【syuri22× ヴィレッジヴァンガード】～長身ギャルがまさかの！？～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年6月19日（金）より、「カナデ」と「トキア」のコラボ企画が開催決定！

完全新規描き下ろしイラストを使用！

等身イラストとSDイラストで、二人の魅力をたっぷりお届けします♪

思わず見守りたくなる二人の関係を、特別なグッズとしてお楽しみください!

【商品詳細】

◇【syuri22】コンパクトミラー 全2種 各\1,500（税込）

【サイズ】8.4cm×6.1cm

【素材】ステンレス/PU

◇【syuri22】アクリルフィギュア 全4種 各\2,500（税込）

【サイズ】H12.6cm×W8.6cm

【素材】アクリル樹脂

◇【syuri22】アクリルキーホルダー 全4種 各\1,300（税込）

【サイズ】H6.2cm×W5cm/H6.6cm×W4.6cm

【素材】アクリル樹脂/鉄

◇【syuri22】アクリルヘアクリップ 全2種 各\980（税込）

【サイズ】H4.1cm×W3.8cm

【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET

◇【syuri22】トレーディングステッカー

〈5種セット〉\3,000（税込）/〈単品〉\600（税込）

【サイズ】H6.9cm×W5cm

【素材】PET

◇【syuri22】トレーディング缶バッジ

〈6種セット〉\3,600（税込）/〈単品〉\600（税込）

【サイズ】直径5.7cm

【素材】ブリキ

◇【syuri22】POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,800（税込）

【サイズ】H7cm×W10cm

【素材】スチール/ABS/アクリル樹脂/PET

◇【syuri22】トレーディングクリアカード

〈5種セット〉\4,900（税込）/〈単品〉\980（税込）

【サイズ】H8.6cm×W5.4cm

【素材】PET

◇【syuri22】トートバッグ 全2種 各\4,400（税込）

【サイズ】H37cm×W36cm×マチ11cm

【素材】綿

◇【syuri22】タペストリー \3,500（税込）

【サイズ】A3

【素材】ポリエステル/AB

【受注期間】

2026年6月19日（金）12：00～2026年7月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年8月下旬～9月上旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22376/

【関連リンク】

▼【syuri22】公式X

https://x.com/syuri22

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