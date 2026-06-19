スマホをかざすだけで推しをAR召喚-バーチャルリンクカード「SHIGLIA（シグリア）」受注受付開始ー

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株式会社AttendMe

VTuberインフルエンサーマーケティングを手がける株式会社AttendMe（本社：東京都千代田区）は、24名のVTuberとコラボレーションしたNFC搭載AR機能付きカード「SHIGLIA（シグリア）」の受注受付を開始した。スマートフォンをかざすだけで推しのイラストをAR召喚できる新感覚のデジタルグッズだ。






■ 「スマホをかざすだけで、推しを召喚する」--SHIGLIAのコンセプト


バーチャルリンクカード「SHIGLIA（シグリア）」は、NFC搭載のAR機能付きカードだ。カードにスマートフォンをかざすだけでARカメラが起動し、推しのイラストを画面上にリアルタイムで召喚できる。これまでに300名以上のVTuberとのタイアップ実績を持ち、今回のロットもその一環として展開される。


■ 財布に入る「デジタルアクスタ」--フィギュアもぬいぐるみも持ち歩かなくていい

フィギュアやぬいぐるみを外に持ち出すのはかさばるし破損や汚れも心配だ。SHIGLIAなら1枚のカードを財布や定期入れに入れておくだけでいい。名刺と同じカードサイズで重さもなく、推しをいつでもポケットに入れて出かけられる。


スマートフォンをかざした瞬間、推しのイラストがARで画面に現れる。カード自体も硬質なカード素材にこだわりのインクで印刷されており、日常的に使っても色褪せしにくく長く手元に残るグッズとして設計されている。


■ 1枚1枚がVTuberオリジナルの仕様--カードの作り込み

カード表面にはVTuberの名前・誕生日・本人が考えたセリフ・オリジナルの「わざ名」と「わざ説明」が印字されており、そのVTuberだけのカードとして設計されている。


■ 3枚セット限定のレアカード--シークレット仕様と拡張AR機能

3枚セットで購入した場合のみ手に入る「カードC（レアカード）」は、裏面に本人の手書きサインやメッセージが印字された特別仕様だ。レアカードはAR機能も拡張されており、召喚したイラストを自由に移動・サイズ変更できるほか、カードをカメラから離しても表示が消えない仕様となっている。3枚セット購入は単体購入に比べ約\1,200お得になる。







■ グッズ会社・IP事業者向けのSaaS提供も


SHIGLIAのARエンジンはAttendMeの自社開発システムをベースとしており、これまで300名以上のVTuberへのAR化を量産してきた実績を持つ。このシステムをグッズ会社・IP事業者向けにSaaS提供する取り組みも行っている。導入に関心のある事業者はattendme.jp/shiglia まで。


■ 参加VTuber一覧（24名）・購入リンク

涼杏咲らぃな。　https://attendme.base.shop/items/146226842


水戸わかな　https://attendme.base.shop/items/146226805


骨髄羊　https://attendme.base.shop/items/146226757


有栖川澪　https://attendme.base.shop/items/146226694


汐野しょか　https://attendme.base.shop/items/146226636


はなかなた　https://attendme.base.shop/items/146226587


夜露かんな　https://attendme.base.shop/items/146226534


ルドル ドリップ　https://attendme.base.shop/items/146226486


白玉あんこ　https://attendme.base.shop/items/146226398


夢縁まむ　https://attendme.base.shop/items/146226335


早紅夜　https://attendme.base.shop/items/146226263


小石夕乃　https://attendme.base.shop/items/146226222


猫森彩奈　https://attendme.base.shop/items/146226186


紫ノ朝がお　https://attendme.base.shop/items/146226032


御空かんな　https://attendme.base.shop/items/146225883


緑魔キャロライン　https://attendme.base.shop/items/146225848


てふぬと　https://attendme.base.shop/items/146225821


天津星 クレール　https://attendme.base.shop/items/146225780


五十海夕鶴　https://attendme.base.shop/items/146225712


橘りん　https://attendme.base.shop/items/146225665


水影凪ルカ　https://attendme.base.shop/items/146225631


夜月美うさ　https://attendme.base.shop/items/146225603


葉竜らぷる　https://attendme.base.shop/items/146225577


k0y0mi　https://attendme.base.shop/items/146225543


■ 販売概要

商品名：SHIGLIA（シグリア）


単品価格：\2,400（税込）


受注期間：6月19日0:00～6月29日23:59


発送時期：（サイトをご確認ください）


送料：送料無料


販売形式：完全受注生産（売り切れなし）


購入URL：https://attendme.base.shop/




■ AttendMe（アテンドミー）について

VTuber業界では長らく、大手事務所に所属するVTuberと個人・小規模事務所のVTuberの間に大きな「機会の差」が存在していた。AttendMeは、その構造を変えることを目指して生まれたサービスだ。「事務所に所属していなくても、実力と熱量のあるVTuberなら企業と対等にビジネスができる」--その理念のもと現在3,000名以上のVTuberと提携。各VTuberが持つSNSでの発信力とファンとの信頼関係を最大限に活かし、コラボ商品の開発・販売を一貫してサポートしている。


■ 会社概要

株式会社AttendMeはSNSマーケティングを専門とする企業です。3,000名以上のVTuberと提携し、SNSフォロワー総数3,000万人超のネットワークを活かしたインフルエンサーマーケティング事業「AttendMe」と、クリエイターのオリジナルグッズを販売するオンラインくじ「TaPrize」を運営しています。親会社は東証グロース上場の株式会社コマースOneホールディングス（証券コード：4496）。


会社名：株式会社AttendMe


所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-2-8 赤塚ビル7F


設立：2018年7月


資本金：3,000万円


コーポレートサイト：https://attendme.jp