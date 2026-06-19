【本日発売】「PalVerse＋ 刀剣乱舞ONLINE vol.1」が6月19日(金)より新発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、デフォルメフィギュアブランド「PalVerse（パルバース）」の新シリーズ「PalVerse＋」より、新商品「PalVerse＋ 刀剣乱舞ONLINE vol.1」を6月19日(金)に販売開始したことをお知らせいたします。
『刀剣乱舞ONLINE』が新シリーズ「PalVerse＋」に登場！
造形や彩色などにこだわった豪華仕様シリーズの「PalVerse＋」に、『刀剣乱舞ONLINE』の三日月宗近、小夜左文字、大倶利伽羅、豊前江、白山吉光、山鳥毛が登場！
商品はランダム封入で、未開封BOXに限り1BOXで全種コンプリートが可能です。さらに「PalVerse＋」シリーズは1PACKにつきステッカーが1枚付属！
※各PACKに封入されるフィギュアとステッカーは、 同一の刀剣男士となります。
「PalVerse＋ 刀剣乱舞ONLINE vol.1」は6月19日(金)から全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップにて販売を開始いたしました。ぜひゲットしてくださいね！
「PalVerse＋ 刀剣乱舞ONLINE vol.1」 概要
【価格】
［PACK］1,430円(税込)
［BOX］8,580円(税込)
【発売日】
2026年6月19日(金)発売
【素材】
［本体］PVC・ABS / [ステッカー]紙
【種類数】
全6種
※未開封BOXに限り、1BOXコンプリート仕様
【仕様】
クローズドパッケージ
【本体サイズ】
約90mm
※種類によって異なります
商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-2980/
ラインナップは全6種！
三日月宗近
小夜左文字
大倶利伽羅
豊前江
白山吉光
山鳥毛
「PalVerse＋(パルバースプラス)」とは？
「PalVerse＋（パルバースプラス）」は、造形や彩色などにこだわった豪華仕様シリーズ。
PalVerseの『手のひらサイズの新世界』 というコンセプトとサイズ感はそのままに、より細部まで楽しむことができます。
・公式HP
https://palverse-figure.com/
・公式X
@bushi_hobby_jp(https://x.com/bushi_hobby_jp)
・公式Instagram
@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)
■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！
これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、2026年10月10日(土)に10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！
▼公式サイト
https://bushiroad-creative.com/
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