R&D・デモスペース「cube」、好立地の平和島に拡張移転

プラスオートメーション株式会社

物流ロボティクスサービス「RaaS」（Robotics as a Service）を展開するプラスオートメーション株式会社（以下「+A」）は、R&D・デモスペース「cube」を平和島エリアに拡張移転し、国内外からのアクセス性を大幅に向上させた新拠点として運用を開始したことをお知らせします。

今回の拡張移転では、ダンボールなどの非専用トートにも対応可能な柔軟性の高い新型ケース自動倉庫「AirRob PRO」を本邦初展示するとともに、今後も新規ロボットの展示・検証を予定しています。加えて、300坪超となる新たな「cube」では、これまでのデモ・検証環境に加え、パートナー企業との共同サービス開発エリアを新設しました。本共同取り組みは今後も拡大を予定しており、多様なパートナー企業との連携を通じて、物流産業を持続可能な形で高度化していく仕組みづくりを強化していきます。

本施設の詳細および来場のお申し込みは、下記URLよりお問い合わせください。

平和島cube URL：https://plus-automation.com/service-cube/

+Aは、引き続きより多くのお客様の現場課題を解決できるよう、関わるすべての皆さまと共に多様なサービスを創っていきます。

●cubeについて

＜所在地＞

〒143-0006 東京都大田区平和島3丁目3番8号 平和島 山九ロジスティクスセンター5F 504区画

＜アクセス＞

・東京モノレール「流通センター駅」徒歩7分

・首都高速「平和島IC」車で3分

・羽田空港まで車で15分

＜プラスオートメーション株式会社について https://plus-automation.com＞

+Automationは、テクノロジーと物流を融合させ、物流現場にさまざまな“+A”を届けるために生まれた会社です。“+A”には、業務の効率化だけでなく、その先にあるやり甲斐や、よろこびなどの"+α"も込めています。

+Aは「倉庫の自動化をもっと身近に、簡単に。」をサービスコンセプトに、サブスクリプション型の物流RaaS（Robotics as a Service）を提供するリーディングカンパニーです。あらゆるテクノロジーを活用し、これまでにないサービスを物流に携わるすべての人と共に創っていきます。

本件に関する問い合わせ先：プラスオートメーション

担当：仙石

問い合わせ先：https://hubs.ly/Q01_B2S70