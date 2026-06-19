東京ラスク×ERIC SOUTHのコラボレーション！南インドカレーラスクを2026年6月18日より発売！！

株式会社グランバー東京ラスク

株式会社グランバー東京ラスク（本社：東京都文京区 代表：大川浩嗣）が展開する『東京ラスク』は

『南インド料理専門店 エリックサウス』とのコラボ商品「南インドカレーラスク」を、2026年6月18日(木)より販売を開始しました。

クミンシード、カルダモン、コリアンダーパウダー、フェンネルシード、ブラックペッパー、レッドチリ、パプリカパウダー、シナモン、フェネグリーク、クローブ、ターメリックパウダーを使用しています。

ラスクに合う香辛料のこだわり

さらりとスパイシーな南インドカレーをラスクで表現するために、使われている香辛料は何と11種類。ラスク本来の素材の味を引き立てるよう、華やかでキレの良いバランスにブレンドしました。香り豊かで奥深く、後味まで複雑で刺激的な余韻と、温かみのある香りが静かに広がります。

ラスク生地のこだわり

ラスクとカレー、お互いの良さを引き出すため、土台となる小麦粉から見直し、歯切れの良い食感のデュラム粉を使用。また、生地にオニオンをプラスしてオニオンパンに。ラスクパンの絶妙な甘さがスパイスの余韻を引き立てます。両職人のこだわり、ラスクパンの風味と本格スパイスが融合した、今までにない「南インドカレーラスク」が完成しました。

商品のご紹介

南インドカレー８枚入 \648（税込）

南インドカレー14枚入 \1,188

東京ラスク各店舗(https://x.gd/OcIP5)、公式サイト（https://www.tokyorusk.co.jp/）、

通信販売などにて2026年６月1８日(木)より販売いたします。

ERICK SOUTHとは

エリックサウスは東京駅八重洲地下街発祥の南インド料理店。現地そのままの味わいに徹底的にこだわりつつ、初めての方にも親しみやすい料理もご用意しております。南インド料理の魅力を余すことなく、レストランとしても、スパイスバルとしても、日常的にお使いいただけるスパイスダイニングです。

https://www.erickcurry.jp/

東京ラスクとは

東京ラスクは、ラスクをメインとした菓子を製造し、

東京駅や空港などお土産需要の高い立地

で店舗展開しているラスク専門店です。

都内近郊をはじめとして14店舗を構えています。

https://www.tokyorusk.co.jp/