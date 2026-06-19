和牛需要拡大と畜産農家支援を目的に。食べて応援！ミヤチクオンラインショップにて「畜産農家応援キャンペーン」を開催

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、2026年6月19日(金)～6月30日(火)の期間限定で、「畜産農家応援キャンペーン」が開催される。

近年の物価高騰や消費行動の変化により、和牛肉の需要は依然として厳しい状況が続いています。こうした状況の中、ミヤチクでは畜産農家の支援と和牛消費拡大を目的として、本キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、和牛商品を中心に、ご家庭用からギフト需要まで幅広く対応した商品を期間限定で販売いたします。

※令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

●「畜産農家応援キャンペーン」について

本キャンペーンは、和牛肉の需要喚起と需給改善を目的として実施する取り組みです。

ミヤチクでは、生産者が丹精込めて育てた和牛をより多くのお客様にお届けすることで、畜産農家の支援につなげるとともに、宮崎県産和牛の魅力を広く発信してまいります。

●フェア概要

■名称：畜産農家応援キャンペーン

■開催期間：2026年６月19日(金)～30日(火)

■特設ページURL：畜産農家応援キャンペーン(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=89)

■ミヤチクオンラインショップTOP：https://www.miyachiku.com/

【商品ラインナップ】(一例)

※販売商品は変更となる場合があります。

★お中元シーズンにもおすすめ

本キャンペーン期間中は、ご家庭でお楽しみいただける商品だけでなく、お中元や夏の贈り物にもご利用いただける商品を多数ご用意しております。

黒毛和牛ならではの上質な味わいを、ご家族や大切な方への贈り物としてぜひご利用ください。

■お問い合わせ先

インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。

ミヤチクギフトセンター

TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】

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株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

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