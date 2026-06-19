ダイナモアミューズメント、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』初の3DCG LIVEへ製作委員会・制作として参画

株式会社ダイナモアミューズメント

株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹、以下「当社」）は、キングレコード株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：宮本純乃介）のレーベルEVIL LINE RECORDSと株式会社Dazed（本社：東京都文京区、代表取締役：宮本純乃介）が手掛ける二次元キャラクターコンテンツ『カリスマ』において、史上初となる3DCG LIVE「凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026夏」に製作委員会として参加し、制作全般を担当致します。

本ツアーは 8 月 8 日・９日に東京都・TACHIKAWA STAGE GARDEN にて開催され、3DCG LIVE の開催は『カリスマ』史上初となります。

歌やダンスに加え、原作ドラマを担当する松原秀氏書き下ろしの完全オリジナルストーリーで紡がれる、『カリスマ』たちの生活を覗き見することができる内容となっています。さらに、本ツアーのために書き下ろされたオリジナル新曲の披露も見どころの一つです。

イベントの詳細は、公式サイトまたは公式YouTubeチャンネルにてご確認ください。

■【特報】3DCG LIVE「凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026 夏」開催決定！

・公式サイト URL：https://charisma-house.com/news/2823/

・YouTube URL：https://youtu.be/HkvzLGppyEY

■七人のカリスマ「ロマンジェットカリスマ」（3DCG LIVE「凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026 夏」テーマソング）

配信中

配信リンク：https://crsm.lnk.to/romanPR

MUSIC VIDEO：https://youtu.be/8e2BMky2mTI



作詞・作曲・編曲：月蝕會議

Containing Cover of “浪漫飛行”

作詞・作曲：米米CLUB (C)1987 by Cahoots Inc.

歌：七人のカリスマ

■「凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026 夏」概要

＜開催日時＞

・2026年8月8日(土)

【朝公演】12:00開場 / 13:00開演 パターンA

【昼公演】15:15開場 / 16:15開演 パターンB

【夜公演】18:30開場 / 19:30開演 パターンC

・2026年8月9日(日)

【朝公演】10:00開場 / 11:00開演 パターンA

【昼公演】13:30開場 / 14:30開演 パターンB

【夜公演】17:00開場 / 18:00開演 パターンC

＜場所＞

TACHIKAWA STAGE GARDEN（東京都立川市緑町３－３ Ｎ１）

主催：カリスマ 3DCG LIVE製作委員会

（キングレコード株式会社・Dazed CO.,LTD.・株式会社ダイナモアミューズメント）

CAST：伊藤ふみや・草薙理解・本橋依央利・猿川 慧・湊 大瀬・テラ・天堂天彦・中神総右衛門

原作：Dazed CO.,LTD. 松原 秀

音楽：EVIL LINE RECORDS

キャラクター原案：えびも

脚本：松原 秀

制作：ダイナモアミューズメント

(C)CHARISMA 3DCG LIVE

■ダイナモアミューズメントとは

誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。

前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。

公式HP：https://dynamoamusement.jp/

公式X: https://x.com/DynamoAmusement

公式Instagram: https://www.instagram.com/dynamoamusement.inc/