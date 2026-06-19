【nana-nana × By ttt.】本田翼プロデュースのスキンケアブランド「By ttt.」とコラボレーションしたバッグを2026年6月27日(土)より発売

コネクト株式会社

コネクト株式会社（本社：東京都港区／代表取締役会長：百瀬俊介、代表取締役社長：山田雄亮）が展開するブランド「nana-nana（ナナナナ）」は、本田翼がプロデュースするスキンケアブランド「By ttt.（バイティースリー）」とのコラボレーションバッグ「B6」を、2026年6月27日（土）より発売いたします。

■ 商品の特徴

本コラボレーションでは、nana-nanaの定番人気アイテムである「B6」を採用。透明感のあるクリアTPU素材を使用し、夏のスタイリングに映える軽やかなデザインに仕上げました。

付属する巾着ポーチは、バッグのインナーとしてはもちろん単体でも存在感のあるトレンドのドット柄デザイン。クリアバッグのみでミニマルに使用したり、巾着ポーチをセットして楽しんだりと、シーンやスタイリングに合わせて自由にアレンジいただけます。

さらに、ショルダーストラップは2種類を付属。その日の気分やコーディネートに合わせて持ち方を変えられる仕様となっています。

■商品概要

*1 全ての販売先に付属されています。*2 nana-nana公式オンラインストアでご購入のみのノベルティです。*3 POP-UP STOREでご購入のみのノベルティです。

商品名：By ttt. × nana-nana Collaboration Bag “B6”

販売価格：8,900円（税込）

発売日：2026年6月27日（土）11:00

カラー：クリア

サイズ：バッグ：横幅18.2cm × 高さ12.8cm × 奥行6.5cm ／ ポーチ：横幅23cm × 高さ18.5cm

素材：

・バッグ本体：TPU100%

・ポーチ：ポリエステル100%

・アクリル チャーム：アクリル100%（nana-nana公式オンラインストア販売のみ）

■販売先

・nana-nana公式オンラインストア

https://nananana-jp.com/

・By ttt.公式オンラインストア

https://by-ttt.jp/

・POP-UP STORE

■POP-UP STORE開催概要

コラボレーションバッグの発売を記念し、表参道のタルト専門店「SO TARTE」にて期間限定POP-UPを開催いたします。

開催期間：2026年6月27日（土）～7月4日（土）

営業時間：11:00～18:30（L.O.18:00）

会場：SO TARTE 表参道

住所：東京都港区北青山3-10-14

内容

・By ttt. × nana-nana Collaboration Bag “B6”の販売

・POP-UP限定ホワイトドット巾着ノベルティプレゼント（バッグ購入者限定）

・本田翼監修によるオリジナルフードの販売（単品注文可）

※ホワイトドット巾着は数量限定となります。

売り切れ次第nana-nana公式オンラインストアで販売するノベルティとなりますのであらかじめご了承ください。

※オリジナルフードは数量限定となります。

■By ttt.

By ttt.（バイティースリー）は、本田翼がフルプロデュースする“自分の肌を好きになる”をコンセプトに掲げたビューティーブランドです。毎日のスキンケアを通して、自分自身と向き合う時間を提案し、一人ひとりの美しさをサポートします。

By ttt.公式オンラインストア： https://by-ttt.jp/

By ttt.公式Instagram： https://www.instagram.com/by_ttt_/

■SO TARTE

みんなのタルト、これからのタルト。最高等級の旬のフルーツを使い、味にもこだわったヴィーガン＆グルテンフリーのタルトを軸にしたカフェ。

■ nana-nana

独自の世界観を形にするデザインチームが手がけるバッグブランド。ペーパーサイズ（A4, A5など）をそのままバッグのサイズに落とし込んだシリーズなど、遊び心のあるミニマルなデザインが特徴。2017年よりオリジナルレーベルをスタートし、2020年からはリサイクル素材を多用しサステナビリティへの取り組みに尽力しています。

・nana-nana 公式HP：https://nananana-jp.com/

・nana-nana 公式Instagram：https://www.instagram.com/nanananaofficial/

本件に関するお問合せ先

73株式会社(セテンタイトレス）

電話：03-4446-2110

メールアドレス：info@setenta-y-tres.com

■ コネクト株式会社

nana-nanaの運営会社であるコネクト株式会社は2014年の創業以来、「仕事を通じて人をつくり、人とつながり、人とつなげていく。そして事業を通して世の中を良くしていく。」という理念のもと、人材・技術・事業をつなぐことで新たな価値を創出し続けてきました。

社名である「CONNECT」が示す通り、私たちは単なる開発会社ではありません。

人と人、企業と企業、技術と事業、日本と世界をつなぎ、新たな事業や価値を生み出す「事業創造プラットフォーム企業」として挑戦を続けています。

設立：2014年6月1日

本社：東京都港区虎ノ門4-3-1 WeWork 城山トラストタワー 22F

・開発拠点(CONNECT TECH HUB)：東京都港区虎ノ門4-3-1 WeWork 城山トラストタワー 21F

・整体骨盤調整コネクト：東京都千代田区九段北1-9-13 ミライズレジデンシャル九段 1F

・yuyura：東京都港区麻布十番2-4-4 KY堂ビル 2F

TEL：03-4446-2088

HP：https://connec10.co.jp/

事業内容：

・Strategic Tech Partner：メガベンチャー・プラットフォーマー向け戦略的開発支援

・CONNECT AI Platform：AI時代の事業創造基盤構築

・Talent Development：次世代テック人材育成

・Social Innovation：日本の社会課題を事業で解決する

・Global Business Creation：日本の価値を世界へ