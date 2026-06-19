『おジャ魔女どれみ』のキュートな雑貨シリーズが新登場！粧美堂オンラインストアにて先行受注販売を実施

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、公式ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」にて「おジャ魔女どれみ 雑貨シリーズ」の先行受注販売を開始いたしました。

ご予約いただいた商品は、2026年10月中旬以降、入荷次第順次発送予定です。

新商品は、『おジャ魔女どれみ』のキュートな雑貨シリーズ。ラインナップは「ヘアバンド&アームバンド」と「ポーチ付きエコバッグ」の全2種類です。ヘアバンド&アームバンドは「どれみ」「はづき」「あいこ」「おんぷ」の4キャラクターデザインで、それぞれのイメージカラーを採用。ポーチ付きエコバッグは、ホワイトとピンクの2色展開。ポーチにエコバッグを収納し、カバンの持ち手などに取り付ければ持ち運びにも便利です。キュートなアイテムが揃った雑貨シリーズです。この機会をお見逃しなく！

商品概要

■商品名：ヘアバンド＆アームバンド おジャ魔女どれみ 4,180円（税込）

〈どれみ〉〈はづき〉〈あいこ〉〈おんぷ〉

■商品名：エコバッグ ポーチ付き おジャ魔女どれみ 4,180円（税込）

〈ホワイト〉〈ピンク〉

■予約受付期間：2026年6月19日(金)12:00～2026年7月12日(日)23:59

■予約入荷予定日：2026年10月中旬 ※入荷後は一般販売を開始いたします。

■販路：粧美堂直営ECサイト

【粧美堂ONLINE STORE】

https://x.gd/7nzKi(https://x.gd/7nzKi)

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。