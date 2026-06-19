【syuri22× ヴィレッジヴァンガード】～長身ギャルがまさかの！？～

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




2026年6月19日（金）より、「カナデ」と「トキア」のコラボ企画が開催決定！


完全新規描き下ろしイラストを使用！


等身イラストとSDイラストで、二人の魅力をたっぷりお届けします♪


思わず見守りたくなる二人の関係を、特別なグッズとしてお楽しみください!


【商品詳細】



◇【syuri22】コンパクトミラー　全2種　各\1,500（税込）




【サイズ】8.4cm×6.1cm


【素材】ステンレス/PU



◇【syuri22】アクリルフィギュア　全4種　各\2,500（税込）




【サイズ】H12.6cm×W8.6cm


【素材】アクリル樹脂



◇【syuri22】アクリルキーホルダー　全4種　各\1,300（税込）




【サイズ】H6.2cm×W5cm/H6.6cm×W4.6cm


【素材】アクリル樹脂/鉄



◇【syuri22】アクリルヘアクリップ　全2種　各\980（税込）




【サイズ】H4.1cm×W3.8cm
【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET



◇【syuri22】トレーディングステッカー


　〈5種セット〉\3,000（税込）/〈単品〉\600（税込）




【サイズ】H6.9cm×W5cm


【素材】PET



◇【syuri22】トレーディング缶バッジ


　〈6種セット〉\3,600（税込）/〈単品〉\600（税込）




【サイズ】直径5.7cm


【素材】ブリキ



◇【syuri22】POP風アクリルバッジ　全2種　各\1,800（税込）




【サイズ】H7cm×W10cm


【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET



◇【syuri22】トレーディングクリアカード


　〈5種セット〉\4,900（税込）/〈単品〉\980（税込）




【サイズ】H8.6cm×W5.4cm


【素材】PET



◇【syuri22】トートバッグ　全2種　各\4,400（税込）




【サイズ】H37cm×W36cm×マチ11cm


【素材】綿



◇【syuri22】タペストリー　\3,500（税込）




【サイズ】A3


【素材】ポリエステル/AB


【受注期間】



2026年6月19日（金）12：00～2026年7月5日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年8月下旬～9月上旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22376/


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