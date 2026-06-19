6/26(金)～7/5(日)期間で京都駅にて「GODZILLA STATION」が開催！CCPJAPANをはじめ、数々のメーカーから多数の限定アイテムが登場！京都駅では初開催！
フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：沼野久則）は、JR京都駅にて、6月26日（金）～7月5日（日）の期間で開催される、「GODZILLA STATION」にて限定商品、新作商品の販売を行います。本イベントは関東・東日本を中心に開催されており、関西初出店となります。
■イベント情報
【GODZILLA STATION in JR京都駅】
会期：6月26日（金）～7月5日（日）
会場：エキマル ア・ラ・モードJR京都駅西口店（https://ekimarualamode.com/）
営業時間：10：00～21：00
※初日6月26日（金）：13：00～21：00
※最終日7月5日（日）：10：00～18：00
主催：CCPJAPAN株式会社、東宝株式会社
諸注意：
混雑緩和のため、開催初日となる6月26日（金）は13時～14時については整理券の配布を行います。
※整理券の配布は12時より会場にて実施いたします。
※整理券をお持ちの方が終了次第フリー入場とさせていただきます。
※整理券の番号はランダムで配布します。
「エキマル ア・ラ・モードJR京都駅西口店」にて、ゴジラのオフィシャルイベントとなるPOP UP SHOPが開催！
会場では様々な雑貨、アパレル、フィギュア等のゴジラ商品が販売されます。
ゴジラファンにはたまらない魅力的な商品や、ここでしか購入できない限定商品もございますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください！
■東宝オリジナルゴジラグッズ 販売商品情報
※掲載商品は、販売商品の一部です。
●DESKTOP MONSTER ゴジラ(2016) モバイルスタンド 熱線放射ver.
●価格：\8,250（税込）
●ゴジラデフォルメステッカー
●価格
単品：\330（税込）
BOX（32個入り）：\10,560（税込）
●ゴジラ（2023)ビッグプリントTシャツ
●価格：\5,500（税込）
●サイズ：L、XL、XXL
■CCPJAPAN 販売商品情報
※掲載商品は、販売商品の一部です。
●BIGレトロソフビシリーズ ゴジラ（2001）Limited オーロラリフレクション Ver. 【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\27,500（税込）
●BIGレトロソフビシリーズ ゴジラ（1995）Limited 黄金グリッターラメ Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\25,300（税込）
●AMC 煙突ヘドラ Limited 錦鯉イメージ クリア Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\28,600（税込）
●AMC ヘドラ上陸期 Limited 錦鯉イメージ クリア Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\25,300（税込）
●CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）Limited アビサルリフレクション Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\7,150（税込）
●CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX キングギドラ（1991）Limited メタリックレッド Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\6,270（税込）
●CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX スペースゴジラ Limitedギャラクシーリフレクション Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\7,150（税込）
●CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ Limitedパステルピンク Ver.【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\4,510（税込）
●CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ 錦鯉イメージクリアVer.【GODZILLA STATION限定カラー】
●価格：\4,510（税込）
■PLEX 販売商品情報
※掲載商品は、販売商品の一部です。
●ゴジラ対エヴァンゲリオン ミニソフビクロニクル
●価格
単品：\660（税込）
BOX（12個入り）：\7,920（税込）
●ゴジラ ミニソフビクロニクル〔Steel Beast〕
●価格
単品：\550（税込）
BOX（10個入り）：\5,500（税込）
●ゴジラ ミニソフビクロニクル〔レトロカラーコレクション〕
●価格
単品：\550（税込）
BOX（12個入り）：\6,600（税込）
●ゴジラ ミニソフビクロニクル〔MOTHRA SAGA〕
●価格
単品：\550（税込）
BOX（10個入り）：\5,500（税込）
■ニューウェル 販売商品情報
※掲載商品は、販売商品の一部です。
●おりたたみトートバッグ ゴジラ
●価格：\5,940（税込）
●GODZILLA 2WAY ネックピロー&クッション
●価格：\4,950（税込）
●GODZILLA ヘドラ洗濯ネット
●価格：\1,980（税込）
■ご注意ください
・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。
・品質管理上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。
・商品はご来店のタイミングでは売り切れている場合もございます。何卒ご了承ください。
・混雑状況により、商品の購入数を制限させていただく場合がございます。あらかじめご容赦ください。
【CCPJAPAN株式会社について】
世界に誇る、日本の特撮・漫画・アニメ等のポップカルチャーを、フィギュアという「ART作品」を通して、数十年・数百年と後世に残すことをコンセプトとし、世界へと発信し続けるフィギュアメーカー。「造型」「彩色」におけるリアリズムを徹底したリアル商品から、ポップでカラフルなアーティスティックなデフォルメソフビなど、愛と情熱にあふれた商品を展開しています。
CCPJAPAN公式HP：https://ccp.jp/
CCPJAPANインフォメーションブログ： http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/
公式X： https://twitter.com/ccp_official_jp
公式Instagram： https://www.instagram.com/ccp_official_info/
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