『黄金泥棒』DVD 10月7日発売決定！田中麗奈×森崎ウィンの発売記念コメントも到着！

株式会社ハピネット

★田中麗奈主演！滑稽だけどなんともチャーミングな主婦を演じる！

主婦の美香子を演じるのは田中麗奈。退屈な日々をやりすごしながらも、「いつか特別な人になりたい」という願望を持った滑稽だけどなんともチャーミングな女性を演じる。共演は、森崎ウィン。満たされない美香子の心に闘志を燃え上がらせるクセの強い光輝を演じる。

★お茶の間を騒がせた“実在の事件”から着想を得て映画化！平凡な主婦が“金”に魅せられ人生の折り返し地点で一世一代の大博打！

2013年、とあるデパートで金の盗難事件が発生し主婦が逮捕された―。そんなお茶の間を騒がせたネタから着想を得て、この度ついに映画化！人生最高の瞬間を追い求める、クスっと笑える等身大の痛快エンターテインメントが誕生した!!

★主演の田中麗奈さん、共演の森崎ウィンさんから、DVD発売記念のコメントが届きました！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3Qeq-xIjN3A ]

商品情報

【発売日】2026年10月7日(水) レンタル同日リリース

【価格】DVD：4,400円(税込)

【映像特典】予告編（特報／予告編）

発売元：株式会社キノフィルムズ／木下グループ

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

作品情報

【キャスト】

田中麗奈

森崎ウィン 阿諏訪泰義 石川恋 岩谷健司 中村祐美子

勝野洋 宮崎美子

【スタッフ】

監督・脚本：萱野孝幸

主題歌：広瀬香美

【ストーリー】

一度きりの人生、特別なことをしたい!?

狙うは、世間に公表できない《100億円の秀吉の金茶碗》!!!

平凡な日々に退屈していた専業主婦の美香子は、ある日訪れた百貨店で、株式会社SGCが販売する数百万円もする金のおりんをつい盗んでしまう。金の魅力に取り憑かれ世界が一変した彼女は、「私にしかできないことをする」という幼き日の夢が蘇り、無謀にも100億円の秀吉の金茶碗を盗み出す計画を立てる。美香子を利用しようとするSGCの社員・金城との駆け引きや、なし崩し的に泥棒の共犯者となった夫の浮気やら、トラブルの連続。果たして、一世一代の大博打に出た彼女は、金茶碗を盗みだすことができるのかー！？

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