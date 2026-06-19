フードデリバリー「出前館」と配車アプリ「DiDi」、「移動も、ごはんも、もっとおトクに。」共同キャンペーンを本日より開始

株式会社出前館

株式会社出前館（東京都渋谷区、代表取締役社長：矢野哲、以下「出前館」）と、DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山大輔、以下「DiDi」）は、両サービスの新規ユーザー獲得を目的とした共同キャンペーン「移動も、ごはんも、もっとおトクに。」を2026年6月19日（金）から7月31日（金）まで実施します。

■ 背景と目的

本キャンペーンでは、出前館ユーザーに向けてDiDiで利用できる最大5,500円分のクーポン、DiDiユーザーに向けて出前館で利用できる最大合計2,200円分のクーポンを提供します。移動から食事まで、日常のさまざまなシーンをより快適でおトクに楽しめる体験を両社で提案します。

出前館とDiDiは、これからもユーザーの体験価値を高めるため、より良いサービスの提供を目指してまいります。

■ 施策内容

キャンペーン期間中、出前館ユーザーおよびDiDiユーザーに対し、下記の特典を提供します。

▼ 特典1

出前館ユーザー限定、DiDiで使える最大5,500円分クーポンもらえるキャンペーン

・クーポンの内訳：500円x2枚、10%オフx9枚（割引上限500円）

※クーポンの利用はアプリ決済(DiDiアプリ上で登録したクレジットカードまたはPayPayでの決済)に限ります。

・キャンペーン期間：2026年6月19日(金)～2026年7月31日（金）

・クーポンコード：出前館アプリからキャンペーン一覧ページ・メルマガをご確認ください

出前館アプリのダウンロード：https://demaecan.onelink.me/9FBx/f4kejtq7

・キャンペーン対象：DiDiの利用が初めての方限定

※対象サービス：一般タクシー・自家用車・運転代行

※特典1.2のキャンペーン詳細は各アプリをダウンロードの上、キャンペーンページをご確認ください。

▼ 特典2

DiDiユーザー限定、出前館で初めてご注文の方に、最大合計2,200円OFFクーポンもらえるキャンペーン！

・クーポンの内訳：初回限定クーポン1,000円、10%OFFクーポン×4枚（割引上限300円）

・キャンペーン期間：2026年6月19日（金)～2026年7月31日（金）

・クーポンコード：DiDiアプリ上のキャンペーンページよりご確認ください。

DiDiアプリのダウンロード：https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

・キャンペーン対象：DiDiユーザーであり、出前館を初めてご利用の方

■ 「出前館」について

出前館は、全国47都道府県に展開する国内最大級のデリバリーサービスです。私たちのミッションは、「テクノロジーで時間価値を高める」ことです。テクノロジーの力を駆使し、人々の生活や時間をより価値あるものにするべく、1999年の設立以来、着実に成長を遂げてきました。単なるデリバリーサービスにとどまらず、日本社会が直面するさまざまな課題の解決にも取り組んでおり、地域の人と人を繋ぎ、ライフインフラとして地域経済の更なる活性化を目指しています。

・ダウンロード：https://demaecan.onelink.me/9FBx/f4kejtq7

■ 「DiDi（ディディ）」について

DiDiは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分※1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国33都道府県※2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年11月時点で累計1,100万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。DiDiは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

・ダウンロード：https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

※1 配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2025年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

※2 対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/ をご確認ください。

【株式会社出前館 概要】

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者： 代表取締役社長 矢野 哲

コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/

サービスサイト：https://demae-can.com/

【DiDiモビリティジャパン株式会社 概要】

所在地：〒105-7511 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 11F

代表取締役社長：和久山 大輔

コーポレートサイト：https://didimobility.co.jp

※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。