斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）によるレギュラー番組「斎遊記」次回放送は涼音（レトロリロン）が登場！貴重なトークやアコースティックセッションをお届けします

株式会社スペースシャワーネットワーク

日本最大の音楽専門チャンネルスペースシャワーTVは、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty)によるレギュラー番組「斎遊記」の第58回目を、6/23(火)23:30より放送いたします。

斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN / TenTwenty）が、気になっているものの紹介やゲストを招いてのトーク、貴重なスタジオセッションや弾き語りなど、盛り沢山の内容でお届けしている「斎遊記」。

今回のゲストは、バックグラウンドが異なるメンバーが織りなすジャンルレスなプレイが魅力のポップスバンド「レトロリロン」のVo/Ag 涼音が登場！

斎藤が「仲の良い後輩」と話す間柄の2人。斎藤も会場にて観ていた、レトロリロンがメジャーデビューを発表したライブの際の心境や、音楽との向き合い方、楽曲制作の方法、更には涼音から”なぜ仲良くしてくれるのか…”と斎藤への質問も飛び出した対談となった。

恒例のセッションコーナーでは、 レトロリロン「深夜6時」、 UNISON SQUARE GARDEN 「シュガーソングとビターステップ」の2曲を斎遊記だけのオリジナルアレンジで演奏。

「部屋と珈琲と私」のコーナーでは、4回目の出演が決定した「SWEET LOVE SHOWER」での「斎遊記-富士山編’26-」への意気込みを語った。お見逃しなく！

▼番組詳細

番組タイトル：「斎遊記 #58」 放送日時：6/23(火)23:30～24:00

VJ：斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty） ゲスト：涼音（レトロリロン）

番組特設ページURL： https://tv.spaceshower.jp/p/saiyuki/(https://tv.spaceshower.jp/p/saiyuki/)

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。 ※音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2026年4月時点 自社調べ)