U-NEXT、映画『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』の独占配信に続き、鬼才・谷口崇のアニメ作品を一挙配信開始！さらに待望の「森の安藤20周年アニメ」を独占最速配信！POP UP STOREも開催

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、アニメ・イラスト作家である谷口崇のアニメーション作品6本、及び森の安藤20周年アニメ『もりのあんどう』を本日2026年6月19日（金）より配信開始いたしました。さらに、町田モディにて期間限定POP UP STORE「映画 おしり前マン～復活のおしり前帝国～POP UP STORE in 町田モディ」もオープンいたしました。





唯一無二の世界観で世界を魅了する鬼才・谷口崇！映画『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』も独占配信中

アニメ監督、イラスト作家として活躍する谷口崇監督。

谷口監督が脚本、作画、編集、声の出演に加えて歌までも1人でこなした数々の自主制作アニメは、YouTubeをはじめとしたSNSで話題となり、総再生回数は1億回以上を記録。その独特な世界観で、これまで多くのファンを魅了してきました。初期作品『森の安藤』『むきだしの光子』は国内外のアニメーションアワードを受賞し、さらに代表作『おしり前マン』は長編映画化もされ、二宮和也さんが声の出演を果たしたことでも大きな話題になりました。また、『昆虫物語みなしごハッチ』『鉄腕アトム』などの名作アニメとのコラボレーション、渋谷や福岡での個展の開催など、多方面で活躍しています。

U-NEXTでは現在、谷口監督が手掛けた長編映画『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』を独占配信中です。本作は、これまでのショートアニメ作品と同様に、監督、脚本、作画、声、歌などを谷口監督自身が主軸となり制作。谷口監督ならではのユニークな世界観はもちろん、二宮さんの劇中での見事な歌声など、見どころ満載の1本に仕上がっています。





谷口崇監督が生み出した数々の名作アニメを一挙配信！さらに『森の安藤』20周年記念の新作をどこよりも早く独占配信！

映画の配信に加えて、U-NEXTでは本日より谷口監督の過去作品を配信開始いたしました。『森の安藤』『むきだしの光子』『茂雄はハンサム』などの傑作ショートアニメ計6本を、U-NEXTにてご覧いただけます。

また、谷口監督の原点とも言える『森の安藤』の20周年を記念した新作アニメも、U-NEXTにて独占配信を開始。谷口監督が2006年に制作した『森の安藤』は、そのあまりにもシュールな世界観と独特の感性で、公開当時から今まで、多くのファンの心を掴み続けています。『もりのあんどう』と題した20周年記念アニメは、今までのタッチから一変、ほのぼのとした優しいテイストで、おなじみのキャラクターたちが描かれています。この可愛らしいビジュアルで、一体どんな世界観が繰り広げられるのか。気になる本編は、ぜひU-NEXTにてお楽しみください。







町田モディでPOP UP STOREも開催！新作グッズを販売、サイン会も実施！

さらに、期間限定POP UP STORE「映画 おしり前マン～復活のおしり前帝国～POP UP STORE in 町田モディ」も、本日6月19日(金)にオープンいたしました。映画グッズや、谷口監督のオリジナルグッズを販売いたします。

会場では、ファン必見の貴重な原画の数々が展示されるほか、『おしり前マン』の特大パネルが皆様をお出迎え。映画『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』で声優を務めた二宮和也さんをモチーフに谷口監督が描き下ろした、あの伝説のキャラクター「おしり前ニノ」のパネルも特別に設置いたします。POP UP STORE会場限定のフォトスポットとして、ご来場の記念に撮影をお楽しみいただけます。

期間中は購入特典として、オリジナルグッズが当たる抽選会を実施。また、エポスカードに新規に入会された方には、特別な特典もご用意しております。さらに、6月20日(土)および6月28日(日)には、谷口監督によるサイン会も実施。監督から直接サインを受け取れるこの貴重な機会に、ぜひ町田モディに足をお運びください。







配信情報

◆『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』



【価格】レンタル：990円（税込）／視聴期限：2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0297753

【コピーライト】(C)2026映画「おしり前マン」/谷口崇

【あらすじ】

おしりが前にある、ごく普通のサラリーマン・前尻。しかしその正体は、街の平和を守るヒーロー・おしり前マンだった！ある日、おしりが前になる薬・シリマエナーレが街を混乱に陥れる。原因究明に動くおしり前マンは、大きな陰謀に立ち向かうことになる。

【キャスト】

谷口崇

二宮和也

◆森の安藤20周年アニメ『もりのあんどう』

【配信開始日】2026年6月19日（金）12:00配信開始

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0308012

【コピーライト】(C)谷口崇

【あらすじ】

もりのみんなから、「本当は人間じゃないのかな？」と思われているペンギンのあんどうさん。そんなある日、もりに悪い人間がやってきた。思いも寄らない来訪者に、もりのみんなとペンギンのあんどうさんは、どのようなことになってしまうのか…。

【キャスト】

谷口崇

◆谷口崇 アニメ作品

【配信開始日】2026年6月19日（金）12:00配信開始

『森の安藤』

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0308023

【配信形態】見放題

【コピーライト】(C)谷口崇

『茂雄はハンサム』

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0308035

【配信形態】見放題

【コピーライト】(C)谷口崇

『むきだしの光子』

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0308049

【配信形態】見放題

【コピーライト】(C)谷口崇

『名探偵ゴードン』

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0308052

【配信形態】見放題

【コピーライト】(C)谷口崇

『荒くれ純一の涙』

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0308053

【配信形態】見放題

【コピーライト】(C)谷口崇

『悪いのを倒せ!! サラリーマンマン』

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0308054

【配信形態】見放題

【コピーライト】(C)谷口崇





POP UP STORE「映画 おしり前マン～復活のおしり前帝国～POP UP STORE in 町田モディ」 開催概要

開催場所：町田モディ 4F カレンダリウム

開催期間：2026年6月19日（金）～ 6月28日（日）

営業時間：10：30～19：00

入場方法： 開店時よりフリー入場を予定しております。直接4Fイベントスペースまでお越しください。

※施設の営業時間とは異なります。

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

※混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。あらかじめご了承ください。

※その他、イベントの詳細は下記リンクよりご確認ください。

https://www.0101.co.jp/723/event/detail.html?article_seq=143111&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/723/event/detail.html?article_seq=143111&article_type=sto)





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。