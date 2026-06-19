WEBマンガサイト『ゼノン編集部』が『ゼノンプラス』として大幅リニューアル！「毎日更新」がスタート、さらに7月にはアプリ版のリリースも決定！

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（本社：東京都武蔵野市）が運営するWEBマンガサイト『ゼノン編集部』は、この度、新サイト『ゼノンプラス』として大幅リニューアルいたしました。これまで以上に読者の皆様にワクワクする漫画体験をお届けするため、様々な新機能を追加しております。

なお、これまでの『ゼノン編集部』でのアカウント情報および保有ポイントは、そのままWEBサイト『ゼノンプラス』へ引き継がれます。追加の登録手続き等は一切不要ですので、安心して引き続きご利用いただけます。

■ 生まれ変わった『ゼノンプラス』 ３つの“プラス”

１.【更新頻度がプラス！】待望の「毎日更新」スタート！

これまでの毎週金曜日更新から、「毎日」更新されるようになりました。サイトを訪れるたびに新しいマンガと出会える、そんなワクワクする毎日を『ゼノンプラス』がお届けします。

２.【利便性がプラス！】コミックス（単行本）もサイト内で販売開始！

各作品ページから、これまでの「話単位」での閲覧に加え、「コミックス（単行本）単位」での販売も始まりました。話読みで楽しむのも、コミックスで一気に読むのも、X（旧Twitter）へのシェアも、すべて『ゼノンプラス』のサイト内で完結します。

３.【お得がプラス！】「読めばポイントGET！」機能を追加！

指定された作品の対象話を「読むだけ」でポイントがもらえる嬉しい新機能を追加しました。「新しい作品や才能との出会いをさらに広げてほしい」という編集部の想いを込めた機能です。貯まったポイントで、さらに多くの作品をお楽しみいただけます。

■ さらに、2026年7月にはアプリ版『ゼノンプラス』がリリース予定！

より快適に作品をお楽しみいただけるよう、現在アプリ版『ゼノンプラス』を7月リリースに向けて準備中です。 アプリをダウンロードしていただいた方には、更に“プラス”なお楽しみをご用意しております。詳細につきましては追ってお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

■ サイト概要

サイト名：ゼノンプラス（旧：WEBゼノン編集部）

サイトURL：https://comic-zenon.com/

運営：株式会社コアミックス