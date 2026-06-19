「第20回本宮市夏まつり2026」にてアキッパの公式駐車場と桟敷席の予約受付が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年7月19日(日)に福島県本宮市で開催される「第20回本宮市夏まつり2026」にて、昨年に引き続き公式駐車場運営をおこなうことが決定しました。あわせて本年は、アキッパのシステムを活用した公式桟敷席の予約受付も同時におこないます。いずれも2026年6月19日(金)12:00より受付を開始します。

本年は、花火大会が開催される2026年7月19日(日)限定で公式駐車場を「完全予約制」として運営し、駐車場不足対策や周辺道路の交通渋滞緩和に取り組みます。

さらに、昨年の駐車場運営の実績を評価いただき、本年から新たに花火大会の公式桟敷席の予約受付もアキッパが担います。指定席の購入などユーザーが自分自身で桟敷席を購入できる仕組みはアキッパとして初の試みです。

アキッパは今後も全国の自治体やイベント主催者と連携し、駐車場や座席の事前予約化を通じてスムーズな移動をサポートし、快適なイベント環境の実現に貢献します。

公式駐車場および桟敷席の予約・詳細は以下よりご確認ください。

「第20回本宮市夏まつり2026」 アキッパ特設サイト▼

駐車場：

https://www.akippa.com/event/motomiyamatsuri(https://www.akippa.com/event/motomiyamatsuri)

桟敷席：

https://www.akippa.com/motomiyahanabi/(https://www.akippa.com/motomiyahanabi/)

花火の様子アキッパで貸し出している駐車場

「第20回本宮市夏まつり2026」は、福島県本宮市の阿武隈川河川敷を舞台に開催される、地域に長く愛されてきた夏の伝統的なお祭りです。

例年多くの来場者でにぎわう一方、周辺道路の混雑や駐車場の不足、現地での現金対応にかかる人件費や運営工数の増加が大きな課題となっていました。

アキッパでは昨年、公式駐車場の予約制を導入し、現地での現金決済を不要とすることで、入庫待ちによる交通渋滞の緩和や運営の効率化に貢献しました。（※）

そして今年も継続してアキッパが公式駐車場を運営することが決定しました。

本年は公式駐車場に加え、花火大会の桟敷席（有料観覧席）の予約受付もアキッパが担当することとなりました。これにより、駐車場と桟敷席をアキッパ内でまとめてご購入いただけます。

来場者は事前に安心して見やすい席を確保したうえで来場できるようになり、当日の受付混雑緩和に寄与できます。また主催者側にとっても、現金の取り扱いや座席管理にかかる工数を削減し、効率的で安全なイベント運営が可能となります。

アキッパは今後も「困りごと解決企業」として、様々な駐車場問題の解決やイベント運営のDX化に取り組んでまいります。

■公式駐車場および桟敷席について

予約開始日時：

6月19日(金)12:00～

利用可能日：

7月19日（日）

公式駐車場および桟敷席の予約や詳細については、以下のアキッパ特設サイトよりご確認ください。

「第20回本宮市夏まつり2026」 アキッパ特設サイト▼

駐車場：

https://www.akippa.com/event/motomiyamatsuri(https://www.akippa.com/event/motomiyamatsuri)

桟敷席：

https://www.akippa.com/motomiyahanabi/(https://www.akippa.com/motomiyahanabi/)

※駐車場・桟敷席はすべて先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場・桟敷席はアキッパバリュープラスの対象外です。

■ご利用方法

1、アキッパへの会員登録（無料）

公式駐車場の予約および桟敷席の購入にはアキッパへの会員登録が必要です。

既に会員登録が完了している方は、登録済みの内容でそのままご利用いただけます。

2、公式駐車場・桟敷席を予約

特設サイトよりご希望の公式駐車場や座席を選択し、オンライン決済にて購入します。

3、当日利用・観覧する

駐車券の印刷、およびお車でお越しの際はダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

当日はそれぞれの指定ルートでご来場ください。

桟敷席についてはご来場の際にリストバンド引換場にて予約情報画面をご提示ください。

■「第20回本宮市夏まつり2026」 開催概要

日程：

7月19日（日）

場所：

福島県本宮市 阿武隈川河川敷

主催：

本宮市夏まつり運営委員会

公式HP：

https://www.motomiyamatsuri.com/

昨年のプレスリリースはこちら▼

「第19回本宮市夏まつり」にてアキッパでの公式駐車場運営が決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000525.000016205.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000525.000016205.html)

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計540万人（2026年5月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp