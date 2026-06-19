ブランドアンバサダー草川拓弥さんが出演「スカルプD まつ毛美容液プレミアム」新WEBCMを公開

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開する「スカルプＤまつ毛美容液」ブランドは、ブランドアンバサダーを務める俳優の草川拓弥さんが出演する新WEBCM「重ねた日々だけ、美しく」篇を、2026年6月19日（金）より公開いたします。

WEBCM 視聴URLはこちら：https://youtu.be/-s_STp1ET9A

■CMストーリー

今回のWEBCMのテーマはまつ毛ケアの「継続」。ピンクを基調としたセットの中で、柔らかなピンクトーンの衣装に身を包んだ草川拓弥さんが、笑顔で優しく語りかけます。CMは、草川さんの「それ、続いてる？」という問いかけからスタート。階段をひとつひとつ上りながら、まつ毛ケアを続ける大切さを語り、その姿が、ケアの積み重ねの大切さを表現しています。「重ねた日々だけ、美しく。」という「スカルプＤ まつ毛美容液プレミアム」のキャッチコピーが存分に伝わるCMとなっています。優しく寄り添ってくれるような草川さんの柔らかな表情にも注目です。

■CM概要

タイトル：【スカルプDまつ毛美容液】重ねた日々だけ、美しく篇

出演：草川 拓弥（くさかわ たくや）

放映：WEBで順次公開

公開日：2026年6月19日(金)

公開先：「スカルプDまつ毛美容液」公式YouTube

CM本編URL： https://youtu.be/-s_STp1ET9A

メイキングURL： https://youtu.be/LOhw5WYvHI4

インタビューURL： https://youtu.be/brR1QNpk3U4

■CM撮影エピソード

アンバサダー就任後2度目となる撮影に対し草川さんも「1回目は緊張感がありましたが、2回目はだいぶリラックスした状態で臨めました」と語るなど、終始穏やかな表情で撮影に臨まれました。

ピンク色のセットにピンク色の衣装という、「スカルプＤ まつ毛美容液プレミアム」のブランドカラーに包まれたセットは、草川さんの所属する「超特急」のファン「8号車」の皆さんのイメージカラーともぴったりと重なり、撮影は終始和やかな雰囲気に包まれました。

商品を取り出す場面では、ボトルを見ることなくスムーズに開封。草川さんの日々のルーティンとして「スカルプＤ まつ毛美容液」が自然と手に馴染んでいる様子も見受けられました。

撮影では、商品の持ち方や角度についても様々なバリエーションに挑戦。「顔の前でボトルをクロスさせるポーズが、まつ毛美容液の美しさを一番引き立てると思いました。」とお気に入りのポーズを実演してくれるヒトコマもあり、商品への愛着とこだわりが随所に感じられる撮影となりました。セリフのトーンも「明るいものからクールなものまで幅広く挑戦できました」と語り、どのカットが使われるかを楽しみにしている様子でした。

■CMインタビュー

Q1. ブランドアンバサダー就任後2回目のCM撮影となりますが、就任後の反響はいかがでしたか？

A. 1回目が解禁されてからものすごい反響をいただきました。僕を応援してくれているファン--8号車のみなさんも、すでに使っているという方がすごく多かったですし、「これをきっかけに買い足そうと思っていたのを思い出した」という声もあって、とても盛り上がってくださいました。僕のまつ毛へのリアクションもすごく嬉しかったです。

Q2. 「スカルプＤ まつ毛美容液」を継続使用されてみて、ご自身が感じていることを教えてください。

A. まつ毛が強くなりましたね。もともと抜けやすいタイプで、日頃から目をこすってしまう癖もあったのですが、美容液のおかげで強くなりました。自分の特徴である（まつ毛の）カールも跳ね上がるような明るい雰囲気になりましたし、ハリとコシも強くなって、根元から生きている感じがします。

Q3. 草川さん流、まつ毛美容液を習慣化するコツを教えてください。

A. ルーティン化することが大事だと思います。僕はお風呂上がりに一番最初につけるのがスカルプDのまつ毛美容液なんです。スキンケアをされる方も多いと思うので、その一番最初のタイミングで、ぜひ僕と一緒にやってみてほしいです。

Q4. 「毎日の小さなことを積み重ねる」大切さを感じた経験を教えてください。

A. まずは「スカルプＤ まつ毛美容液」を継続することで、まつ毛のボリュームも強さも出ました。継続は力なりじゃないですけど、すごく感じたことですね。お仕事をしていく上では「謙虚・感謝・素直」の3つを大切にしています。無理に継続しようと抱え込まず、リラックスした状態でこの3つを大切にしていると、人と人との縁が大きな輪となってつながっていくので、継続の大事な要素だなと思っています。

Q5. 継続が苦手だったことを教えてください。

A. 日記をつけていたことがあったんです。「日記を持ってるってかっこいいな」という入りで始めたんですが、書き始めたものの1週間ぐらいで終わってしまいました。それを年初めに計3回くらいチャレンジしてたんですけど、それでも続かなかったので「これは自分には合ってないのかな」と思って、日記帳をメモ帳代わりに変えて、その日感じたことを単語にして記録に残しておくということにシフトチェンジして継続しています。あと、このお仕事は台本をいただいて書き込んだり、読んだりという作業もあるので、そういうもの（単語にして記録に残しておく）の継続は続けていきたいですね。

Q6. 最後に、皆様へ一言お願いします。

A. 改めまして、「スカルプＤ まつ毛美容液」ブランドアンバサダーの草川拓弥です。今回のインタビューを通してたくさん出てきたキーワード「継続」という言葉を、ぜひ僕と一緒に日頃からこのまつ毛美容液を手に取って使っていただいて、実感して、日々の楽しみにしてほしいです。明日の活力にも、自信にもつながるものだと思うので、一緒に「スカルプＤ まつ毛美容液」を使って毎日を美しく過ごしましょう。

■草川拓弥さん プロフィール

1994年11月24日生まれ、東京都出身。2008年、ドラマ 『貧乏男子 ボンビーメン』で俳優デビュー。 ‘12年、超特急に加入し、メインダンサーに。俳優としても活躍し、2026年はテレビ東京「俺たちバッドバーバーズ」、フジテレビ「LOVED ONE」などに出演。 映画「モブ子の恋」「祝山」 が現在公開中、 フジテレビ「ラストノート」が7月9日からスタートし、映画「死ねばいいのに」などが控えている。

■商品概要

スカルプDまつ毛美容液 プレミアム

「スカルプDまつ毛美容液 プレミアム」は、まつ毛のダメージを補修するだけでなく、継続して使用することで、まつ毛パーマの持ちをアップさせることができる美容液です。

商品名 ： スカルプD アイラッシュセラム プレミアム

販売名 ： ＳＤアイラッシュセラムプレミアムＳＳＣ３

販売価格 ： 3,560円（税込）

内容量 ：4mL

■「スカルプＤまつ毛美容液」シリーズ

スカルプＤまつ毛美容液シリーズは、アンファーの頭髪研究の知見のもと、2012年に誕生いたしました。発売以降、「毎日の目元ケアでなりたい仕上がりに寄り添い、ごきげんなわたしを叶える」というコンセプトを掲げて商品やサービスを展開しております。2024年5月末時点には累計出荷本数1,000万本*1を突破し、多くのお客様にご愛顧をいただいております。

*1 10,426,530本。 「スカルプ D ボーテ ピュアフリーアイラッシュ」「スカルプ D ボーテ ピュアフリーアイラッシュ プレミアム」

「SDB ピュアフリーアイラッシュセラム SSC2」「ピュアフリーアイラッシュセラムPSS2」「アイラッシュセラムプレミアムクイーン SSC1」の出荷合計数(2024年5月末時点)

スカルプＤまつ毛美容液公式サイト：https://scalpd-eye.angfa-store.jp/

スカルプＤまつ毛美容液公式Instagram：https://www.instagram.com/scalpd_eye/

スカルプＤまつ毛美容液公式X：https://twitter.com/scalpd_eye

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”*2に参画しました。

*2 Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。