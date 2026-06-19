BOOP THAT NOSE×鰻楽、愛犬と一緒に土用の丑の日を楽しむ限定コラボセットを発売

株式会社鰻楽

株式会社鰻楽（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：大森龍太郎）は、わんちゃん用ケーキブランド「BOOP THAT NOSE（ブープダットノーズ）」とコラボレーションし、土用の丑の日に向けた数量限定商品「愛犬と楽しむ 土用の丑の日セット」を、鰻楽オンラインショップにて予約販売いたします。

本商品は、鰻楽の国産うなぎ長焼き2尾と、BOOP THAT NOSEが手がけるわんちゃん用ケーキ1個を組み合わせた初回50セット限定の商品です。

古くから「う」のつく食べ物を食べる風習がある土用の丑の日に、飼い主様だけでなく、家族の一員である愛犬とも季節行事を楽しんでいただきたいという想いから、本コラボレーションが実現しました。

わんちゃん用ケーキは、鹿児島県を拠点にわんちゃん用ケーキやわんちゃん用スイーツを展開するBOOP THAT NOSEが制作。鰻楽が提供するうなぎ由来素材を使用し、土用の丑の日らしさと、BOOP THAT NOSEらしいデザイン性を掛け合わせた、今回だけの特別仕様に仕上げました。

販売数は初回50セット限定です。

愛犬と一緒に“土用の丑の日”を楽しむ、新しい季節行事の提案

土用の丑の日は、うなぎを食べる日として広く親しまれてきました。

一方で近年は、ペットを家族の一員として捉え、誕生日や記念日、季節のイベントを愛犬と一緒に楽しむライフスタイルも広がっています。

今回のコラボレーションでは、鰻楽の国産うなぎ長焼きを飼い主様向けに、BOOP THAT NOSEが手がけるわんちゃん用ケーキを愛犬向けに用意しました。

人と愛犬、それぞれが楽しめるセット商品として、土用の丑の日に新しい楽しみ方を提案します。

BOOP THAT NOSEが手がける、特別仕様のわんちゃん用ケーキ

わんちゃん用ケーキを制作するBOOP THAT NOSEは、見た目のかわいらしさやデザイン性に加え、愛犬との特別な時間を演出する商品づくりを行うブランドです。

今回のコラボレーションでは、土用の丑の日にちなんだ「う」のモチーフや、愛犬と一緒に季節行事を楽しむ世界観を取り入れたわんちゃん用ケーキを企画しています。

ケーキには、鰻楽が提供するうなぎ由来素材を使用しています。

使用素材の詳細、原材料、保存方法、注意事項などは、商品ページにてご案内しています。

商品概要

商品名：愛犬と楽しむ 土用の丑の日セット

販売開始日：2026年6月19日（金）

販売場所：鰻楽オンラインショップ（ https://shop.manraku.net/shop/products/BTN-01 ）

販売数量：初回50セット限定

※数量に達し次第、受付終了となります。

価格：12,500円（税込）

セット内容：

- 鰻楽 国産うなぎ長焼き 2尾（1尾110g）- BOOP THAT NOSE わんちゃん用ケーキ 1個

予約受付期間：2026年6月19日（金）～2026年7月10日（金）予定

※数量に達し次第、早期終了となる場合があります。

発送時期：2026年7月10日（金）より順次発送予定

配送について：

- 鰻楽の商品とわんちゃん用ケーキは別送となります。- わんちゃん用ケーキはBOOP THAT NOSEから冷凍便で直接発送いたします。- お届け日の指定は承れません。- 沖縄県、離島全域、その他クール便の取り扱い不可地域への配送は対象外となります。わんちゃん用ケーキについて

サイズ：直径 約6cm × 高さ 約5cm予定

保存方法：冷凍保存

賞味期限：冷凍保存で約2週間予定

解凍方法：冷蔵室で解凍してください。常温での解凍は、デザイン崩れや離水の原因となる場合があります。

注意事項：・本商品はわんちゃん用ケーキです。・鰻楽のうなぎ商品は飼い主様向け、わんちゃん用ケーキは愛犬向けの商品です。・愛犬の体質や体調により、原材料が合わない場合があります。原材料をご確認のうえ、飼い主様の判断でお与えください。・解凍の過程で離水やヒビ割れが発生する場合がありますが、品質には問題ございません。・開封時は水平を保ち、慎重にお取り扱いください。・詳しいお召し上がり方法は、商品に同梱される案内をご確認ください。

コラボレーションの背景

鰻楽は、宮崎県を拠点に、うなぎの養殖から加工・販売までを行い、土用の丑の日をはじめとした季節の食文化に合わせて、うなぎの魅力を全国に届けてまいりました。

今回、わんちゃん用ケーキブランドBOOP THAT NOSEと出会い、愛犬と過ごす特別な時間を大切にする同ブランドの世界観と、鰻楽が大切にしてきた季節の食文化を掛け合わせることで、これまでにない土用の丑の日企画を実現できると考えました。

「うなぎを食べる日」として親しまれてきた土用の丑の日を、家族の一員である愛犬とも楽しめる日に。

そんな想いから、本コラボレーションが生まれました。

BOOP THAT NOSE コメント

このたび、うなぎの食文化を届ける鰻楽さまと共に、これまでにない「愛犬のための土用の丑の日」をご提案できることを心からうれしく感じております。

飼い主さまにとって親しみのある季節行事を、愛犬との大切な思い出としても楽しんでいただけるよう、鰻楽さまの貴重なうなぎ素材と、私たちのこだわりである「九州のおいしい」をぎゅぎゅっと詰め込み、心ときめくポップなデザインの特別なケーキに仕立てました。

土用の丑の日の新しい楽しみ方として、大切な愛犬と「おいしいね」を共有する特別なひとときを、たくさんのご家族のもとへお届けできましたら幸いです。

BOOP THAT NOSEについて

BOOP THAT NOSEは、鹿児島県を拠点に、わんちゃん用ケーキやわんちゃん用スイーツ、愛犬との暮らしを彩る商品を展開するブランドです。

愛犬の誕生日や記念日、季節のイベントに寄り添うデザイン性の高いケーキを制作し、見た目のかわいらしさと特別感のある商品づくりを行っています。

株式会社鰻楽 広報コメント

公式オンラインショップ :https://boopthatnose.official.ec/

鰻楽では、土用の丑の日を単にうなぎを食べる日としてだけでなく、今の時代に合わせた新しい体験としてお客様に楽しんでいただきたいと考えてまいりました。

そうした中で、愛犬との特別な時間を彩るわんちゃん用ケーキを手がけるBOOP THAT NOSE様とのご縁があり、今回のコラボレーション企画が実現しました。

土用の丑の日は、うなぎを食べる日として多くの方に親しまれてきました。一説には、江戸時代に平賀源内が、夏場にうなぎが売れず困っていたうなぎ屋のために「本日、土用の丑の日」と掲げたことが、現在の習慣につながったともいわれています。

今回の企画は、そうした季節の食文化を今の暮らしに合わせて捉え直し、飼い主様だけでなく愛犬とも一緒に土用の丑の日を楽しめる新しい体験として提案するものです。

BOOP THAT NOSE様のわんちゃん用ケーキづくりの世界観と、鰻楽が大切にしてきたうなぎの食文化を掛け合わせることで、これまでにない“丑の日の楽しみ方”をお届けできればと思います。

会社概要

株式会社鰻楽は、国産うなぎを中心とした商品の企画・販売を手がける企業として、養殖から販売までのネットワークを活かし、九州産うなぎの魅力を多くの方に届ける取り組みを行っています。

素材や製法にこだわり、ご家庭用から贈答用まで幅広い商品を展開しています。

会社名：株式会社鰻楽

本社：〒880-0122 宮崎県宮崎市塩路2300

代表取締役社長：大森 龍太郎

設立：2003年4月

資本金：1,100万円

URL：https://manraku.net/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社鰻楽 広報

E-mail：pr@manraku.net