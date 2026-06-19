「テレ東トラベル」新商品「韓流プレミア」初の公式ツアー販売開始

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博)は、テレビ東京グループでコマース事業全般を手がける株式会社テレビ東京ダイレクト（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保田明）とともに、新しい旅行サービスを開発する共同プロジェクト「テレ東トラベル」を通じて、テレビ東京「韓流プレミア」初の公式ツアーを本日より販売開始いたします。

「韓流プレミア」の時代劇作品の中で主人公たちが歩いた街並みなど、 心を揺さぶる物語が生まれたロケ地へご案内する４日間の聖地巡礼ツアーです。

■ツアーの詳細情報

＜テレ東トラベル＞

ドラマで見ていたあの世界へ 韓国ドラマ時代劇の舞台を訪れる 釜山・順天4日間

＜コース番号＞Y4160-988

＜出発日＞ 2026年10月～2027年3月

＜旅行代金＞ 198,000円～243,000円

＜ポイント＞

・釜山のアホプサンの竹林や順天の楽安邑城など、時代劇の舞台を巡る聖地巡礼の旅。

・韓流ドラマ時代劇に精通した現地日本語ガイドが同行してご案内します。

・韓国ドラマのロケ地にも使用された「コモド・ホテル釜山」に３連泊します。

・アワビ釜飯、カンジャンケジャン、サムギョプサル、テジクッパなど、韓国グルメの数々をご賞味いただきます。

＜ツアーの詳細＞https://tinyurl.com/33b93dwm

「宮廷女官チャングムの誓い」の撮影地 順天 楽安邑城「オクニョ 運命の女」の撮影地 アホプサンの竹林

■「韓流プレミア」

テレビ東京で毎週月～金 午前8時15分から9時11分に放送している韓国のテレビドラマ。

6月15日(月)からは『恋人～あの日聞いた花の咲く音～』を放送中。

公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/genre_drama/tag_korea/