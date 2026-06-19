【syuri22× ヴィレッジヴァンガード】～長身ギャルがまさかの！？～
2026年6月19日（金）より、「カナデ」と「トキア」のコラボ企画が開催決定！
完全新規描き下ろしイラストを使用！
等身イラストとSDイラストで、二人の魅力をたっぷりお届けします♪
思わず見守りたくなる二人の関係を、特別なグッズとしてお楽しみください!
【商品詳細】
◇【syuri22】コンパクトミラー 全2種 各\1,500（税込）
【サイズ】8.4cm×6.1cm
【素材】ステンレス/PU
◇【syuri22】アクリルフィギュア 全4種 各\2,500（税込）
【サイズ】H12.6cm×W8.6cm
【素材】アクリル樹脂
◇【syuri22】アクリルキーホルダー 全4種 各\1,300（税込）
【サイズ】H6.2cm×W5cm/H6.6cm×W4.6cm
【素材】アクリル樹脂/鉄
◇【syuri22】アクリルヘアクリップ 全2種 各\980（税込）
【サイズ】H4.1cm×W3.8cm
【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
◇【syuri22】トレーディングステッカー
〈5種セット〉\3,000（税込）/〈単品〉\600（税込）
【サイズ】H6.9cm×W5cm
【素材】PET
◇【syuri22】トレーディング缶バッジ
〈6種セット〉\3,600（税込）/〈単品〉\600（税込）
【サイズ】直径5.7cm
【素材】ブリキ
◇【syuri22】POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,800（税込）
【サイズ】H7cm×W10cm
【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
◇【syuri22】トレーディングクリアカード
〈5種セット〉\4,900（税込）/〈単品〉\980（税込）
【サイズ】H8.6cm×W5.4cm
【素材】PET
◇【syuri22】トートバッグ 全2種 各\4,400（税込）
【サイズ】H37cm×W36cm×マチ11cm
【素材】綿
◇【syuri22】タペストリー \3,500（税込）
【サイズ】A3
【素材】ポリエステル/AB
【受注期間】
2026年6月19日（金）12：00～2026年7月5日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年8月下旬～9月上旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22376/
【関連リンク】
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