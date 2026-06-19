『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念コラボカフェ決定！6月26日（金）からキュアメイドカフェで開催！ジーストア・アキバでは新グッズの先行販売も！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、2026年6月26日（金）～7月20日（月・祝）にかけて、キュアメイドカフェにて「『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念コラボカフェ」が開催されることを公開いたしました。
▼「ネプテューヌ」15周年記念サイト
https://www.compileheart.com/neptune/15th/#top
◆「ネプテューヌ」シリーズ15周年記念！ コラボカフェを堪能せよ！
期間中はキュアメイドカフェ（オノデンビル 4F）にて、「ネプテューヌ」シリーズに登場するキャラクターや舞台となる国々をイメージしたドリンクをテイクアウト販売！
お持ち帰り以外にも、カフェの入っているオノデンビル内の「エンタス・キュアテラス」でイートインすることも可能。
コラボドリンクで「ネプテューヌ」シリーズの世界観を体感してみてください！
コラボカフェにくわえて、同フロア（オノデンビル4F）のジーストア・アキバでは「ネプテューヌ」15周年記念グッズの先行販売も！ カフェと一緒にぜひショッピングもお楽しみください♪
【先行販売商品】
描き下ろし 超次元ゲイム ネプテューヌ F6キャンバスアート スイーツタイムVer.
6,050円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145622
描き下ろし 超次元ゲイム ネプテューヌ フタ付きフルカラーマグカップ スイーツタイムVer.
2,420円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145623
描き下ろし ネプテューヌ アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.
2,530円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145624
描き下ろし ノワール アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.
2,530円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145626
描き下ろし ブラン アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.
2,530円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145627
描き下ろし ベール アクリルスタンド（大） スイーツタイムVer.
2,530円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145625
描き下ろし ネプテューヌ 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.
605円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145628
描き下ろし ノワール 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.
605円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145630
描き下ろし ブラン 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.
605円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145631
描き下ろし ベール 65mm缶バッジ スイーツタイムVer.
605円（税込）
https://www.geestore.com/detail/id/00000145629
◆ネプテューヌシリーズって？
「ネプテューヌ」シリーズは「擬人化×萌え×変身」がコンセプトのＲＰＧシリーズです。ヒロインの「ネプテューヌ」をはじめとする、架空のゲームハードを擬人化した美少女たちが、超常的なパワーをもつ「女神」に変身！
「ゲーム業界」がモチーフの世界「ゲイムギョウ界」で大活躍し、さまざまな危機に立ち向かいます。
▼「ネプテューヌ」シリーズ最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』
https://www.compileheart.com/neptune/unlimited/
◆イベント概要◆
開催期間：2026年2026年6月26日（金）～7月20日（月・祝）
営業時間：11：00～20：00
ラストオーダー：19:30
公式サイト：https://www.curemaid.jp/collab_cafe/neptune2026/
開催店舗：キュアメイドカフェ
東京都千代田区外神田1-2-7
オノデンビル4F ジーストア・アキバ内