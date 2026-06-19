6月20日「世界難民の日」ファーストリテイリンググループが難民の支援活動を拡充　PEACE FOR ALLの支援先に「難民映画基金」参画

株式会社ファーストリテイリング

ファーストリテイリンググループは、6月20日の「世界難民の日」に先立ち、6月18日「FAST RETAILING ×UNHCR 共同メディア説明会」を、国連難民高等弁務官事務所（以下UNHCR）協力のもとTOHOシネマズ 六本木ヒルズで開催しました。展示会場では、4年目を迎えるユニクロのチャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」の取り組みについてご覧いただいたほか、6月19日（金）発売の新コレクションを含め、全コラボレーションTシャツの展示を行いました。

■ FAST RETAILING ×UNHCR 共同メディア説明会

- ファーストリテイリングとUNHCRは2006年に協働開始、2011年にグローバルパートナーシップ締結。- 緊急支援では、2025年にUNHCRの要請で柳井正個人が、スーダン・ミャンマー危機に対し10億円を寄付。食料や住居、医療や衛生の支援に充当。- 衣料支援では、81の国や地域に累計6,371万点を寄贈（支援要請に応じて難民以外の受益者含む）。2026年3月、UNHCRを通じて、モーリタニアへ137万点の衣料を寄贈。- 自立支援では、バングラデシュのロヒンギャ難民女性自立支援プロジェクトで、2022年から2025年末までに、1000万枚以上のサニタリーナプキンや下着を生産。累計1,052人の難民女性が手当を得る。- 難民雇用では、日本国内のユニクロ・ジーユー店舗、イノベーションファクトリーで勤務。- 難民映画基金に対して、2025年と2026年に毎年10万ユーロずつ、合計20万ユーロを寄付。2026年10月の東京国際映画祭にて2025年に選出された映画監督による全5作品の日本初上映が決定。

ファーストリテイリング 取締役グループ上席執行役員 柳井康治のコメント

ファーストリテイリングは、UNHCRのアジア唯一のグローバルパートナーとして、2006年より20年以上にわたり、世界の難民および国内避難民を支援するため協働してきました。難民・人道問題の長期化や気候変動の影響により、その状況は一層深刻さを増しています。さらに、世界的な支援資金の縮小により、難民はこれまで以上に厳しい環境に置かれています。こうした状況のなか、UNHCRとユニクロが支援する「難民映画基金」がPEACE FOR ALLに参画することが決定しました。今後も、UNHCRからの資金援助や大規模な衣料支援要請に迅速に対応するとともに、服の事業や映画を通じてお客様や社会との接点を創出し、難民問題の解決に向けた支援活動を継続し、さらなる貢献につなげていきます。

ファーストリテイリング財団 副事務局長 城間千佳野のコメント

ファーストリテイリング財団は2018年の設立当初から、難民支援に取り組んでいます。難民の子どもたちへの基礎教育機会の提供や大学進学を目指せる環境づくりなどに取り組んできました。日本国内で学習支援教室の多角的な展開により、この10年間で受講者数を10倍に伸ばし、進学校や大学進学を実現する受講生を数多く輩出してきました。新たに今年から、バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプで高等教育の準備プログラムの提供や栄養支援を開始します。先が見えない生活を強いられる難民への光となり、子どもたちに未来があることを感じさせる活動を推進し、より多くの企業や個人の皆様と、難民が抱える課題の解決に向けて、ともに取り組んでまいります。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日代表 柏富美子のコメント

2025年末時点で、世界で紛争や迫害によって故郷を追われている人は1億1,780万人。多くの人々が長期にわたる避難生活を余儀なくされるなか、政府、企業、市民社会を含む幅広いパートナーとの連携のもと、難民の方々の尊厳が守られ、将来への希望を持てるよう、持続可能な支援がより一層求められています。ファーストリテイリングとUNHCRが協働を始めてから、今年で20年という大きな節目を迎えました。これまで難民の方々に寄り添いながら共に歩んでくださったファーストリテイリングの皆様、そしてお客様からの温かいご支援に、心より感謝申し上げます。この20年の歩みを礎に、これからも皆様と力を合わせ、難民の方々が未来を切りひらいていけるよう活動してまいります。

■俳優・河合優実さんとともに、花で届ける難民支援

「UNIQLO FLOWER × 世界難民の日」 チャリティキャンペーンを発表。

俳優・河合優実さんが、2026年1月、ファーストリテイリングとUNHCRの難民キャンプ訪問プログラムに参加し、ロヒンギャ難民女性の自立支援プログラムに取り組む縫製センターを訪問。その経験から、「UNIQLO FLOWER × 世界難民の日」チャリティキャンペーンへの参加が決定しました。2026年6月19日（金）から6月30日（火）の期間中、UNIQLO FLOWERの取扱い店舗※で、河合さんも花のセレクトに参加した「世界難民の日ギフトバッグブーケ」（990円）をお買い上げいただくと、ひとつにつき300円がUNHCRを通じて、ロヒンギャ難民の自立支援に取り組む縫製センターに寄付されます。

※2026年6月18日（木）時点で26店舗

プレスリリース：俳優・河合優実さんとともに、花で届ける難民支援「UNIQLO FLOWER×世界難民の日」チャリティキャンペーン

https://www.fastretailing.com/jp/sustainability/news/2606181430.html

■河合優実さんコメント「世界難民の日をきっかけに、お花を通して共感の輪が広がれば嬉しいです」

難民の方々の日常には辛いことだけでなく、時には楽しいことや嬉しいこともあり、そこには私と同じような"生活"があると感じました。この取り組みを通して、キャンプ内の"生活"を、少しでも明るいものにできれば嬉しいです。誰もが気軽に参加できる活動なので、お花を手に取るたくさんの皆様のお気持ちがロヒンギャ難民の方々へ届くことを願っています。

【展示】 「PEACE FOR ALL 」歴代コラボレーションTシャツが集結

ユニクロは、2022年からチャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」を展開しています。世界の平和を願うユニクロの想いに賛同した著名人がボランティアでデザインしたTシャツを全世界で販売し、その利益の全額（1枚当たり日本における定価の20％相当）を、貧困、差別、暴力、紛争、戦争などによって被害を受けた人々を、UNHCRをはじめとする世界各地で支援する団体へと寄付しています。会場では、6月19日（金）新発売の5柄を含む、歴代のコラボレーションTシャツが集結。総勢54組の全コラボレーターのTシャツを展示しました。

6月19日（金）新発売の5柄

- ディック・ブルーナ（絵本作家）- ソフィア・コッポラ（映画監督・脚本家）- 難民映画基金- ピーナッツ（コミック）- キー・ホイ・クァン（俳優）

※プレスリリース： キー・ホイ・クァン氏、ソフィア・コッポラ氏、Displacement Film Fundが新たに参加 ユニクロのチャリティTシャツ「PEACE FOR ALL」の新作を6月19日（金）に発売 寄付総額30億円・販売枚数1,000万枚を達成

https://www.fastretailing.com/jp/group/news/2604241100.html