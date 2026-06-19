『アメイジング・デジタル・サーカス×寺田てら POP UP STORE』より、新規描き起こしのオリジナルイラストを使用したグッズが、キディランド大阪梅田店にて先行販売決定！

株式会社イーディスイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、『アメイジング・デジタル・サーカス×寺田てら POP UP STORE』より、新規描き起こしイラストを使用した商品をキディランド大阪梅田店にて先行販売いたします。

＜開催場所＞

KIDDY LAND大阪梅田店

＜開催期間＞

2026年7月3日(金)～2026年7月22日(水)

＜詳細HP＞

https://www.kiddyland.co.jp/event/260703_tadc/

◆『アメイジング・デジタル・サーカス×寺田てら POP UP STORE』 商品情報

商品名：アクリルスタンド

販売価格：各1,430円(税込)

本体サイズ：約W61×H100mm内

素材：アクリル

ラインナップ：ポムニ/ラガタ/ジャックス/ガングル/キンガー/ズーブル/ケイン/バブル［全8種］

商品名：トレーディングラバーキーホルダー

単品販売価格：各990円(税込)

BOX販売価格：7,920円(税込)

サイズ：約H70mm内

素材：ラバー

ラインナップ：ポムニ/ラガタ/ジャックス/ガングル/キンガー/ズーブル/ケイン/バブル［全8種］

商品名：トレーディングメタリック缶バッジ

単品販売価格：550円(税込)

BOX販売価格：4,400円(税込)

サイズ：約φ56mm

素材：ブリキ、紙

ラインナップ：ポムニ/ラガタ/ジャックス/ガングル/キンガー/ズーブル/ケイン/バブル［全8種］

商品名：ダイカットステッカー

販売価格：各1,100円(税込)

サイズ：約W70×H100mm内

素材：紙

ラインナップ：ポムニ/ラガタ/ジャックス/ガングル/キンガー/ズーブル/ケイン/バブル［全8種］

商品名：ビッグシルエットTシャツ

販売価格：各9,350円(税込)

サイズ：S/M/L

素材：綿

ラインナップ：Black/Whiteの2カラー展開、それぞれ3サイズ［全6種］

商品名：メモカードセット

販売価格：1,100円(税込)

本体サイズ：約W91×H55mm内

素材：紙

ラインナップ：ポムニ/ラガタ/ジャックス/ガングル/キンガー/ズーブル/ケイン/バブル［全4柄×5枚=20枚セット］

商品名：オリジナルキャンディ

販売価格：1,980円(税込)

容量：40g

ラインナップ：ポムニ/ラガタ/ジャックス/ガングル/キンガー/ズーブル/ケイン/バブル［全8柄ランダム封入］

商品名：スクエアクッション

販売価格：各4,400円(税込)

サイズ：約W300×H300mm内

素材：ポリエステル

ラインナップ：ポムニ/ラガタ/ジャックス/ガングル/キンガー/ズーブル/ケイン/バブル［全8種］

商品名：マルチクロス

販売価格：1,100円(税込)

サイズ：約W200×H200mm内

素材：マイクロファイバー

ラインナップ：［全1種］

商品名：キャラファイングラフ

販売価格：19,800円(税込)

印刷サイズ：A3

素材：紙、木など

ラインナップ：［全1種］

※受注商品となります

※ノベルティ_フォトカード(全8種)は、特典対象商品を税込2,200円お買い上げごとに、ランダムで1枚のお渡しとなります。

※なくなり次第、配布終了となりますので、あらかじめご了承くださいませ。

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

◆権利表記◆

(C) 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.

◆イラストレーター◆

寺田てら(@trcoot)様

◆会社概要◆

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-27-12 明治安田生命池袋ビル3階

事業：イベント事業・グッズ事業

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

発売元：株式会社イーディス

E-mail：info@edith.co.jp