にて順次発表いたします。

■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とは

原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。

1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳“北斗神拳”で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。

『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに“アクション漫画の金字塔”と呼ぶにふさわしい存在となった。

そして、2027年――。

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！

毎週金曜25:00～ TOKYO MX/BS11にて放送、Prime Videoにて世界独占配信!!

［アニメ公式サイト］hokuto-anime.com/(https://hokuto-anime.com/)

［公式X］北斗の拳公式情報局：@hokutonokeninfo(https://x.com/hokutonokeninfo)

(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

■マッスルゲート（MUSCLE GATE）とは

マッスルゲートは、2017年からフィットネスクラブ「ゴールドジム」を運営する株式会社THINKフィットネスが主催するボディメイク・ボディビルコンテストです。 「誰もが参加できるコンテスト」をコンセプトに掲げており、トレーニングを始めたばかりの初心者から、本格的な競技者まで幅広い層が出場し、筋肉コンテストの「登竜門」として、全国各地で年間30以上の大会が開催されています。

■公式情報（最新情報は随時こちらで）

公式HP https://musclegate.jp

公式Instagram https://www.instagram.com/muscle_gate/

■ 本件に関するお問い合わせ

マッスルゲート運営事務局

〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 3F

E-mail：info@musclegate.jp

■ご取材に関するお問い合わせ

株式会社THINK フィットネス〈GOLD’S GYM(https://www.goldsgym.jp/)〉広報

〒136-0076 東京都江東区南砂 3-3-6

E-mail：pr@thinkgroup.co.jp