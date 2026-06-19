日本のものと猫をモチーフに小さくて丸いものを作る粘土作家「marucoro chan」の作品が初のカプセルトイ化！2026年6月下旬より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、カプセルトイの新商品「marucoro chan なつかし根付チャーム」(全5種／1回400円・税込)を2026年6月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売いたします。

■「marucoro chan なつかし根付チャーム」(全5種)について

10周年を迎える、日本のものと猫をモチーフに小さくて丸いものを作る粘土作家「marucoro chan」の作品が初めてカプセルトイになって、根付チャームとして登場します。

国内を中心に香港や台湾でも活動し、各地の雑貨店で作品を販売しているmarucoro chanの作品たちの、日本らしいモチーフと猫を掛け合わせた遊び心あふれるデザインを根付チャームに落とし込みました。定番作品を含む「頭巾猫こけし」「タコ乗せ猫」「猫こけし」「まねきねこ」「富士山と猫だるま」の全5種がラインアップ。手作業で一つひとつ丁寧に作り上げている作品の形状や表情、デザインを忠実に再現し、実際の作品よりもやや大きめで重みがある仕様です。

ストラップ部分はmarucoro chanのロゴと同じ赤色で、お財布やバッグなどに付けるとアクセントになります。

marucoro chanファンの方はもちろん、懐かしくて温かみのある和のモチーフが好きな方、猫が好きな方もついコレクションしたくなる「marucoro chan なつかし根付チャーム」を、お財布やバッグに付けて持ち歩いたり、玄関やデスクに飾ったりしてお楽しみください。

■商品詳細頭巾猫こけしタコ乗せ猫猫こけしまねきねこ富士山と猫だるま

商品名 ：marucoro chan なつかし根付チャーム(全5種)

発売日 ：2026年6月下旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：本体／約全長44mm

素 材 ：PVC・ポリエステル・アクリル・鉄・銅

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

■「marucoro chan」について

日本のものと猫をモチーフに小さくて丸い立体作品を作る粘土作家。

通常作品に加え、各地の雑貨店や企業とのコラボレーション作品も多数展開しています。どこか懐かしさを感じるデザインと、愛らしい猫たちの表情で人気を集めています。

marucoro chan公式サイト：https://sites.google.com/view/marucorochan/

marucoro chan公式X：https://x.com/marucoro_chan

marucoro chan公式Instagram：https://www.instagram.com/marucoro_chan/

(C)marucoro chan

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式サイト：https://benelic.com/capsuletoy/

公式X：https://x.com/capsuletoybu

公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/