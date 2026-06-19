日本のものと猫をモチーフに小さくて丸いものを作る粘土作家「marucoro chan」の作品が初のカプセルトイ化！2026年6月下旬より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、カプセルトイの新商品「marucoro chan なつかし根付チャーム」(全5種／1回400円・税込)を2026年6月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売いたします。
■「marucoro chan なつかし根付チャーム」(全5種)について
10周年を迎える、日本のものと猫をモチーフに小さくて丸いものを作る粘土作家「marucoro chan」の作品が初めてカプセルトイになって、根付チャームとして登場します。
国内を中心に香港や台湾でも活動し、各地の雑貨店で作品を販売しているmarucoro chanの作品たちの、日本らしいモチーフと猫を掛け合わせた遊び心あふれるデザインを根付チャームに落とし込みました。定番作品を含む「頭巾猫こけし」「タコ乗せ猫」「猫こけし」「まねきねこ」「富士山と猫だるま」の全5種がラインアップ。手作業で一つひとつ丁寧に作り上げている作品の形状や表情、デザインを忠実に再現し、実際の作品よりもやや大きめで重みがある仕様です。
ストラップ部分はmarucoro chanのロゴと同じ赤色で、お財布やバッグなどに付けるとアクセントになります。
marucoro chanファンの方はもちろん、懐かしくて温かみのある和のモチーフが好きな方、猫が好きな方もついコレクションしたくなる「marucoro chan なつかし根付チャーム」を、お財布やバッグに付けて持ち歩いたり、玄関やデスクに飾ったりしてお楽しみください。
■商品詳細
頭巾猫こけし
タコ乗せ猫
猫こけし
まねきねこ
富士山と猫だるま
商品名 ：marucoro chan なつかし根付チャーム(全5種)
発売日 ：2026年6月下旬より順次
価 格 ：1回400円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：本体／約全長44mm
素 材 ：PVC・ポリエステル・アクリル・鉄・銅
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
■「marucoro chan」について
日本のものと猫をモチーフに小さくて丸い立体作品を作る粘土作家。
通常作品に加え、各地の雑貨店や企業とのコラボレーション作品も多数展開しています。どこか懐かしさを感じるデザインと、愛らしい猫たちの表情で人気を集めています。
marucoro chan公式サイト：https://sites.google.com/view/marucorochan/
marucoro chan公式X：https://x.com/marucoro_chan
marucoro chan公式Instagram：https://www.instagram.com/marucoro_chan/
(C)marucoro chan
■「ベネリック カプセルトイ」公式情報
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