“髪に塗る香水”とSNSで話題のヘアケアブランドLADOR、『週末KOREA ハップルFES in 大阪』に出店決定

株式会社トリクル

2026年4月より毎日放送にて放送中の番組「週末KOREA」(関西ローカル/毎週金曜24:43～)が、7月4日(土)・5日(日)の2日間、グラングリーン大阪にて韓国カルチャーが一堂に会するPOPUPイベントを開催いたします。

“HOT PLACE”(=ハップル)とは、「今最も注目を集めている場所」を意味する、韓国の若者を中心に使われているトレンドワードです。

関西初上陸ブランドを含む20のブランドが集結する本イベント。このたび、韓国発のパーソナルヘアケアブランドLADORの出店が決まりましたことをお知らせいたします。

■LADORとは

LADOR（ラドール）

2007年に韓国で誕生したヘアケアブランド。『Laboratory（研究所）』と『adorable（愛らしい）』を組み合わせたブランド名には、髪の悩みに寄り添い、髪本来の美しさを引き出したいという想いが込められています。研究員と専門家のノウハウを活かした製品開発を行い、現在は30か国以上で展開。人気の『パフュームヘアオイル』は、まるで髪に塗る香水のような上品な香りと軽やかな使用感で支持を集め、多数の美容アワードを受賞しています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/lador_jp/

■ 開催概要

公演名： 週末KOREA ハップル FES in 大阪 ～番組が選んだ20の”HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間～

開催日時：2026年7月4日（土）、７月5日（日）11：00～20：00（最終入場 19:45）

入場無料

プレミアムパス：※数量限定販売

料金：770円（税込）※別途チケットシステム手数料が110円（税込）かかります

１.ステージ観覧抽選券

２.韓国ブランド等の豪華アイテム詰め合わせセット

✻ステージ抽選申し込み期間：6月6日（土）1:13～6月29日（月）12：00まで。

7月2日（木）夕方頃当落発表予定

JOY187メイク体験：3,000円（税込・システム利用料込）

1回15分。ワンポイントメイク3種類より

お好きな体験をお選びいただけます。

※日時指定事前予約制。満席になり次第終了

詳細はイベントHPをご覧ください。

チケット販売サイト：光文社K-POPメンバー

URL：https://member.k-kobunsha.jp/products/hotplacefes-premiumpass

会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた（〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町５）

出演者：レインボー 池田直人

モナキ

丸岡えつこ

主催： 週末KOREA 実行委員会（光文社・毎日放送）

公式HP：https://www.mbs.jp/hotplace-fes/

公式Instagram： https://www.instagram.com/syumatsu_korea/

公式X：https://x.com/syumatsu_korea?s=20

※出店ブランド情報およびイベント詳細は、今後のリリースおよび公式SNSにて順次発表いたします。



お問い合わせ

株式会社トリクル

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-21 Barbizon80 3F

LADOR お問い合わせ先：info@lador.jp



