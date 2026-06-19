「送ろうとして、やめた言葉はありませんか？」朗読劇『未送信フォルダ - #送れなかった言葉 -』上演決定　石井陽菜、坂口渚沙、富田麻帆、名塚佳織、八木仁愛ら出演！

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2026年7月28日（火）～8月2日（日）、あうるすぽっとにて朗読劇『未送信フォルダ - #送れなかった言葉 -』の上演が決定いたしました。

本作は、誰もが一度は経験したことのある“送れなかった言葉”をテーマに描くオリジナル朗読劇です。

既読をつけたまま返信できなかったメッセージ。

打ち込んでは消してしまった言葉。

「ありがとう」や「ごめん」を伝えられないまま過ぎてしまった時間――。

スマートフォンが日常となった現代だからこそ生まれる感情を切り取りながら、6人の女性たちの日常と人生が交差していく共感型群像劇です。

物語の中心となるのは、カフェ店員の七海。恋人、友人、家族、それぞれに“送れなかった言葉”を抱えた女性たちの日常がテンポよく描かれていきます。

そしてある日、彼女たちが消したはずの“未送信”が、まるで意思を持ったように語り始めます。

「どうして送ってくれなかったの？」

笑ってしまうほどリアルな“あるある”と、誰もが胸の奥に抱えている後悔や優しさが交錯する本作は、笑って、共感して、そして最後に少しだけ涙する物語となっています。

出演者には、石井陽菜、絃ユリナ、遠藤瑠香、小日向美香、坂口渚沙、北澤早紀、倉知玲鳳、西葉瑞希、林鼓子、本西彩希帆、富田麻帆、名塚佳織、八木仁愛、優希まひろらが出演。

日替わり・回替わりで異なるキャストが6人の女性たちを演じ、それぞれの人生の中にある“送れなかった言葉”を紡いでいきます。

脚本は劇団6番シード代表として数多くの人気作品を手掛ける松本陽一。演出はBobjack Theaterの扇田賢が担当。現代を生きる私たちだからこそ共感できる物語を、実力派キャスト陣とともにお届けいたします。

＜公演概要＞

朗読劇『未送信フォルダ - #送れなかった言葉 -』

脚本：松本陽一／演出：扇田賢

■イントロダクション

最初はただの“LINEあるある”だと思っていた。

でもそれは、誰かの人生の途中にある「送れなかった言葉」だった。

舞台は現代。

複数の女性たちの日常が、ショートムービーのように軽快に切り替わっていく。

しかし途中から、彼女たちの“未送信”がまるで意思を持ったように現れ始める。

■あらすじ

「送ろうとして、やめた言葉はありませんか？」

カフェ店員の七海を中心に、“送れなかった言葉”を抱えた女性たちの日常が描かれる。

恋人、友人、家族。

言えなかった「ありがとう」や「ごめん」が、少しずつ彼女たちの人生を繋いでいく。

笑って、共感して、最後に少しだけ涙する――。

誰の心にもある“送れなかった言葉”を描く共感型群像劇。

■出演（五十音順）※出演回は公式サイトをご参照ください

石井陽菜

絃ユリナ

遠藤瑠香

小日向美香

坂口渚沙

北澤早紀

倉知玲鳳

西葉瑞希

林鼓子

本西彩希帆

富田麻帆

名塚佳織

八木仁愛

優希まひろ

ほか

■公演日程

2026年7月28日（火）～8月2日（日）

7月28日（火）19：00

7月29日（水）14：00／19：00

7月30日（木）14：00／19：00

7月31日（金）19：00

8月1日（土）13：00／18：00

8月2日（日）12：00／16：00

※受付開始・ロビー開場、客席開場は開演45分前を予定しています。

■会場

あうるすぽっと（〒170-0013 豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル2F）

東京メトロ 有楽町線 「東池袋駅」6・7番出口より直結

JR他各線「池袋駅」(東口)よりグリーン大通り直進徒歩10分

都電荒川線 「東池袋四丁目」より徒歩2分

■チケット (全席指定・税込)

S席：9,900円

A席：8,800円

U-18：6,600円

※U-18は一般発売からのお取り扱いとなり、当日引換券でのチケット発券となりますので、当日会場受付にて指定席券に引換が必要となります。

■抽選先行

受付期間：6月25日（木）19：00～6月28日（日）23：59

■一般発売

7月11日（土）10：00

注）

※未就学児童の観劇不可。

※車椅子でご来場されるお客さまは、チケット購入後にお名前・ご観劇回・座席番号をご観劇日の前々日までに stage.contact55@gmail.com までお知らせください。

■リピーター特典

2回・・・メインビジュアルポストカード1枚

3回・・・非売品ブロマイド（メインキャスト全員セット）

5回・・・キャスト全員のサイン入りパンフレット

・初回来場時に特典受付にてスタンプカードを発行してください。

・ご観劇の度にスタンプを押印いたします。

・ご来場の回数に合わせて特典をお渡しいたします。

＜注意事項＞

※スタンプカード、半券は他人への譲渡は禁止です。

※劇場内外、SNS等にて不正行為が発覚した際には、予告なくこちらの企画を中止させて頂く事がございます。

※観劇回の半券のみがスタンプの対象となります。「スタンプを押し忘れた」「特典に気づかなかった」などの理由で、過去に観劇された半券をお持ち頂きましても、不正防止のためスタンプを押す事は出来ません。予めご了承ください。

※特典受付は開演前、終演後ともに受付しております。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/unsentstage

公演公式サイト：https://unsent-reading.com

公演に関するお問い合わせ：info.destyle.stage@gmail.com

チケットに関するお問い合わせ：stage.contact55@gmail.com

■主催・製作

De-STYLE（De-LIGHT／style office）