『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念コラボカフェ決定！6月26日（金）からキュアメイドカフェで開催！ジーストア・アキバでは新グッズの先行販売も！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、2026年6月26日（金）～7月20日（月・祝）にかけて、キュアメイドカフェにて「『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念コラボカフェ」が開催されることを公開いたしました。

▼「ネプテューヌ」15周年記念サイト

https://www.compileheart.com/neptune/15th/#top

◆「ネプテューヌ」シリーズ15周年記念！ コラボカフェを堪能せよ！

期間中はキュアメイドカフェ（オノデンビル 4F）にて、「ネプテューヌ」シリーズに登場するキャラクターや舞台となる国々をイメージしたドリンクをテイクアウト販売！

お持ち帰り以外にも、カフェの入っているオノデンビル内の「エンタス・キュアテラス」でイートインすることも可能。

コラボドリンクで「ネプテューヌ」シリーズの世界観を体感してみてください！

コラボカフェにくわえて、同フロア（オノデンビル4F）のジーストア・アキバでは「ネプテューヌ」15周年記念グッズの先行販売も！ カフェと一緒にぜひショッピングもお楽しみください♪

【先行販売商品】

描き下ろし 超次元ゲイム ネプテューヌ F6キャンバスアート スイーツタイムVer.

6,050円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145622

描き下ろし 超次元ゲイム ネプテューヌ フタ付きフルカラーマグカップ スイーツタイムVer.

2,420円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145623

描き下ろし ネプテューヌ アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.

2,530円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145624

描き下ろし ノワール アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.

2,530円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145626

描き下ろし ブラン アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.

2,530円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145627

描き下ろし ベール アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.

2,530円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145625

描き下ろし ネプテューヌ 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.

605円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145628

描き下ろし ノワール 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.

605円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145630

描き下ろし ブラン 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.

605円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145631

描き下ろし ベール 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.

605円（税込）

https://www.geestore.com/detail/id/00000145629

◆ネプテューヌシリーズって？

「ネプテューヌ」シリーズは「擬人化×萌え×変身」がコンセプトのＲＰＧシリーズです。ヒロインの「ネプテューヌ」をはじめとする、架空のゲームハードを擬人化した美少女たちが、超常的なパワーをもつ「女神」に変身！

「ゲーム業界」がモチーフの世界「ゲイムギョウ界」で大活躍し、さまざまな危機に立ち向かいます。

▼「ネプテューヌ」シリーズ最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』

https://www.compileheart.com/neptune/unlimited/

◆イベント概要◆

開催期間：2026年2026年6月26日（金）～7月20日（月・祝）

営業時間：11：00～20：00

ラストオーダー：19:30

公式サイト：https://www.curemaid.jp/collab_cafe/neptune2026/

開催店舗：キュアメイドカフェ

東京都千代田区外神田1-2-7

オノデンビル4F ジーストア・アキバ内