スマホをかざすだけで推しをAR召喚-バーチャルリンクカード「SHIGLIA（シグリア）」受注受付開始ー

株式会社AttendMe

VTuberインフルエンサーマーケティングを手がける株式会社AttendMe（本社：東京都千代田区）は、24名のVTuberとコラボレーションしたNFC搭載AR機能付きカード「SHIGLIA（シグリア）」の受注受付を開始した。スマートフォンをかざすだけで推しのイラストをAR召喚できる新感覚のデジタルグッズだ。



■ 「スマホをかざすだけで、推しを召喚する」--SHIGLIAのコンセプト

バーチャルリンクカード「SHIGLIA（シグリア）」は、NFC搭載のAR機能付きカードだ。カードにスマートフォンをかざすだけでARカメラが起動し、推しのイラストを画面上にリアルタイムで召喚できる。これまでに300名以上のVTuberとのタイアップ実績を持ち、今回のロットもその一環として展開される。

■ 財布に入る「デジタルアクスタ」--フィギュアもぬいぐるみも持ち歩かなくていい

フィギュアやぬいぐるみを外に持ち出すのはかさばるし破損や汚れも心配だ。SHIGLIAなら1枚のカードを財布や定期入れに入れておくだけでいい。名刺と同じカードサイズで重さもなく、推しをいつでもポケットに入れて出かけられる。

スマートフォンをかざした瞬間、推しのイラストがARで画面に現れる。カード自体も硬質なカード素材にこだわりのインクで印刷されており、日常的に使っても色褪せしにくく長く手元に残るグッズとして設計されている。

■ 1枚1枚がVTuberオリジナルの仕様--カードの作り込み

カード表面にはVTuberの名前・誕生日・本人が考えたセリフ・オリジナルの「わざ名」と「わざ説明」が印字されており、そのVTuberだけのカードとして設計されている。

■ 3枚セット限定のレアカード--シークレット仕様と拡張AR機能

3枚セットで購入した場合のみ手に入る「カードC（レアカード）」は、裏面に本人の手書きサインやメッセージが印字された特別仕様だ。レアカードはAR機能も拡張されており、召喚したイラストを自由に移動・サイズ変更できるほか、カードをカメラから離しても表示が消えない仕様となっている。3枚セット購入は単体購入に比べ約\1,200お得になる。



■ グッズ会社・IP事業者向けのSaaS提供も

SHIGLIAのARエンジンはAttendMeの自社開発システムをベースとしており、これまで300名以上のVTuberへのAR化を量産してきた実績を持つ。このシステムをグッズ会社・IP事業者向けにSaaS提供する取り組みも行っている。導入に関心のある事業者はattendme.jp/shiglia まで。

■ 参加VTuber一覧（24名）・購入リンク

涼杏咲らぃな。 https://attendme.base.shop/items/146226842

水戸わかな https://attendme.base.shop/items/146226805

骨髄羊 https://attendme.base.shop/items/146226757

有栖川澪 https://attendme.base.shop/items/146226694

汐野しょか https://attendme.base.shop/items/146226636

はなかなた https://attendme.base.shop/items/146226587

夜露かんな https://attendme.base.shop/items/146226534

ルドル ドリップ https://attendme.base.shop/items/146226486

白玉あんこ https://attendme.base.shop/items/146226398

夢縁まむ https://attendme.base.shop/items/146226335

早紅夜 https://attendme.base.shop/items/146226263

小石夕乃 https://attendme.base.shop/items/146226222

猫森彩奈 https://attendme.base.shop/items/146226186

紫ノ朝がお https://attendme.base.shop/items/146226032

御空かんな https://attendme.base.shop/items/146225883

緑魔キャロライン https://attendme.base.shop/items/146225848

てふぬと https://attendme.base.shop/items/146225821

天津星 クレール https://attendme.base.shop/items/146225780

五十海夕鶴 https://attendme.base.shop/items/146225712

橘りん https://attendme.base.shop/items/146225665

水影凪ルカ https://attendme.base.shop/items/146225631

夜月美うさ https://attendme.base.shop/items/146225603

葉竜らぷる https://attendme.base.shop/items/146225577

k0y0mi https://attendme.base.shop/items/146225543

■ 販売概要

商品名：SHIGLIA（シグリア）

単品価格：\2,400（税込）

受注期間：6月19日0:00～6月29日23:59

発送時期：（サイトをご確認ください）

送料：送料無料

販売形式：完全受注生産（売り切れなし）

購入URL：https://attendme.base.shop/

■ AttendMe（アテンドミー）について

VTuber業界では長らく、大手事務所に所属するVTuberと個人・小規模事務所のVTuberの間に大きな「機会の差」が存在していた。AttendMeは、その構造を変えることを目指して生まれたサービスだ。「事務所に所属していなくても、実力と熱量のあるVTuberなら企業と対等にビジネスができる」--その理念のもと現在3,000名以上のVTuberと提携。各VTuberが持つSNSでの発信力とファンとの信頼関係を最大限に活かし、コラボ商品の開発・販売を一貫してサポートしている。

■ 会社概要

株式会社AttendMeはSNSマーケティングを専門とする企業です。3,000名以上のVTuberと提携し、SNSフォロワー総数3,000万人超のネットワークを活かしたインフルエンサーマーケティング事業「AttendMe」と、クリエイターのオリジナルグッズを販売するオンラインくじ「TaPrize」を運営しています。親会社は東証グロース上場の株式会社コマースOneホールディングス（証券コード：4496）。

会社名：株式会社AttendMe

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-2-8 赤塚ビル7F

設立：2018年7月

資本金：3,000万円

コーポレートサイト：https://attendme.jp