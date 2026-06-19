Gugenka、韓国アニメイト弘大店にて 『ホロモデル体験会 in アニメイト弘大店』を開催

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、韓国・ソウルの「AK PLAZA弘大店」内にあるアニメイト弘大店にて、デジタルフィギュア「ホロモデル」のアプリ体験やデジタルフィギュアの購入ができる 『ホロモデル体験会 in アニメイト弘大店』を2026年6月19日（金）から6月21日（日）までの3日間開催いたします。

■『初音ミク ホロモデル体験会』について

本イベントは、スマートフォンやARグラスで、アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるアプリ「ホロモデル」の魅力をお届けする、韓国初の本格的なポップアップショップ・体験会です。



ホロモデルとの「チェキ撮影プレゼント体験」

現地でホロモデルの体験をしていただいたお客様を対象に、体験用スマートフォンを使用してお好きなホロモデルの撮影を行います。撮影した画像はその場でチェキとして出力し、無料でプレゼントいたします。



■「ホロモデル」とは

ホロモデルはスマートフォンARに対応した3Dデジタルフィギュアです。等身大にしたり、好きなポーズにしたり、デジタルならではの機能も充実しています。

スマートフォンひとつで持ち運べるので、自宅で作成したポーズをおでかけ先で表示して好きなキャラクターとスナップショットを撮影したり遊び方は様々です。

▶ホロモデル：https://xr-marketplace.com/holomodels/about



■その他お楽しみいただけるコンテンツ

1. 最新ARグラス「XREAL One Pro」によるスペーシャルディスク体験

会場内には、最新鋭のARグラス「XREAL One Pro」を導入した特設体験スペースを設置 。目の前に大迫力で現れる初音ミクの「スペーシャルディスク体験」など、次世代の空間演出をご体験いただけます 。



■「スペーシャルディスク」とは

スペーシャルディスクは、3Dライブなどを、Meta Questやスマートフォンで、高品質かつ手軽に楽しめる新しい3D空間映像サービスです。

3DライブをDVDやBlu-rayのように買い切り型で購入することができます。映像は立体的な3D空間映像として再構築されており、没入感のあるパフォーマンスを楽しめます。

▶スペーシャルディスク： https://gugenka.jp/services/spatialdisk



2.【購入特典】初音ミク-V2モデル「ホロモデル お試しカード」配布

会場内で商品を5,000 KRW以上お買い上げいただいたお客様全員に、デジタルフィギュアを実際にお手元のスマートフォンで体験できる「初音ミク-V2モデル お試しカード（固定1ポーズ版）」をプレゼントいたします。

■イベント開催・ショップ概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/353_1_fa73bf7b22a344ca714fa396b77af0a8.jpg?v=202606190152 ]■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/

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【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

Gugenka 広報 （担当）

e-mail：pr@gugenka.jp