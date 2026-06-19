扉がないなら作ればいいじゃん☆『Knock Knock（ノックノック）』×マイメロディ＆クロミ プロデュース 1dayカラコン初登場

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、カラーコンタクトレンズブランド「Knock Knock（ノックノック）」より株式会社サンリオのキャラクター「マイメロディ」「クロミ」「リトルツインスターズ」とコラボレーションした1dayタイプのカラーコンタクトレンズを発売いたしました。マイメロディ＆クロミが、プロデュースする様子のオリジナルストーリーをデザインコンセプトにしています。

【公式ブランドページ】

粧美堂公式コーポレートサイト内に商品紹介ページを開設いたしました

https://www.shobido-corp.co.jp/product/contact-lens/knock-knock/1day/

〈マイメロディ＆クロミのカラコンプロデュース 1dayタイプ〉

〈商品ラインアップ〉

■クロミ【乙女のきもち】/マイメロディ【おねがいはあと】

DIA：14.5mm／着⾊外径：13.9mm／含水率：38％ ／1day 10枚入

大好きな色に込めたこの思い。。。 おかしをつくるときは

言わせるなよ(ハート) 恥ずかしいじゃないか おいしくなあれ(ハート)っておねがいするの♪

■クロミ【きゅるみ】/マイメロディ【ちっちゃくもるの】

DIA：14.2mm／着色外径：13.4mm／含水率38％／1day 10枚入

もっとかわいくなるためには！ おねえさんっぽく すこし ちいさめ♪

きゅるきゅるだけじゃ足りないだろ☆ みんな にあう いろは これかな(ハート)

■リトルツインスターズ（キキ）【スターリーナイトブルー】

リトルツインスターズ（ララ）【マジックアワーピンク】

DIA：14.2mm／着色外径：13.4mm／含水率38％／1day 10枚入

眠れぬ夜に空を見上げて作った色は☆ おそらにピンクのまほうをかけて☆

星降る夜のブルー☆彡 あのこたちにとどけるの(ハート)

〈装用画像〉

〈スペック詳細〉

単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57928/table/389_1_c9d58eeb249ba6788ec239833d113773.jpg?v=202606190152 ]

※1・・・クロミ【きゅるみ】、マイメロディ【ちっちゃくもるの】、リトルツインスターズ（キキ）【スターリーナイトブルー】、リトルツインスターズ（ララ）【マジックアワーピンク】

※2・・・クロミ【乙女のきもち】、マイメロディ【おねがいはあと】が該当

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・指導を受けてお求めください。

ご使用前に必ず添付文書をよく読み、正しくお使いください。

【大切な瞳のために特にご注意いただきたいこと】

１．装用時間を必ず守ってください。

２．使用期間を必ず守ってください。

３．取り扱い方法を守って正しくお使いください。

４．異常がなくても眼科医の指示に従い、定期的に検査を受けてください。

５．少しでも異常を感じたら、直ちに眼科医の検査をうけてください。

６．破損等の不具合のあるレンズは絶対に使用しないでください。

〈販売店情報〉

【発売日】

2026年6月19日（金）

【販売経路】

WEB 店舗

■粧美堂 ONLINE STORE：https://x.gd/IIPrc

その他、楽天モール、Yahooモール、Amazonモール、Qoo10モールでも販売

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。