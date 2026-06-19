【7/1・2無料セミナー】FTSE評価の基礎を30分で解説

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平）は、2026年7月1日（水）と7月2日（木）の2日間、無料オンラインセミナー「～30分でつかむ！ESGレーティングシリーズ～FTSE評価の仕組みと最新の評価状況」を開催いたします。

◎FTSE評価を基礎から短時間で解説

セミナーのお申し込みはこちら :https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/esg-rating/20260701_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260618

FTSE RussellのESGスコアは、企業が公開している情報をもとに、ESG課題への対応状況を評価する仕組みです。20年以上にわたり企業のESG情報を扱ってきた実績があり、公開情報のみを評価対象とする透明性の高さから、機関投資家や顧客企業からも注目されています。

また、CDP回答やTCFD提言に基づく開示など、すでに企業が公表している情報も評価材料となるため、各種環境イニチアチブとの親和性が高い点も特徴です。サステナビリティ情報開示や投資家対応を進めるうえで、FTSEは押さえておきたいESGレーティングの一つです。

一方で、FTSEは時価総額などを基準に評価対象企業が選定されるため、自社が対象となる可能性や、評価に影響する公開情報を把握しきれていないケースもあります。「知らないうちに評価対象になっていた」「どの情報が評価されているのか分からない」「スコア更新後に何を確認すべきか整理できていない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、 6月のESGスコア更新を踏まえ、FTSEの基本的な仕組みや最新の評価状況、スコア向上に向けて確認しておきたいポイントを、当社コンサルタントが30分でわかりやすく解説します。

◎こんな方におすすめ

- FTSEの基礎や評価の仕組みを短時間で理解したい方- 自社が評価対象となる可能性や、確認すべき情報を知りたい方- 6月のESGスコア更新を踏まえ、現在の評価状況や改善余地を把握したい方- インデックス選定やスコア向上を見据え、今後の対応を検討したい方

◎開催概要

セミナーのお申し込みはこちら :https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/esg-rating/20260701_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260618

セミナー ：～30分でつかむ！ESGレーティングシリーズ～FTSE評価の仕組みと最新の評価状況

会場 ：オンライン

日程 ：2026年7月1日（水）11:00-11:30／7月2日（木）14:00-14:30

参加費用 ：無料

受講対象者：経営者や経営層の方、経営企画部門、ESG／サステナビリティ部門、IR 部門のご担当者

締切 ：2026年7月1日（水）10:00

主催 ：株式会社エスプールブルードットグリーン

注意事項

※ご参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

＜オンライン参加について＞

・聴講者の映像・音声の発信は原則できません。

・Q&A 機能を通じてご質問を受け付けます。

＜登録情報について＞

・ご登録情報は、参加者リストとして講師に共有する場合があります。

・配信用 URL は、開催当日までに登録メールアドレス宛に送付いたします。

・企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

・当社判断により、参加をお断りする場合があります。

▼問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン マーケティング課 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/ (https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/)

▼会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月