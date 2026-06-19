地域課題に挑む「MASAKI BIZ HACK SCHOOL」　愛媛・松前町で8月3日(月)開催

株式会社愛媛新聞社



愛媛県松前町は、愛媛新聞社（松山市）とウェイビー（東京）の企画運営により、2026年8月3日(月)、町内の愛媛県立伊予高等学校で「MASAKI BIZ HACK SCHOOL(マサキ・ビズ・ハック・スクール)」を開催します。町内外の事業者や高校生など総勢約100人が参加。初めて顔を合わせる相手とチームを組んで松前町の課題をビジネス視点で考える、参加費無料・１日限りのイベントです。

会場となる伊予高校(イラスト)

■ 学校形式で進行「何かいっしょにやろや」が合言葉

イベントのサブタイトルは「かっこつけんで まず、あんたのことを教えてや そんで、何かいっしょにやろや」。スタート時点ではほとんどの参加者が初対面という状態から始まり、肩書きを外して一人の人として向き合うことを大切にしています。

会場は実際の高校の教室を使用し、時間割は1限目から6限目、最後は放課後ホームルームという学校形式で進行します。サプライズで編成されるグループで、松前町の「通過する町から立ち止まる町へ」「ドラマのない地方をどう売るか」といった課題をビジネスとして議論します。そして最後に「一緒にやること」という未来に続く約束カードを交わします。

ゲストの地域価値共創プロデューサー村岡浩司氏

■ 多彩な参加者・イベント

ゲスト授業には地域価値共創プロデューサーの株式会社COCOO 代表取締役・村岡浩司氏をお招きします。

参加は県外・県内・松前町内の事業者、伊予高校で探究学習に取り組む高校生ら総勢100人を想定。校舎の外ではキッチンカーや松前町特産品のマルシェ、おけに乗って水上を進む「ハンギリ体験」などのイベントが行われ、多くの「参観者」でにぎわう見込みです。

松前町の田中浩介町長も肩書を捨てて参加する予定で、「本音の対話を通じて、この町と繋がり続ける『約束』を私と交わしてください」と呼び掛けています。

松前町「スポーツエンターテインメント構想」のイメージ図(松前町提供)

■ 松前町と考える課題解決策

人口約3万人、愛媛県で最も面積が狭い自治体の松前町。緩やかな人口減が続き、地域経済の停滞といった課題があります。観光名所も大きなドラマもない。一方で、年間来場者1,400万人に上るショッピングセンター「エミフルMASAKI」や最近動き始めた「スポーツエンターテインメント構想」など、地域経済活性化につながる資産があります。

田中町長は今回のイベントについて「町の課題は新たな『希望』を生み出すための『ハック（HACK）』の対象であり、無限のビジネスチャンス」と話しています。

■ 開催概要

イベント名：MASAKI BIZ HACK SCHOOL!!

サブタイトル：かっこつけんで まず、あんたのことを教えてや そんで、何かいっしょにやろや

日時：2026年8月3日(月) 12:30～18:30

会場：愛媛県立伊予高等学校（愛媛県伊予郡松前町北黒田119-2）

主催：松前町

企画運営：株式会社愛媛新聞社、株式会社ウェイビー

参加費：無料（イベント終了後のアフター交流会のみ参加費が必要）

参加募集：県外事業者20人・県内事業者20人・松前町内事業者30人程度

申込方法：公式サイトで受付（７月25日締切・下記URLよりアクセス）

https://masakibizhackschool.local-business-daigaku.site/

■ 「ローカルビジネスカレッジ松前校」「BizG Masaki」との関係

松前町では、愛媛新聞社とウェイビーが連携し、中小企業の経営力向上を目的とした「ローカルビジネスカレッジ(ロカジ)松前校」や、LINEを活用した地域密着型ビジネス支援サービス「BizG Masaki」を展開しています。今回の「MASAKI BIZ HACK SCHOOL」は、その一環として、町内外の人と人がつながり、新しい挑戦が生まれるきっかけの場をつくることを目指して企画されました。

＜本件に関するお問い合わせ＞

愛媛新聞社 営業局 デジタル開発部

菊池 敬慈

TEL：089-935-2323（平日9:00～17:00）

Email：k_kikuchi@ehime-np.co.jp