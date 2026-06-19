夏の企画展 開幕前日 特別鑑賞券【100枚限定】販売決定！

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、2026年6月26日(金)より、「夏のアートアクアリウム2026 夏の企画展」を開催いたします。

開催に伴い、前日6月25日(木)のプレオープン時にご入館いただける、「夏の企画展 開幕前日 特別鑑賞券」を100枚限定【WEBチケット：2,800円/名 当日券：3,000円/名】で販売いたします！いち早く夏のアートアクアリウムを体験いただけるチャンスです！是非この機会にご来館いただき、この夏の涼を先取りしてください！

今年は3作品が銀座初お披露目！新作「金魚屏風の間」では、金魚が舞泳ぎ、インタラクティブに変幻する十八面の屏風が舞台を飾る！また、夏の風物詩である数百の風鈴が、「金魚の回廊」で涼やかに揺れ動きます。

新作の詳細については、後日発表になります！

●超花魁 -結び-（新作） ●金魚の回廊

※写真はイメージです

■夏の企画展 開幕前日 特別鑑賞券

〈チケット概要〉

入場料 ：WEBチケット2,800円/当日券3,000円

※特別鑑賞料金となります旨、ご注意ください

対象日 ：6月25日(木)

入館時間 ：14:00～18:00（最終入館17:00）

チケット販売 ：アートアクアリウム公式チケットページにてご購入ください。

〈チケットサイト〉https://ticket.artaquarium.jp/

■夏のアートアクアリウム2026 夏の企画展

〈開催概要〉

開催期間 ：2026年6月26日(金)～9月30日(水)

開催地 ：銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

入場料（通常価格） ：〈一般〉WEBチケット 2,500円 / 当日券 2,700円

〈学生（中学・高校・大学・専門)〉WEBチケット2,200円/当日券 2,400円

〈小学生以下〉一般（学生）1名につき、小学生以下のお子様2名まで入場無料

アートアクアリウム美術館 GINZA公式サイト：https://artaquarium.jp/

■アートアクアリウムとは

金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート

日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。

水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。

2007年に東京で誕生以来、全国各地において期間限定イベントとして開催、夏の期間は東京での開催が定着して親しまれてきました。

2020年8月には、初の常設美術館を東京・日本橋（東京都中央区）に開業、

その後、2022年5月に東京・銀座（東京都中央区・銀座三越新館8階）に移転し現在営業中。2007年以来、累計集客実績1,300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館IPです。

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA

（英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日販売は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス 東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で

休館の場合がございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越