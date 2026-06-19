6月19日一般発売！宮野華也の新作カードゲーム『冒険者はキレイなおハカでねむりたい』

株式会社ナナトリー宮野華也の新作カードゲーム「冒険者はキレイなおハカでねむりたい」コンポーネント

株式会社ナナトリーは、プロゲームデザイナー宮野華也が制作した新作カードゲーム「冒険者はキレイなおハカでねむりたい」を、2026年6月19日より全国で発売いたします。

本作は「Board Game Business Expo Japan 2026」で出展したカットゲーム版が100部完売したほか、「ゲームマーケット2026春」で実施した先行発売においても約500部を販売するなど、多くのお客さまより大変ご好評をいただいた作品です。

このたび、多くのお客様からのご要望にお応えし、一般発売を開始いたします。

■3枚引いて、1枚取って、2枚戻すだけのダンジョン生き残りバトル！

『冒険者はキレイなおハカでねむりたい』（略称：ハカねむ）は、プレイヤーが冒険者となってダンジョンを探索し、できるだけダメージを避けながらより多くのコイン獲得を目指すチキンレースゲームです。

たとえ命を落としてしまっても、ご安心を。

その勇敢な偉業を称えて、あなたはキレイなおハカで眠ることができます。

ただし、キレイなおハカは先着順。

生き残るほど、眠れるおハカのグレードは下がっていきます。

だからこそ大切なのは、

どこまで探索を続けるか、

そして「いつ死ぬか」を見極めることです…

■BGBE2026で発売したカットゲーム版との違い

１. カードがより一層豪華に！

２. 新規カードの追加！

３. 一部のカードが箔押し仕様に！

４. 英語ルールの追加！

５. 得点チップの追加

見た目も内容も大きくパワーアップした「ハカねむ」製品版！

是非遊んでいただきたいと思います！

商品情報

冒険者はキレイなおハカでねむりたい

<発売日>

2026年6月19日

<価格>

2,400円（税抜）

<商品仕様>

ダンジョンカード 39枚、おハカカード 5枚、サマリーカード 5枚

得点チップ 36枚、説明書 2枚（日本語・英語）

商品の詳細は公式SNSをチェックしてください

■公式X：@mobplus_mobgame

■商品情報ページ：https://nanatory.jp/haka-nemu/