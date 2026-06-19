【CONTROL FREAK/CTFK】全国の「PLAZA」にて、撥水バッグコレクションの期間限定POPUPを開催

株式会社キャセリーニ

株式会社キャセリーニ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北方靖人）が展開するブランド 「CONTROL FREAK／CTFK(コントロールフリーク)」は、2026年6月22日(月)から8月20日(木)まで、全国の「PLAZA」8店舗にて期間限定POPUPを開催いたします。梅雨の季節や突然の雨が増える真夏に活躍する撥水機能と、ポジティブなデザイン性を兼ね備えたバッグコレクションを多数展開いたします。

雨の日の憂鬱を、軽やかに変える。

濡らしたくない、でもデザインも妥協したくない。そんな人へ向けて雨の日も自分らしいコーディネートを楽しめるのがCONTROL FREAK の撥水ナイロンシリーズです。

撥水加工をほどこしたナイロンは、急な雨でも中身を気づかうことなく持ち運べる機能性を備えつつ、軽量で日常になじむ表情。通勤・通学から休日のおでかけまで、シーンを選ばず活躍します。

限定アイテムをご用意

本イベントでは、通常ブランド公式ショップ限定で展開している特別なモデルもご用意しております。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

開催スケジュール

ルミネ北千住店：6月22日(月)-7月13日(月)

アトレ恵比寿店：6月26日(金)-7月9日(木)

たまプラーザテラス店：7月10日(金)-7月31日(金)

ルミネ立川店：7月17日(金)-7月31日(金)

アトレ大井町店：7月17日(金)-8月6日(木)

心斎橋パルコ店：7月21日(火)-8月7日(金)

ルミネ町田店：8月1日(土)-8月14日(金)

ルミネ大宮店：8月7日(金)-8月20日(木)

※開催期間は予告なく変更となる場合がございます。

PICK UP ITEMS

≪撥水≫ギャザークロスボディバッグ

価格:4,950円(税込)

≪撥水≫ナイロン3WAYスクエアトート

価格： 7,700円（税込）

≪撥水≫ナイロンハンディショルダー

価格：6,600円（税込）

≪撥水≫ダッフルバッグ S

価格：6,600円（税込）

≪撥水≫ダッフルバッグ M

価格：8,800円（税込）

「CONTROL FREAK/CTFK（コントロールフリーク）」

CASUAL, DAILY & TRENDカジュアルスタイルが好きなすべての方に向けて心地よく、デイリーに使えるアイテムを提案します。

CONTROL FREAK 公式オンラインストア

https://www.casselini-online.com/controlfreak/

CONTROL FREAK 公式Instagram

https://www.instagram.com/control_freak_official/