AIデータ社、防衛産業向けAI基盤「AI Defense on IDX」において、組織をAI Native Enterpriseへと進化させる「3層構造 AI Data Platform」を発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、日本政府が掲げる重点17分野の一つである「安全保障」領域において、防衛産業に特化した生成AIを活用した統合知識基盤「AI Defense on IDX」の第3弾として、企業全体をAI Native Enterpriseへと進化させる「3層構造 AI Data Platform」の提供を開始いたします。

2026年2月に発表した第1弾「AI Defense on IDX」では防衛産業における知識継承・業務効率化・戦略的意思決定の支援基盤を構築し、第2弾では「統合防衛参謀OS」として7つの参謀モデルを展開してまいりました。今回の第3弾では、これらの取り組みをさらに発展させ、防衛企業が保有する技術・データ・組織知能を一つの基盤に統合する、より本質的かつ構造的なプラットフォームを提供します。

防衛産業向け生成AIプラットフォーム AI Defense on IDX

https://www.idx.jp/aifactory/list/defense/(https://www.idx.jp/aifactory/list/defense/)

■ AI Data Platformとは何か

AI Data Platformとは、単なる生成AIやチャットボットではありません。

企業が保有する技術・データ・契約・ノウハウ・組織知識・意思決定を統合し、企業全体をAI Native Enterpriseへと進化させるための基盤です。

産業革命の時代、競争力の源泉は「土地・工場・資本」でした。

しかしAI文明においては、競争力の源泉は根本から変わっています。

競争力の源泉は、「知能 × データ × 組織」です。

防衛産業においても、この変化は例外ではありません。現代の防衛競争は「兵器性能の競争」から「組織知能の競争」へと進化しています。Palantir、Anduril、Shield AIのようにAI企業が防衛産業化している世界の潮流を見れば、その変化は明らかです。

日本の防衛企業が持つ本質的な価値は、単なる工場や製造能力ではありません。その本質は「組織MOAT（競争優位の堀）」です。しかし現在、日本の防衛企業はその組織MOATに対して、3つの深刻な危機に直面しています。

■防衛企業が直面する3つのMOAT危機

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40956/table/738_1_c61b8e68278884fe2c0653f8eb8e197d.jpg?v=202606190152 ]

これらの危機を構造的に解決するのが、今回発表する「3層構造 AI Data Platform」です。

■解決策：３層構造AI Data Platform

AIデータ社は、防衛企業の3つのMOAT危機を同時に解決するため、以下の3層からなるAI Data Platformを構築します。

[戦略]Tokkyo.Ai ー 未来を見る

↓

[データ]リーガルテックVDR ーデータ資産を守る

↓

[組織]AI孔明 on IDX ー 組織を動かす

↓

Defense AI Operating System ＝ 企業知能化OS

この3層で、技術・データ・組織を一体として統合することで、はじめて防衛企業のDefense Industrial MOAT（防衛産業競争優位）を構築します。

■各層の役割と価値

■AI Native Enterpriseへの進化：段階的導入ロードマップ

- Tokkyo.Ai ー Defense Strategic Intelligence「どこで勝つか」を決める防衛技術の探索・特許分析・技術競争の把握・地政学分析・デュアルユース対応・経済安全保障への対応を支援します。技術ロードマップの策定、技術投資判断、競争優位の把握を通じて、防衛企業の技術MOATを強化します。- リーガルテックVDR ー Defense Sovereign Data Vault「データを守る」図面管理・契約管理・防衛監査・閉域共有・サプライヤー共有・RAG基盤として機能します。AI活用の前提となる安全なDefense Data基盤を構築し、証跡・Sovereign Data・監査・機密共有を実現。防衛企業のデータMOATを強化します。- AI孔明 on IDX ー Defense Command & PMO OS「組織を動かす」AI参謀・AI PMO・AI SCM・AI保守・AI監査・技術継承を統合的に支援します。全体最適・意思決定の高速化・属人化の解消を実現し、防衛企業の組織MOATを強化します。

AI Data Platformの導入は、段階的に進めることができます。

■ AI Data Platformが防衛企業にもたらす価値

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40956/table/738_2_206afac804b47cad183de061beceae90.jpg?v=202606190152 ]

AI Data Platformは、防衛企業の「頭脳・記憶・神経系」を構築します。

- 頭脳（Tokkyo.Ai）：技術戦略・特許・競争優位の分析- 記憶（リーガルテックVDR）：技術・データ・契約・ノウハウの安全な蓄積- 神経系（AI孔明 on IDX）：組織全体への知識伝達・意思決定支援

これにより、防衛企業は単なる「武器製造産業」から、「AI・データ・供給網・組織知能産業」へと進化します。「武器を作るだけではなく、防衛企業そのものを知能化する。」

■今後の展望

AIデータ社は、AI Data Platformを防衛産業向けに展開した後、製造・金融・医療・エネルギーなど、日本政府が掲げる重点17分野の各産業向けに順次展開してまいります。AIファクトリーを通じて、あらゆる産業の企業がAI Native Enterpriseへと進化できる基盤を提供することで、日本産業全体の知能化・競争力強化に貢献してまいります。

▼防衛産業向け生成AIプラットフォーム AI Defense on IDX

https://www.idx.jp/aifactory/list/defense/(https://www.idx.jp/aifactory/list/defense/)

▼動画で見る

AI孔明 on IDX × Tokkyo.AI, 国家競争力を取り戻す 日本の17成長戦略分野 防衛産業編

https://youtu.be/2OaXkdT_134(https://youtu.be/2OaXkdT_134)

防衛産業向けAI基盤「AI Defense on IDX」「3層構造 AI Data Platform」の詳細は、6/23開催の「AIエージェント×AXフォーラム防衛」で詳細を発表します。

■「AIエージェント×AXフォーラム ～防衛～」

詳細・お申し込みは、こちら：https://www.idx.jp/forum/june/(https://www.idx.jp/forum/june/)

AIデータ社では、6月23日（火）に「防衛」をテーマとした「AIエージェント×AXフォーラム」を開催いたします。

日 時：2026年6月23日（火） 14:00～16:40（受付開始 13:45）

会 場：日経ホール＆カンファレンスルーム（東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル6F）

対 象：防衛関連メーカー（重工・電機・IT等）/防衛装備・研究・技術・運用部門、経営企画・技術戦略・DX担当

参加費：無料

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。