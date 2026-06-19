≪河村からのコメント到着＆名曲「愛の唄」のライブ映像一部解禁！≫ 【独占＆TV初】 『河村隆一 Billboard Live 2026』

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、音楽ブランド Billboardが運営する世界標準のライブレストラン「Billboard Live（ビルボードライブ）」で行った注目ライブを厳選して毎月独占放送中。

LUNA SEAのメンバーとして、またソロでも邦楽ロックの潮流を築いてきた河村隆一。ソロデビュー30周年を目前に、ビルボードライブでのツアーを今年4月に開催した『河村隆一 Billboard Live 2026』を最速でお届けいたします！

さらに、今回は放送に先がけ、河村からのコメントが映された番宣映像も解禁。河村は、アコースティックステージの音響をより堪能できるビルボードライブへのこだわりや思い入れを語っており、さらに名曲「愛の唄」のライブ映像も一部お披露目となっている。

現在、全国ツアー中のLUNA SEAでの活動も注目が集まっているが、ソロデビュー30周年を目前に、繊細で情感豊かな歌声と、時を経て深みを増した表現力で聴く者を魅了し続けている河村隆一。親密な空間だからこそ体感できる、唯一無二のステージ。長きにわたりシーンを牽引してきた彼の、現在進行形の輝きを放つプレミアムな一夜を心ゆくまでご堪能ください。

BS10プレミアム独占ライブ ビルボードライブ コレクション

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FPaxHzPt_Z0 ]

来年ソロ・デビュー30年を迎える河村隆一。

ビルボードライブならではの親密な空間で響き渡る唯一無二のステージをお届け。

『河村隆一 Billboard Live 2026』【独占＆TV初】 6月21日（日）午後6:30 他

LUNA SEAのメンバーとして、またソロでも邦楽ロックの潮流を築いてきた河村隆一。ソロデビュー30周年を目前に、ビルボードライブでのツアーを開催。繊細で情感豊かな歌声と、時を経て深みを増した表現力で聴く者を魅了し続けている。親密な空間だからこそ体感できる、唯一無二のステージ。長きにわたりシーンを牽引してきた彼の、現在進行形の輝きを放つプレミアムな一夜を心ゆくまでご堪能ください。