年末恒例のミュージカルイベントが3度目の開催決定！次世代を担うミュージカルスターとともに新年を迎える一夜限りの祭典『カウントダウン ミュージカルコンサート 2026-2027』

株式会社サンライズプロモーション

「カウントダウン ミュージカルコンサート 2026-2027」を、2026年12月31日（木）に、東京国際フォーラム ホールAにて開催いたします。

（左上より、岡宮来夢、甲斐翔真、木下晴香、小林唯、sara、平間壮一、三浦宏規、森崎ウィン、屋比久知奈 (50音順)）

2023年末にスタートした「カウントダウン ミュージカルコンサート」は、ミュージカル界で活躍する俳優たちが一堂に会し、その年を彩った話題作の楽曲やミュージカルの名曲を披露しながら観客とともに新年を迎える、一夜限りのスペシャルコンサートです。

初開催となった2023年公演、そして2025年公演ともに大きな反響を呼び、多くの再演を望む声に支えられ、このたび3回目の開催が決定いたしました。年末の恒例イベントとして定着しつつある本公演が、2026年の締めくくりにも帰ってきます。

3回目となる今回のコンサートには、2026年のミュージカル界を彩る豪華キャストが集結。

「ロミオ＆ジュリエット」「1789 -バスティーユの恋人たち-」「四月は君の嘘」など話題作への主演が続き、2026年には初のソロコンサート開催も控える岡宮来夢、「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」「キンキーブーツ」などで高い評価を獲得。2026年にデビュー10周年を迎え、秋には「ミス・サイゴン」にクリス役として出演する甲斐翔真、上半期に音楽劇「コーカサスの白墨の輪」で主演を務めた後、「ディア・エヴァン・ハンセン」など話題作への出演を控え数々の作品で存在感を放つ木下晴香、劇団四季退団後も「レ・ミゼラブル」や「ジャージー・ボーイズ」など話題作に出演。今秋には「ミス・サイゴン」にクリス役として出演する小林唯、「イン・ザ・ハイツ」「梨泰院クラス」などへの出演で注目を浴び、「Once」では第33回読売演劇大賞・優秀女優賞を受賞したsara、「イン・ザ・ハイツ」「ワンダー・スリー」「無伴奏ソナタ -The Musical-」など、その表現力で多様な役柄に挑戦し続ける平間壮一、「レ・ミゼラブル」をはじめ「デスノート THE MUSICAL」など数々の人気作品で注目を集め、この冬には「ミー＆マイガール」に出演する三浦宏規、「ウェイトレス」「SPY×FAMILY」などのミュージカルに出演。テレビ・映画など映像作品でも活躍を重ねる森崎ウィン、「ジェーン・エア」「VIOLET」など数々の話題作に出演し、今秋には「ミス・サイゴン」でキム役を演じる屋比久知奈が出演。

それぞれが出演してきた作品の名曲を披露するほか、本公演でしか見ることのできないスペシャルコラボレーションも予定しており、一夜限りの特別なステージをお届けいたします。

構成・演出は、自身が主宰する劇団TipTapでの活動をはじめ、「神経衰弱ぎりぎりの女たち」「この世界の片隅に」「Catch Me If You Can」「Next to Normal」「HERO」「四月は君の嘘」、さらに「メイビー、ハッピーエンディング」など、数々のミュージカル作品を手掛ける上田一豪が前回に続き担当。音楽監督は、井上芳雄、クミコ、平原綾香ら多くのアーティストのサポートをはじめ、「名探偵コナンコンサート」などの大型公演やソロコンサートでも活躍する大貫祐一郎が務めます。振付は、「キャッツ」をはじめ劇団四季で数々の作品の振付を担当し、自らも舞台に立ちながらプロデュース公演も手掛ける加藤敬二が担当。2023年、2025年に続き、本公演を支えてきたクリエイター陣が再び集結し、年越しの特別な一夜を創り上げます。

数々の話題作で彩られた2026年を締めくくり、新たな一年の幕開けを祝う「カウントダウン ミュージカルコンサート」。出演者たちによるここでしか見ることのできない競演とともに、2027年への期待が高まる特別な一夜をお届けいたします。

チケット販売スケジュールなどの続報は、7月中に発表予定です。最新情報はオフィシャルサイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公演概要

【公演名】カウントダウン ミュージカルコンサート 2026-2027

【構成・演出】上田一豪

【音楽監督】大貫祐一郎

【振付】加藤敬二

【出演】岡宮来夢、甲斐翔真、木下晴香、小林唯、sara、平間壮一、三浦宏規、

森崎ウィン、屋比久知奈（50音順）

【日程】2026年12月31日（木）22：00開演

【会場】東京国際フォーラム ホールA ［東京都千代田区丸の内3丁目5番1号］

【主催】サンライズプロモーション

【問い合わせ】サンライズプロモーション：0570-00-3337（平日12:00～15:00）

公式HP：https://cdm.srptokyo.com

公式X：＠srp_cdm（ https://x.com/srp_cdm ）

公式Instagram：＠srp_cdm