STARBASE、ヘアクリエイティブシーンを牽引してきた宇津木剛氏が手がける中目黒のハイクオリティサロン「KRARK」へ出資および業務提携を締結

株式会社STARBASE

「エンタメ総合商社」として、エンターテインメント・クリエイティブ領域を牽引する株式会社STARBASE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：日高良太郎、以下「STARBASE」）は、1990年代以降、日本の美容シーンにおいて高い注目を集め、ロンドンでの研鑽を経て多方面で活躍するヘアスタイリスト・宇津木剛氏が、2026年4月に東京・中目黒にオープンしたハイクオリティサロン「KRARK」への出資および業務提携を締結しました。

本提携を通じて、STARBASEとKRARKがそれぞれに有するクリエイティブ領域における強みを融合し、広告・映像・音楽・アーティストビジュアルなど幅広いプロジェクトにおける表現力と品質のさらなる向上を目指してまいります。

出資・業務提携の背景

STARBASEは、エンターテインメントを起点としたブランドコミュニケーションやライブイベント、音楽・映像コンテンツ制作などを手がける「エンタメ総合商社」として、多様なプロジェクトを展開しています。

一方、KRARKは、宇津木剛氏が長年培ってきた高度な技術と国際的な感性を集約したハイクオリティサロンとして、中目黒に誕生しました。高い技術力を提供するだけでなく、クリエイターや感度の高い人々が集う新たなカルチャースポットとしても注目を集めています。

今回の提携は、STARBASEが展開する広告・映像・アーティストビジュアルなどのクリエイティブコンテンツにおいて、KRARKの卓越したヘアメイク技術を取り入れることで、表現の幅をさらに広げ、コンテンツ全体のクオリティ向上を図ることを目的としています。

また、宇津木氏のクリエイターとしての卓越した実績に加え、ヘアメイクに対する高い志や、未来の美容業界を担う若手人材育成への熱い想いにSTARBASEが深く共感したことも、本パートナーシップ実現の大きな理由となりました。

今後の展望

両社は今後、以下の取り組みを推進してまいります。

- STARBASEがプロデュースするアーティストおよび各種プロジェクトにおけるビジュアルメイキング体制の強化- KRARKが取り組む若手スタイリスト育成に向けた、STARBASEのクリエイティブ現場を活用した実践機会の提供- ビューティーとエンターテインメントを掛け合わせた新たなコンテンツやプロダクトの共同開発

両社は本提携を通じて、ヘアメイクを単なる技術提供に留めることなく、カルチャーやクリエイティブを生み出す重要な要素として位置づけ、新たな価値創出に挑戦してまいります。

ヘアサロン「KRARK」について

KRARKは、宇津木剛氏が長年の経験と技術を結集して2026年4月に中目黒でオープンしたハイクオリティサロンです。

ロンドンで培ったグローバルな視点と最先端の感性をベースに、一流のヘア技術とサービスを提供。サロンとしての機能だけでなく、クリエイターやアーティスト、高感度な層が集い、新たな発想やカルチャーが生まれる場としての役割も担っています。

代表コメント

宇津木 剛氏

中目黒にヘアサロン『KRARK』をオープンし、新たな挑戦を見据える中で、STARBASEという強力なご支援を頂いた事をとても嬉しく思います。代表の日高さんとは20年以上前のロンドンで出会い、ただただ遊び仲間と言う関係でしたが、長い時を経てお互い切磋琢磨し、日高さんは今では世界を動かす様な存在になりうるにも関わらず、当時の遊び仲間の様なテンションでいろいろな話をしてくれます、その中でしっかりと次々にクリエイティブをこなしていくバイタリティやアイデアは聞いているだけで、ワクワクが止まりません、STARBASEさんに良い刺激を受けながら私共も成長出来たらと思います。

株式会社STARBASE 代表取締役 日高良太郎

宇津木さんとはロンドン在住時に出会い、憧れの先輩として、良き友人として、20年以上の長い付き合いになります。僕が住んでいたロンドンの狭い部屋に来てもらい、床に新聞紙を敷き詰めてカットしてもらっていた頃を、つい最近のように覚えています。

そんな宇津木さんがご自身のヘアサロン開業を考えていることを聞き、STARBASEも是非その挑戦の一員になりたいという思いから、参画させていただきました。クリエイティブの仕事が多い中で、自分がイメージするセンスを共有できる数少ないヘアアーティストとして、これまで以上にビジュアル面でタッグを組んでいけることを心強く感じています。

■宇津木 剛（Go Utsugi）氏 プロフィール

東京都生まれ。

1990年代以降、日本の美容シーンにおいて高い注目を集め、 渡英。ロンドンにてトップアーティストであるTOMO JIDAI氏、EUGENE SOULEIMAN氏に師事し、最先端の技術と感性を磨く。

帰国後は広告、カタログ、雑誌、アーティスト、タレントなど多岐にわたるヘアスタイリングを手がけ、第一線で活躍。2026年4月、中目黒にハイクオリティサロン「KRARK」をオープンした。

Instagram（@KRARK_HAIR）

https://www.instagram.com/krark_hair/

■株式会社STARBASE

エンターテインメントを活用した企業ブランディングやライブイベント制作、音楽・映像コンテンツの制作・配信を手がけるエンタメ総合商社。「オープンイノベーション型共創」により、国内外の企業やパートナーと共に、「楽しい」を価値に変える新規事業やブランド戦略を創出している。

オフィシャルサイト

https://starbase.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社STARBASE

本社所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役：日高 良太郎

設立：2017年

社員数：44名（2026年5月末時点）

事業内容：ブランドコミュニケーション、ライブイベント制作、音楽・映像コンテンツ制作・配信、新規事業開発 等

公式サイト：https://starbase.jp/(https://starbase.jp/)