『ファイナルファンタジーXIV』パッチ7.1～7.5 のアートを収めた公式画集発売決定！！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL | The Art of Succession - Relics of Eternity -』の発売が決定したことをお知らせします。

『FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL | The Art of Succession - Relics of Eternity -』

【商品情報】

『ファイナルファンタジーXIV』パッチ7.1～7.5 のアートを収めた公式画集

主にパッチ7.1～7.5で描かれた、イメージアート＆キャラクター、「至天の座アルカディア」や「エコーズ オブ ヴァナ・ディール」に加え、ダンジョン＆討滅戦、「コスモエクスプローラー」、装備品、ミニオン＆マウントなど、約1,000点のアートを収録。「黄金のレガシー」で歩んだ旅路がこの一冊に。

【購入特典】

- 書名：FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL | The Art of Succession - Relics of Eternity -- 発売日：2026年12月15日(火)- 定価：3,630円(税込)- 仕様：A4判 304ページ

ミニオン「スウィートキャット」のアイテムコード

ミニオン「スウィートキャット」

※期間の経過によるサービスの終了などにより、特典コードの受付を予告なく終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。本アイテムコードは、ご利用時に選択いただいた１キャラクターに対してのみ、インゲームアイテムが付与されます。

【ページサンプル】ページサンプル1ページサンプル2ページサンプル3ページサンプル4ページサンプル5ページサンプル6

商品ページ（スクウェア・エニックスe-STORE）

https://store.jp.square-enix.com/item/9784301005469.html

【スクウェア・エニックス e-STORE 特典】

・オリジナルA2ポスター（折込）

e-STOREだけの購入特典として、オリジナルA2ポスター（折込）を1冊につき1枚プレゼント！

※数に限りがございます。なくなり次第、終了いたします。

オリジナルA2ポスター（折込）