【横浜桜木町ワシントンホテル】【SDGsへの取り組み】みなとみらいで過ごすサステナブルな夏を！夏休み期間に小学生をホテルエコ体験に無料招待！

藤田観光株式会社

横浜桜木町ワシントンホテル（神奈川県横浜市、総支配人：山本 英之）は、2026年6月23日（火）から8月31日（月）の期間限定にSDGs体験イベントを開催いたします。小学生を無料ご招待してホテルのサステナブルな取り組みを学べる体験や、昨年も好評だったアップサイクル紙を使用したイベントなど、夏の思い出づくりにもぴったりのイベントを3回に分けてお届けいたします。

バナナペーパー短冊（イメージ）

横浜桜木町ワシントンホテルは、横浜市がSDGs達成に向けて優れた取り組みを行っている企業等に認証を与える制度「Y-SDGs認証制度」の上位認証「Superior」に認定されています。これまで、地元企業とコラボレーションした宿泊プランの販売や、当ホテルの取り組みを紹介する校外学習などを行っております。この取り組みの一環で、昨年7月に行った「バナナペーパーはがき」を使ったイベントが好評だったことを受け、今年の夏は「Summer SDGs Event」と称して、内容をさらに充実させたSDGs体験イベントを開催いたします。

夏休みの自由研究や、環境について楽しく学ぶきっかけとして、ぜひ親子でご参加ください。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

≪第1回：七夕ウィーク ～バナナペーパー短冊に想いをのせて～≫

6月23日（火）～7月7日（火）は、「七夕ウィーク」を開催いたします。特設コーナーには笹を設置し、廃棄されるバナナの茎から作られた環境に優しい「バナナペーパー短冊」をご用意いたします。

≪第２回：旅の思い出をフードロスペーパーに残そう≫

当ホテル初の取り組みとして、廃棄されるお米をアップサイクルした紙素材「kome‐kami（コメカミ）」のオリジナルはがきを、7月24日（金）～8月31日（月）に配布します。特設コーナーでは、家族旅行や推し活の思い出、大切な方や未来の自分へのメッセージを書いてその場で投函でき、言葉の壁を越えて小さなお子さまや海外からのお客さまにも安心してご参加いただけます。

≪第３回：ホテルでSDGsを学ぼう！～コーヒーかす消臭剤作り体験～≫

夏休み期間中の7月28日（火）と8月18日（火）には、小学生を対象としたSDGs体験イベントを開催いたします。まずは、ホテルで行っているSDGsの取り組みについて、小学生の皆さまでも楽しく参加できるクイズ形式でご紹介いたします。クイズを通して、ご自宅でも実践できる身近な「エコ活」を見つけるきっかけになるかもしれません。

続いて、「ユニバーサルルーム」やロビー、レストランのエコ活動について、ホテルスタッフがご案内いたします。さまざまな福祉用具を実際に使う体験も予定しております。その後は、ホテルで出たコーヒーかすを使った「消臭剤作り」を実施いたします。作ったコーヒーかすの消臭剤は、記念にお持ち帰りいただけます。さらにイベント終了後は、ご参加いただいた小学生の皆さまを、レストラン DINING&BAR「BAYSIDE」（ダイニングアンドバーベイサイド）のランチビュッフェに無料でご招待いたします。

【イベント概要】

◎名称 Summer SDGs Event

◎開催期間 2026年6月23日（火）～2026年8月31日（月）

◎詳細ページ https://washington-hotels.jp/yokohama/page/summersdgsevent/

≪第1回：七夕ウィーク ～バナナペーパー短冊に想いをのせて～≫

◎開催期間 2026年6月23日（火）～7月7日（火）

◎開催場所 5階ロビー

◎バナナペーパー詳細ページ https://www.miyazawa-kk.jp/banana_paper/howto/

≪第２回：旅の思い出をフードロスペーパーに残そう≫

◎開催期間 2026年7月24日（金）～8月31日（月）

◎開催場所 5階ロビー ※在庫が無くなり次第、配布終了

◎注意事項

・はがきは1名につき、1枚までとさせていただきます。

・専用ポストへ投函された場合、切手代はホテルが負担いたします。

◎kome-kami公式HP https://foodlosspaper.com/kome-kami

オリジナルフードロスペーパー（イメージ）

≪第３回：ホテルでSDGsを学ぼう！～コーヒーかす消臭剤作り体験～≫

◎開催日時 2026年7月28日（火）、8月18日（火）

◎開催場所 横浜桜木町ワシントンホテル（受付：9階「ローズ１.」）

◎募集人数 小学生20名（1名につき同伴者は大人2名まで）

◎参加費 小学生 無料 / 大人 ランチビュッフェ3,800円

※お子さま2人目以降は、ランチビュッフェの通常料金が発生いたします。

（小学生2,600円/幼児1,300円/3歳以下無料）

◎申込方法 2026年6月22日（月）12:00～6月26日（金）15:00

横浜桜木町ワシントンホテル公式HPに掲載予定のURLよりお申し込みください。

※お申込み多数の場合は厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。

※結果通知は7月1日（水）以降順次、申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛にお送りいたします。

◎詳細URL https://washington-hotels.jp/yokohama/page/summersdgsevent-coffee/

◎実施内容 （１）みんなで楽しく学ぼう！ホテルのSDGsクイズ☆

（２）ユニバーサルルームってなに？～福祉用具体験～

（３）お家でもできる！コーヒーかすで、消臭剤を作ってみよう！

◎お問合わせ Mail：webmaster@yokohama-wh.com

◎注意事項

・小学生1名につき、必ず大人1名は同伴するようにお願いいたします。

・ランチビュッフェご招待は小学生1名のみです。同伴の大人、小学生2名さま以降、幼児は通常料金が発生いたしますのでご注意ください（3歳以下無料）。

・ランチビュッフェのご利用は任意です。利用されない場合は人数欄を未記入のままでご応募ください。

【ランチビュッフェ概要】

会場 横浜桜木町ワシントンホテル5階レストラン DINING&BAR「BAYSIDE」

営業期間 11:30～14:30（最終入店13:00）

料金 大人3,800円、小学生2,600円、幼児1,300円、3歳以下無料（消費税・サービス料込）

公式HP https://washington-hotels.jp/yokohama/restaurant/

【横浜桜木町ワシントンホテル概要】

所在地 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1

アクセス JR「桜木町駅」より徒歩約1分

客室数 553室

TEL 045-683-3111（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/yokohama/

公式Instagram https://www.instagram.com/yokohamawashingtonhotel

■横浜桜木町ワシントンホテルは、Y-SDGs認証制度の上位認証「Superior」に認定されています。

Y-SDGs認証制度とは、横浜市がSDGs達成に向けて活動している企業等を「環境」、「社会」、「ガバナンス」、「地域」の4分野30項目で評価し、取組状況が優れている企業に対して認証を与える制度です。横浜桜木町ワシントンホテルは「地元横浜企業コラボプラン」を通じた地域経済の活性化と発展を支援していることなどから、高いレベルで取組を進めている事業者のみに与えられる上位認証「Superior」に認定されました。

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！ https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/

【藤田観光グループのサステナビリティへの貢献について】

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り組み」、「多様な価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと捉え、進めてまいりました。これらの取り組みは、持続可能な社会の実現を目指すサステナビリティに相通じるものです。今後も当社は事業を通じて社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み：https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/