100組超の豪華クリエイターによる夏の新作Tシャツ特別企画『SUZURIの100Tee byGMOペパボ』開催

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎）が運営するオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI（スズリ） byGMOペパボ」（URL：https://suzuri.jp/ ）は、2026年6月19日（金）より、豪華クリエイターによる夏の新作Tシャツ特別企画『SUZURIの100Tee byGMOペパボ』（URL：https://suzuri.jp/lp/100tee-2026）を開催いたします。



本企画では、100組を超えるクリエイターが「夏」をテーマに制作した新作Tシャツを特設サイトにて一斉に公開します。また、東京・福岡でポップアップイベントを開催し、Tシャツを展示いたします。各Tシャツは「SUZURI byGMOペパボ」でオンライン購入できるほか、ポップアップ東京会場では現地販売を実施いたします。

【開催の背景】

「SUZURI byGMOペパボ」は、2014年のサービス開始以来、イラストや写真などあらゆる表現者が利用できるオリジナルグッズの作成・販売プラットフォームとして、成長を続けてまいりました。

近年では、イラストレーターにとどまらず、YouTuberやVTuber、ゲーム配信者、漫画家、タレント、そして企業アカウントなど、登録クリエイターのジャンルは多様化しており、2026年3月にはクリエイター登録数が100万人を突破いたしました。

『SUZURIの100Tee byGMOペパボ』は、2019年にサービス開始5周年を記念して初開催された企画です。

7年ぶり第2回となる今回は、クリエイター登録数100万人突破という大きな節目を記念し、規模を拡大して開催いたします。参加クリエイターは、イラストレーターをはじめ、漫画家、芸人、YouTuber、企業など多岐にわたるジャンルへ拡大しました。さらに、多くの方に直接作品をご覧いただけるよう、東京・福岡の2都市でポップアップイベント『SUZURIの100Tee展 byGMOペパボ』を実施いたします。

参考（プレスリリース）：「SUZURI byGMOペパボ」のクリエイター数が100万人を突破 ～クリエイターを表彰する『100万人記念SUZURI賞 byGMOペパボ』や特別セールを実施～（URL：https://pepabo.com/news/press/202603191300/）

【企画概要】

イベント名：SUZURIの100Tee byGMOペパボ

開催日：2026年6月19日（金）～

特設サイトURL：https://suzuri.jp/lp/100tee-2026

【特設サイトの見どころ】

100組超のクリエイターによる新作Tシャツが、特設サイト上で様々なアニメーションと共に登場します。オンラインならではの動的な演出を体験しながら、お気に入りの一枚を見つける楽しさを提供いたします。

【ポップアップイベント概要】

イベント名：SUZURIの100Tee展 byGMOペパボ

詳細URL：https://suzuri.jp/media/journal_100tee-2026-popup/

※各会場とも入場無料

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5405_1_45d4641e25768616681a0ec6d62ded5d.jpg?v=202606190152 ]

【ポップアップイベントの見どころ】

オンラインの特設サイトを飛び出し、本企画のために制作された新作Tシャツ全点が会場にずらりと並びます。

100組超の作品が集まる空間を、ぜひ会場でお楽しみください。

ポップアップ東京会場では、以下のコンテンツもご用意しております。

●新作Tシャツの現地販売

●会場限定グッズやお買い物クーポンが当たる、『SUZURIの100Tee展 byGMOペパボ』オリジナルカプセルトイ

●『SUZURIの100Tee展 byGMOペパボ』オリジナルのフレームで撮影できるフォトブース

※現地販売の数には限りがございます。

【参加クリエイターからのコメント】

mofusand / 猫イラストレーター

『SUZURIの100Tee byGMOペパボ』に参加でき、とても光栄です！ 「SUZURI byGMOペパボ」といえば、クリエイターの個性あふれるデザインに出会えるサービスだと思っています。今回のデザインは、この企画のために描き下ろしました。

フロントには大きな波に驚くサメにゃん、バックには浮き輪で流されてしまうサメにゃんを描き、前後でつながる2コマ漫画のようなストーリー性を持たせています。特にサメにゃんの表情にはこだわり、思わずクスっと笑ってしまうような愛らしさを表現しました。着るだけで楽しい気分になれるTシャツになれば嬉しいです。

@mofu_sand（https://x.com/mofu_sand）

ドコムス / ゲーム実況者

なかなかテーマを決めてからTシャツを作る事がないので、今回「夏」というテーマを元に絵を描けて楽しかったです！100人の中に選んで頂けて光栄です、ありがとうございます！！

@dkomusubi（https://www.youtube.com/@dkomusubi）

カネヒラ / アートトイ作家

「わくわく楽しい夏のお供にTシャツを！」

こんにちは！カネヒラです。水遊びが大好きな「星」たちは、なぜか眠る前にゴーグルや浮き輪を小脇に抱えてうきうきワクワク！夏がとっても楽しすぎてお布団の中でもプールごっこ。『SUZURIの100Tee byGMOペパボ』に選んでいただきありがとうございます！好きなTシャツを着て楽しい夏になりますように！

@simainusima（https://x.com/simainusima）

うぐいす歌子 / 漫画家・イラストレーター

SUZURIッ！Tシャツッ 祭りッーーー！！

人間、は。ネコ、の。ごはんの、ために。今日も、働く。

灼熱の、大地で。今日も、働く。やばい。

やばすぎる。

@Motidukineko（https://x.com/Motidukineko）

【参加クリエイター】

アカツキ / asaha / あにゃ / 雨宮ひかる / あらゐけいいち / あわい / いそのけい / 犬川家子 / IRODORI IRODORU / うぐいす歌子 / 兎見のり恋 / うないいちどう / urue / 岡村芳樹 / オカユウリ / かいばしら / 葛飾出身 / 加藤亮 / かねひさ和哉 / カネヒラ / カマノレイコ / かもみら / かわいちひろ / かわしまさき / 川尻こだま / かわべしおん / 元祖ふとねこ堂 / キナコ / gyunyuya / くしゃかわ / しおひがり / 色田 / 紫昏たう / shigemi / じゅん / junkuma / Syoyo / しりもと / SUIMIN / スズキハルカ / スドウ創太 / すやお / すんたろす。 / 生活/seikatsu / 存在しない漫画の1コマbot / タカハシ ナツミ / つのさめ / DEPPA / ドコムス / トマトマーケット / ナカヤマシンペイ / 日刊タイポ / ニョペ茄子 / ningen_life / NEONERDYBOY / ねこぜもん / ねことしもべ / のべ子 / NORI OKAWA / NORICOPO / P1PE / パイン株式会社 / Panasony(TM) / 歯のマンガ / 原田ちあき / HERO / 東ちなつ / 秀 / Hiroko / ふじひと / ふせったー / 豚箱ゑる子 / ブックオフ公式ストア / poshichi / HOHOEMI / マーモット中毒 / 真白K大 / まのでまりな / mame / まもる / 漫画犬 / みずしな孝之 / みぞぐちともや / みっけ / 明星 / みりん / むにゅ / 邑田 / めばち / も～ / mojojojo / もっちり動物造形作家もんとみ / mofusand / 矢部太郎（カラテカ） / YUMI KITAGISHI / LOVEYOU / リズ / リポ・トウ / 類 / るぅ１ｍｍ / わかる（50音順・敬称略）

以上

【GMOペパボ株式会社】（URL：https://pepabo.com/(https://pepabo.com/)）

会社名 GMOペパボ株式会社（東証スタンダード 証券コード：3633）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ドメイン・レンタルサーバー（ホスティング）事業

■EC支援事業 ■ハンドメイド事業

資本金 2億6,222万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業 ■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業 ■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

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