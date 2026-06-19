6/26(金)～7/5(日)期間で京都駅にて「GODZILLA STATION」が開催！CCPJAPANをはじめ、数々のメーカーから多数の限定アイテムが登場！京都駅では初開催！

CCPJAPAN株式会社

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：沼野久則）は、JR京都駅にて、6月26日（金）～7月5日（日）の期間で開催される、「GODZILLA STATION」にて限定商品、新作商品の販売を行います。本イベントは関東・東日本を中心に開催されており、関西初出店となります。

■イベント情報

【GODZILLA STATION in JR京都駅】

会期：6月26日（金）～7月5日（日）

会場：エキマル ア・ラ・モードJR京都駅西口店（https://ekimarualamode.com/）

営業時間：10：00～21：00

※初日6月26日（金）：13：00～21：00

※最終日7月5日（日）：10：00～18：00

主催：CCPJAPAN株式会社、東宝株式会社

諸注意：

混雑緩和のため、開催初日となる6月26日（金）は13時～14時については整理券の配布を行います。

※整理券の配布は12時より会場にて実施いたします。

※整理券をお持ちの方が終了次第フリー入場とさせていただきます。

※整理券の番号はランダムで配布します。

「エキマル ア・ラ・モードJR京都駅西口店」にて、ゴジラのオフィシャルイベントとなるPOP UP SHOPが開催！

会場では様々な雑貨、アパレル、フィギュア等のゴジラ商品が販売されます。

ゴジラファンにはたまらない魅力的な商品や、ここでしか購入できない限定商品もございますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください！

■東宝オリジナルゴジラグッズ 販売商品情報

※掲載商品は、販売商品の一部です。

●DESKTOP MONSTER ゴジラ(2016) モバイルスタンド 熱線放射ver.

●価格：\8,250（税込）

●ゴジラデフォルメステッカー

●価格

単品：\330（税込）

BOX（32個入り）：\10,560（税込）

●ゴジラ（2023)ビッグプリントTシャツ

●価格：\5,500（税込）

●サイズ：L、XL、XXL

■CCPJAPAN 販売商品情報

※掲載商品は、販売商品の一部です。

●BIGレトロソフビシリーズ ゴジラ（2001）Limited オーロラリフレクション Ver. 【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\27,500（税込）

●BIGレトロソフビシリーズ ゴジラ（1995）Limited 黄金グリッターラメ Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\25,300（税込）

●AMC 煙突ヘドラ Limited 錦鯉イメージ クリア Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\28,600（税込）

●AMC ヘドラ上陸期 Limited 錦鯉イメージ クリア Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\25,300（税込）

●CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）Limited アビサルリフレクション Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\7,150（税込）

●CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX キングギドラ（1991）Limited メタリックレッド Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\6,270（税込）

●CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX スペースゴジラ Limitedギャラクシーリフレクション Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\7,150（税込）

●CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ Limitedパステルピンク Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\4,510（税込）

●CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ 錦鯉イメージクリアVer.【GODZILLA STATION限定カラー】

●価格：\4,510（税込）

■PLEX 販売商品情報

※掲載商品は、販売商品の一部です。

●ゴジラ対エヴァンゲリオン ミニソフビクロニクル

●価格

単品：\660（税込）

BOX（12個入り）：\7,920（税込）

●ゴジラ ミニソフビクロニクル〔Steel Beast〕

●価格

単品：\550（税込）

BOX（10個入り）：\5,500（税込）

●ゴジラ ミニソフビクロニクル〔レトロカラーコレクション〕

●価格

単品：\550（税込）

BOX（12個入り）：\6,600（税込）

●ゴジラ ミニソフビクロニクル〔MOTHRA SAGA〕

●価格

単品：\550（税込）

BOX（10個入り）：\5,500（税込）

■ニューウェル 販売商品情報

※掲載商品は、販売商品の一部です。

●おりたたみトートバッグ ゴジラ

●価格：\5,940（税込）

●GODZILLA 2WAY ネックピロー&クッション

●価格：\4,950（税込）

●GODZILLA ヘドラ洗濯ネット

●価格：\1,980（税込）

■ご注意ください

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・品質管理上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。

・商品はご来店のタイミングでは売り切れている場合もございます。何卒ご了承ください。

・混雑状況により、商品の購入数を制限させていただく場合がございます。あらかじめご容赦ください。

【CCPJAPAN株式会社について】

世界に誇る、日本の特撮・漫画・アニメ等のポップカルチャーを、フィギュアという「ART作品」を通して、数十年・数百年と後世に残すことをコンセプトとし、世界へと発信し続けるフィギュアメーカー。「造型」「彩色」におけるリアリズムを徹底したリアル商品から、ポップでカラフルなアーティスティックなデフォルメソフビなど、愛と情熱にあふれた商品を展開しています。

CCPJAPAN公式HP：https://ccp.jp/

CCPJAPANインフォメーションブログ： http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/

公式X： https://twitter.com/ccp_official_jp

公式Instagram： https://www.instagram.com/ccp_official_info/

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