「CHARGESPOT」が映画『トイ・ストーリー５』とタイアップ！「友達招待で3時間無料」になるキャンペーンを6月19日よりスタート

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」）は、2026年7月3日（金）劇場公開予定のディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』と、2026年6月19日（金）から7月20日（月・祝）まで、タイアップキャンペーンを実施いたします。

モバイルバッテリーシェアリングサービス業界初となるディズニー＆ピクサー作品とのタイアップが実現。今回は、「トイ・ストーリー」シリーズの普遍的なテーマである「ともだち」と、「CHARGESPOT」の「友達招待機能」の親和性から生まれた特別な企画です。通常1時間未満の無料特典を「3時間未満無料」へとパワーアップさせたキャンペーンをはじめ、Xでの公式グッズプレゼントや限定デザインバッテリースタンドの登場など、ファン必見の多彩なエンターテインメント体験を同時展開いたします。

■ 本タイアップへの想い

「ウッディやバズ・ライトイヤーたちのように、大切な“ともだち”と一緒に、充電を気にせず最高の夏休みを過ごしてほしい」

本タイアップには、そんな映画『トイ・ストーリー５』への想いが込められています。映画館へ足を運ぶ時も、お出かけ先で思い出の写真をシェアする瞬間も、スマートフォンのバッテリー残量に縛られることなく、自由に楽しんでいただきたい。「CHARGESPOT」は、ファンの皆様が大切な仲間と繋がったまま、映画の世界観を街中でも巻き込んで楽しめるような、ワクワクする夏の思い出作りをサポートします。



■ 施策詳細

１.友達と一緒にチャージ！3時間未満無料「ともだち招待キャンペーン」

作品のテーマ「ともだち」にちなみ、友達招待機能を利用すると、通常1時間未満無料のところ期間中は3時間未満無料に！大切な友達と一緒に使えば、長時間の外出でもスマホの電池切れを心配することなく、ストレスフリーに夏の1日を満喫できます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/507_1_abc37410153f16331e67d3ca316c19fd.jpg?v=202606190152 ]

■アプリ内も映画『トイ・ストーリー５』の世界観に！

期間中は「CHARGESPOT」アプリ内も特別演出仕様に。映画『トイ・ストーリー５』の世界観を表現しました。

３.映画『トイ・ストーリー５』限定デザインラッピングの「CHARGESPOT」バッテリースタンド

映画『トイ・ストーリー５』限定デザインの「CHARGESPOT」バッテリースタンドを設置いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/507_2_4ca5cac0b838debf53b286e082a0ddc2.jpg?v=202606190152 ]

４.「CHARGESPOT」レンタル・返却時の限定音声配信

バッテリーのレンタル時、および返却時に、映画『トイ・ストーリー５』のキャラクターボイスが流れる特別演出を実施いたします！期間によって流れるボイスが変わりますので、ぜひ何度も足を運んでお楽しみください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/507_3_cddf55bf2bb925b8a80b7373e0671f10.jpg?v=202606190152 ]

５. Xフォロー＆リポストキャンペーン

CHARGESPOT公式Xにて、映画オリジナルグッズ（非売品）が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを同時開催いたします。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/33521/table/507_4_62d52bbbc4c9c6a6ca261b6955122492.jpg?v=202606190152 ]

■ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』について

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…

その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

７月３日(金) 劇場公開 https://www.disney.co.jp/movie/toy5

■「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約6万台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2026年3月時点

【ご利用方法】

・アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

・ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407



■株式会社INFORICHについて

・所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者： 代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創業： 2015年9月

・企業サイト： https://inforich.net/