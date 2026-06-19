株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送（本社：仙台市太白区）は、２０２６年６月２６日（金）深夜０時１５分より、「ＡＩナビで仙台発見旅！！」を放送します。

この番組は、ＡＩが導き出した仙台のおすすめスポットを実際に巡り、その魅力を検証するバラエティーです。

リポーターはその場でＡＩに行き先を質問し、事前の仕込みなしで旅へ出発！秋保の名所や、人気店のハンバーグナポリタン、さらには夕日を独り占めできる穴場など、ＡＩが導き出した「映えスポット」「グルメ」「穴場スポット」の３か所を、入社２年目の小室翔太アナウンサーが巡ります。

ロケＶＴＲをスタジオで見守るのは、宮城県出身の３人。タレント・菅原茉椰さん、声優・伊達さゆりさん、アイドルグループ「僕が見たかった青空」の八重樫美伊咲さんです。それぞれが地元ならではの仙台情報も紹介し、ＡＩの提案を本音でジャッジ！果たしてＡＩのおすすめは本当に満足できるのか――。

【出演者】

菅原茉椰伊達さゆり八重樫美伊咲（僕が見たかった青空）進行：井口亜美（ｋｈｂアナウンサー）リポーター：小室翔太（ｋｈｂアナウンサー）

【番 組 名】ＡＩナビで仙台発見旅！！

【放送日時】２０２６年６月２６日（金）深夜０時１５分～０時４５分

【出 演】 菅原茉椰、伊達さゆり、八重樫美伊咲（僕が見たかった青空）、

井口亜美（ｋｈｂアナウンサー）、小室翔太(ｋｈｂアナウンサー）

【配 信】 東北総合ポータル「ｔｏｐｏ」https://topo-tv.jp/

※番組放送後配信予定