「SPRING VALLEY BREWERY」がビールをきっかけに人と人をつなぐ全国ファンイベント「LOVERS MEET by SPRING VALLEY BREWERY」を初めて開催

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）が展開する、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」は、初めてとなる全国5会場同時開催イベント「LOVERS MEET by SPRING VALLEY BREWERY」を、2026年8月30日（日）に開催します。

イベント名「LOVERS MEET」は、ブランド創設期から使われてきたファンの呼称「LOVERS」に由来し、ファンの皆さまへの感謝と敬意を込めるとともに、人と人との出会いやつながりを生み出す場であることを表現しています。本イベントは、同ブランドを愛するファンの皆さまが全国各地に集い、語り合うことで、ビールをきっかけとした人と人とのつながりを育むことを目的としています。また、ファンの皆さまとブリュワーが直接交流することで、「SPRING VALLEY BREWERY」のものづくりへの思いやこだわりを共有し、日々のビール体験をより豊かなものへと高めていきます。さらに、ブリュワーにとってもファンの皆さまの声に直接触れる貴重な機会と捉えており、イベントを通じて得られる様々なご意見を、今後のビールづくりやビールの魅力を広げる場づくりに活かしていきます。

2025年には、「SPRING VALLEY BREWERY」のリブランディング後初のファンミーティングイベントを開催し、遠方からご参加いただくなど高い反響をいただきました。本年は規模を拡大し、全国5会場で同時開催する形式へと進化させます。当日はオンラインで各会場をつなぎ、全国のファンが同時に乾杯するなど、一体感を感じていただける場を創出します。本イベントでは直営店「スプリングバレーブルワリー東京」で限定醸造したビールや、かつて直営店「スプリングバレーブルワリー京都」で勤務していた経験を持つブリュワーとのご縁により、「SPRING VALLEY BREWERY」とつながりのあるDAWN BREWS（株式会社newspaper）とコラボした、特別ビールを提供します。限定ビールやペアリング、ブリュワーとの交流などを通じ、クラフトビールの魅力を多面的に楽しめる体験型イベントです。

本イベントを通じて、「SPRING VALLEY BREWERY」は、ビールがもつ本来の魅力を広げるとともに、人と人とのつながりを生み出す新たな価値提供に挑戦します。

■「SPRING VALLEY BREWERY」ブランド

ビール愛を原点に、「ビールを楽しくする」ブルワリーブランドです。1870年、ウィリアム・コープランド氏が横浜に創業した醸造所「スプリングバレー・ブルワリー」に敬意を表してその名を冠し、「常識にとらわれない挑戦から生まれるワクワクするおいしさ体験」をお届けします。

＜イベント概要＞

■イベント名

「LOVERS MEET by SPRING VALLEY BREWERY」

■開催日時

2026年8月30日（日）11:30～14:30（予定）

■会場・参加方法

6月19日（金）12時より事前予約制で販売を開始します。

定員に達し次第、終了します。詳細はURLをご確認ください。

▼イベント詳細ページ

https://www.tapmarche.jp/contents/lp/loversmeet2026.html

▼チケット販売サイト

https://tiget.net/tours/lovers-meet-by-spring-valley-brewery

▼会場

スプリングバレーブルワリー東京（東京都・渋谷区）

スプリングバレーブルワリー京都（京都府・中京区）

レストラン キリンビアポート仙台（宮城県・仙台市）

キリン横浜ビアホール（神奈川県・横浜市）

キリンシティ 名駅店(愛知県・名古屋市)



■参加費用

6,519円（税込）/人

※ビールチケット（ウェルカムビール＋乾杯ビール＋ペアリングビールセット＋お好きなビール3杯）、ペアリングフード、限定お土産付き

※7月31日までに購入いただいた場合は、数量限定で早割5,999円（税込）/人が適用されます。

※記載されている価格は予約購入システムTIGETの手数料などの費用込みの金額となります。

■注意事項

お酒のイベントのため、20歳以上のみ参加可能です。未成年の方は飲酒をしない場合でもご入場いただけません。

■本件に関するお客様お問い合わせ先

04997_Ni@kirin.co.jp

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。