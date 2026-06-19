『ファイナルファンタジーXIV』パッチ7.1～7.5 のアートを収めた公式画集発売決定！！

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株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL | The Art of Succession - Relics of Eternity -』の発売が決定したことをお知らせします。



『FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL | The Art of Succession - Relics of Eternity -』

【商品情報】


『ファイナルファンタジーXIV』パッチ7.1～7.5 のアートを収めた公式画集



主にパッチ7.1～7.5で描かれた、イメージアート＆キャラクター、「至天の座アルカディア」や「エコーズ オブ ヴァナ・ディール」に加え、ダンジョン＆討滅戦、「コスモエクスプローラー」、装備品、ミニオン＆マウントなど、約1,000点のアートを収録。「黄金のレガシー」で歩んだ旅路がこの一冊に。



- 書名：FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL | The Art of Succession - Relics of Eternity -
- 発売日：2026年12月15日(火)
- 定価：3,630円(税込)
- 仕様：A4判 304ページ

【購入特典】


ミニオン「スウィートキャット」のアイテムコード




ミニオン「スウィートキャット」

※期間の経過によるサービスの終了などにより、特典コードの受付を予告なく終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。本アイテムコードは、ご利用時に選択いただいた１キャラクターに対してのみ、インゲームアイテムが付与されます。



【ページサンプル】

ページサンプル1

ページサンプル2


ページサンプル3

ページサンプル4


ページサンプル5

ページサンプル6

商品ページ（スクウェア・エニックスe-STORE）


https://store.jp.square-enix.com/item/9784301005469.html



【スクウェア・エニックス e-STORE 特典】


・オリジナルA2ポスター（折込）



e-STOREだけの購入特典として、オリジナルA2ポスター（折込）を1冊につき1枚プレゼント！


※数に限りがございます。なくなり次第、終了いたします。




オリジナルA2ポスター（折込）