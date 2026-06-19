『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念コラボカフェ決定！6月26日（金）からキュアメイドカフェで開催！ジーストア・アキバでは新グッズの先行販売も！

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アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、2026年6月26日（金）～7月20日（月・祝）にかけて、キュアメイドカフェにて「『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念コラボカフェ」が開催されることを公開いたしました。





▼「ネプテューヌ」15周年記念サイト


https://www.compileheart.com/neptune/15th/#top



◆「ネプテューヌ」シリーズ15周年記念！ コラボカフェを堪能せよ！




期間中はキュアメイドカフェ（オノデンビル 4F）にて、「ネプテューヌ」シリーズに登場するキャラクターや舞台となる国々をイメージしたドリンクをテイクアウト販売！


お持ち帰り以外にも、カフェの入っているオノデンビル内の「エンタス・キュアテラス」でイートインすることも可能。


コラボドリンクで「ネプテューヌ」シリーズの世界観を体感してみてください！



コラボカフェにくわえて、同フロア（オノデンビル4F）のジーストア・アキバでは「ネプテューヌ」15周年記念グッズの先行販売も！　カフェと一緒にぜひショッピングもお楽しみください♪



【先行販売商品】




描き下ろし 超次元ゲイム ネプテューヌ F6キャンバスアート スイーツタイムVer.


6,050円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145622





描き下ろし 超次元ゲイム ネプテューヌ フタ付きフルカラーマグカップ スイーツタイムVer.


2,420円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145623





描き下ろし ネプテューヌ アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.


2,530円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145624





描き下ろし ノワール アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.


2,530円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145626





描き下ろし ブラン アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.


2,530円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145627





描き下ろし ベール アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.


2,530円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145625





描き下ろし ネプテューヌ 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.


605円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145628





描き下ろし ノワール 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.


605円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145630





描き下ろし ブラン 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.


605円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145631





描き下ろし ベール 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.


605円（税込）


https://www.geestore.com/detail/id/00000145629



◆ネプテューヌシリーズって？


「ネプテューヌ」シリーズは「擬人化×萌え×変身」がコンセプトのＲＰＧシリーズです。ヒロインの「ネプテューヌ」をはじめとする、架空のゲームハードを擬人化した美少女たちが、超常的なパワーをもつ「女神」に変身！


「ゲーム業界」がモチーフの世界「ゲイムギョウ界」で大活躍し、さまざまな危機に立ち向かいます。


▼「ネプテューヌ」シリーズ最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』


https://www.compileheart.com/neptune/unlimited/



◆イベント概要◆

開催期間：2026年2026年6月26日（金）～7月20日（月・祝）


営業時間：11：00～20：00


ラストオーダー：19:30


公式サイト：https://www.curemaid.jp/collab_cafe/neptune2026/


開催店舗：キュアメイドカフェ


東京都千代田区外神田1-2-7


オノデンビル4F ジーストア・アキバ内