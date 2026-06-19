【ハンドボール】女子日本代表 U-20（ジュニア）、最善の準備を整えて世界選手権へ出発

公益財団法人日本ハンドボール協会女子日本代表 U-20（ジュニア）

ハンドボール女子日本代表 U-20（ジュニア）は、6月12日（金）から、味の素ナショナルトレーニングセンター（東京）で第2回強化合宿を実施しました。

この合宿は6月24日（水）から中国で開催される「第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権」に向けたもので、本大会への出場が決まっている18名が参加しました。

選手11名は、昨年、初優勝を遂げた第18回女子ジュニアアジア選手権を経験しており、気心知れた面々が、それぞれ成長、パワーアップを感じさせながらのトレーニングを重ねました。

初めてアジア女王として世界選手権に挑む選手たち。

アジア勢以上のスケール、パワーを誇る強豪が立ちはだかる大舞台で戦い抜くために、戦術共有、相互のコンビネーションを深めることが、この合宿の大きなテーマに。

入念にコンビネーションも確認しながらのトレーニング

世界の選手たちとの激しいコンタクトを想定し、男子高校生とのテストマッチや攻防練習も繰り返しました。

さまざまな場面をシミュレーションしたトレーニングをみっちりと重ねた選手たちは、6月19日（金）、中国へと向かい、現地で他の出場チームとのテストマッチなど、最終調整を行って、本番を迎えます。

歴代成績を上回る進撃を狙う

世界での戦いを想定した男子高校生との攻防練習

この大会に22回目の出場となる日本は、前回、予選ラウンドを突破できず、32チーム中20位。

その悔しさを受け継ぐとともに、アジアを初制覇した自信も胸に秘めた選手たちは、まず、予選ラウンドを突破してメインラウンド進出（各組4チーム中2位まで）を。

そして、8位（第11回大会、参加17チーム）、9位（第23回大会、参加32チーム）と、歴代の成績を上回る進撃を、と意気込んでいます。

予選ラウンド・グループHで日本が対戦するのはフェロー諸島（2025年女子U-19ヨーロッパ選手権20位）、ノルウェー（同14位）、クロアチア（同8位）と、いずれも本場ヨーロッパのチーム。

初出場のフェロー諸島には新進の勢い、ノルウェーには過去2回優勝の伝統、クロアチアにはヨーロッパ選手権8強入りの地力があります。

3チームとも簡単な相手ではありませんが、体格差、パワー差に対応し、得意とするフットワークを活かしたアグレッシブなディフェンスを仕掛け、先手を取って試合を進めたいところです。

まずは、初戦のフェロー諸島戦を確実にものにして、大会での流れをつかめるかどうかがカギとなります。

今大会は中国開催ということで、時差は1時間。予選ラウンド3試合は、いずれも日本時間19時30分開始で、IHF（国際ハンドボール連盟）公式YouTubeチャンネルによるライブ配信も予定されています。ぜひ、ご注目ください。

新井翔太監督 コメント

「ヨーロッパ勢3チームが待ち受けるタフなグループですが、全勝で予選ラウンドを突破して、メインラウンドでもヨーロッパ勢を倒してベスト8入りを。

さらにヨーロッパ選手権1位のドイツ、2位のスペインらを倒して、メダル獲得をめざしたいです。

みなさんに感動を与えられるような戦いをお見せします」

強敵を倒しての進撃を誓う新井翔太監督中尾藍キャプテン コメント

「万全の態勢を整えて大会に臨み、良い結果を残せるよう、一戦一戦、全力で挑みます」

第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権

リーダー、そして、エースとしてチームを引っ張る中尾藍キャプテン

期 間：2026年6月24日（水）～7月5日（日）

開催地：中国

予選ラウンド・グループ分け

グループA：フランス、エジプト、スウェーデン、インド

グループB：オーストリア、セルビア、アンゴラ、パラグアイ

グループC：ドイツ、ルーマニア、ブラジル、カナダ

グループD：スペイン、韓国、アルゼンチン、トルコ

グループE：デンマーク、中国、ギニア、アルジェリア

グループF：モンテネグロ、チェコ、アイスランド、アメリカ

グループG：ハンガリー、ポーランド、チャイニーズ・タイペイ、チュニジア

グループH：クロアチア、日本、ノルウェー、フェロー諸島

※各グループ上位2チームがメインラウンド（２次リーグ）に進みます。

■ 予選ラウンド 競技日程

・6月24日（水） 日本 vs フェロー諸島

・6月25日（木） 日本 vs ノルウェー

・6月27日（土） クロアチア vs 日本

※開始時刻はいずれも現地18:30／日本時間19:30です。

※開始時刻・下記の配信URLは、IHFの都合により変更となる場合があります。

■ 配信について

配信はIHF公式YouTubeで実施されます。

予選ラウンドから順位決定戦まで、全試合が下記の再生リストにまとめられています。

・各試合の配信リンク

フェロー諸島戦：https://www.youtube.com/watch?v=P1ZOyIU2e6I

ノルウェー戦：https://www.youtube.com/watch?v=v95gXyL7Wzs

クロアチア戦：https://www.youtube.com/watch?v=kGhozyjvawU

・大会全試合 再生リスト

https://youtube.com/playlist?list=PLWCecFpv5TPtwuGpT2gNJa-_5LCqcB4KS

・大会ページ（日本ハンドボール協会）

https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=412(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=412)

日本ハンドボール協会は、女子日本代表 U-20（ジュニア）の試合結果や大会の進行状況を、公式サイトおよび公式SNSを通じて随時お知らせします。世界の舞台で戦う選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。

■女子日本代表 U-20（ジュニア） メンバーリスト （リンク(https://www.handball.or.jp/nationalteam/members/women_2026_u20_25wwjc.html)）