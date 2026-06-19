6月19日一般発売！宮野華也の新作カードゲーム『冒険者はキレイなおハカでねむりたい』
宮野華也の新作カードゲーム「冒険者はキレイなおハカでねむりたい」コンポーネント
株式会社ナナトリーは、プロゲームデザイナー宮野華也が制作した新作カードゲーム「冒険者はキレイなおハカでねむりたい」を、2026年6月19日より全国で発売いたします。
本作は「Board Game Business Expo Japan 2026」で出展したカットゲーム版が100部完売したほか、「ゲームマーケット2026春」で実施した先行発売においても約500部を販売するなど、多くのお客さまより大変ご好評をいただいた作品です。
このたび、多くのお客様からのご要望にお応えし、一般発売を開始いたします。
■3枚引いて、1枚取って、2枚戻すだけのダンジョン生き残りバトル！
『冒険者はキレイなおハカでねむりたい』（略称：ハカねむ）は、プレイヤーが冒険者となってダンジョンを探索し、できるだけダメージを避けながらより多くのコイン獲得を目指すチキンレースゲームです。
たとえ命を落としてしまっても、ご安心を。
その勇敢な偉業を称えて、あなたはキレイなおハカで眠ることができます。
ただし、キレイなおハカは先着順。
生き残るほど、眠れるおハカのグレードは下がっていきます。
だからこそ大切なのは、
どこまで探索を続けるか、
そして「いつ死ぬか」を見極めることです…
■BGBE2026で発売したカットゲーム版との違い
１. カードがより一層豪華に！
２. 新規カードの追加！
３. 一部のカードが箔押し仕様に！
４. 英語ルールの追加！
５. 得点チップの追加
見た目も内容も大きくパワーアップした「ハカねむ」製品版！
是非遊んでいただきたいと思います！
商品情報
冒険者はキレイなおハカでねむりたい
<発売日>
2026年6月19日
<価格>
2,400円（税抜）
<商品仕様>
ダンジョンカード 39枚、おハカカード 5枚、サマリーカード 5枚
得点チップ 36枚、説明書 2枚（日本語・英語）
商品の詳細は公式SNSをチェックしてください
■公式X：@mobplus_mobgame
■商品情報ページ：https://nanatory.jp/haka-nemu/