本田翼プロデュースブランド「By ttt.」×「nana-nana」初コラボレーション！夏にぴったりなクリアショルダーバッグを6月27日(土)11時から発売。

株式会社ダイヤコーポレーション

本田翼がプロデュースするスキンケアブランド「By ttt.（バイティースリー）」は、世界各国のブランドやアーティスト、デザイナーとのコラボレーションを中心に展開するライフスタイルブランド「nana-nana（ナナナナ）」とのコラボレーションバッグ「By ttt. × nana-nana Collaboration Bag “B6”」を2026年6月27日11時よりBy ttt.公式オンラインストア、nana-nana公式オンラインストア、期間限定POP-UP STOREにて発売いたします。

本アイテムは、nana-nanaの人気バッグシリーズをコラボレーション用にフロントデザインをアレンジして、本田翼自身がデザインディレクションを担当。カラー、細部のディティールまでこだわり抜いて制作した、夏のスタイリングに寄り添うスペシャルコラボレーションアイテムです。



また、6月27日（土）～7月4日（土）の期間中、両ブランドによるスペシャルコラボレーションバッグ「By ttt. × nana-nana Collaboration Bag “B6”」の発売を記念し、期間限定POP-UP STOREを「SO TARTE 表参道」にて開催いたします。

【商品概要】

商品名

By ttt. × nana-nana Collaboration Bag “B6”

販売価格

8,900円（税込）

カラー

クリア

サイズ

バッグ：横幅18.2cm × 高さ12.8cm × 奥行6.5cm

ポーチ：横幅23cm × 高さ18.5cm

素材

バッグ本体：TPU100%

ポーチ：ポリエステル100%

タグ：紙、PP

チャーム：アクリル100%（nana-nana公式オンラインサイト販売のみ）

販売先

・By ttt.公式オンラインストア

https://by-ttt.jp/

・nana-nana公式オンラインストア

https://nananana-jp.com/

コンパクトながら日常に必要なアイテムを収納できるB6サイズのクリアバッグは、デイリー使いはもちろん、海やプールなど夏のレジャーシーンにも活躍。水に強いTPU素材を採用し、これからの季節のお出かけをより自由に楽しめる仕様に仕上げました。

さらに、気分やコーディネートに合わせてアレンジできる2種類のショルダーストラップ付き。

バッグには、トレンド感のあるドット柄の巾着ポーチがセットに。クリア素材ならではの透け感を楽しみながら、中身を隠して収納できる実用性と、スタイリングのアクセントになる遊び心をプラスしました。

コラボレーションを記念した期間限定POP-UP STOREを表参道にて開催

両ブランドによるスペシャルコラボレーションバッグ「By ttt. × nana-nana Collaboration Bag “B6”」の発売を記念し、期間限定POP-UP STOREを「SO TARTE 表参道」にて開催いたします。

POPUP限定ノベルティ

会場では、コラボレーションバッグの世界観を体験いただける展示やPOPUP限定のノベルティのほか、本田翼監修によるコラボレーションフードもご用意しております。

開催期間

2026年6月27日（土）～7月4日（土）

営業時間

11:00～18:30（L.O.18:00）

会場

SO TARTE 表参道

東京都港区北青山3丁目10-14

内容

・コラボレーションバッグ「By ttt. × nana-nana Collaboration Bag “B6”」の販売

・POP-UP限定ホワイトドット巾着ノベルティプレゼント（バッグ購入者限定）

・本田翼監修によるコラボレーションフードの販売（単品注文可）

※オリジナルフードは数量限定となります。

本田翼のこだわりが詰まった、夏のファッションを楽しむための特別なコラボレーションバッグをぜひお楽しみください。

■Brand Concept

By ttt. is your Bestie.

いつもそばにいてくれる親友みたいな存在、

By ttt.（バイティースリー）。

自分の気持ちをわかってくれる。毎日を「いい感じ」にしてくれる。

面倒な気分のときでも、これなら安心だから、

ストレスは遠ざけて、楽しくすごそう。



By ttt.──This is The Truth.

それは「自分にとっても、みんなにとっても間違いないもの」を追求して、

本田翼が真剣にビューティへと取り組んだ結晶たち。

快適な使い心地や、いつまでも続くうるおい。

「もっときれい」を簡単に目指せるちょっとした工夫が随所に。

世の中、たくさんの選択肢であふれているし、それぞれがきっと素晴らしいもの。

でも、だからこそどれにすればいいか迷ってしまう。

そんなときは手を伸ばして。

これなら大丈夫と思えるものが、いつでもここにあるから。

■Brand Directer本田翼 TSUBASA HONDA

1992年6月27日生まれ。東京都出身。

雑誌を中心としたモデル活動をはじめ、話題のCMや映画、ドラマに多数出演し、老若男女のファンを獲得している。

Instagram や TikTok、YouTube に自身のアカウントを持っており、ファッションや美容、ゲームの発信などマルチに行う。

「興味があるものは自分で試してみる」をモットーに、理想をどこまでも突き詰めていく真摯な面と、ふわっとやわらかいカジュアルな面を併せ持つ。

2024年、自身のビューティブランド「By ttt.」をローンチ。

本田翼Instagram：@tsubasa_0627official

By ttt.公式Instagram：https://www.instagram.com/by_ttt_/

By ttt.公式オンラインストア：https://by-ttt.jp/

■ nana-nana

独自の世界観を形にするデザインチームが手がけるバッグブランド。ペーパーサイズ（A4, A5など）をそのままバッグのサイズに落とし込んだシリーズなど、遊び心のあるミニマルなデザインが特徴。2017年よりオリジナルレーベルをスタートし、2020年からはリサイクル素材を多用しサステナビリティへの取り組みに尽力しています。

・nana-nana 公式HP：https://nananana-jp.com/

・nana-nana 公式Instagram：https://www.instagram.com/nanananaofficial/

【お問合せ先】

株式会社ダイヤコーポレーション

By ttt.事業部

URL：https://by-ttt.jp/

Mail：contact@by-ttt.jp

TEL：03-6910-5085