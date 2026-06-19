チームスタッフ決定のお知らせ

株式会社NAGANO SPIRIT

日頃より信州ブレイブウォリアーズの活動にご理解、ご協力頂きありがとうございます。

このたび信州ブレイブウォリアーズでは、下記チームスタッフと2026-27シーズンの契約を締結しましたので、お知らせいたします。

2026-27シーズン スタッフ

青野 和人 ゼネラルマネージャー

■出身地 : 長野県

■経 歴：

選手

1999-20 大日本印刷イーグルス

2002-05 GSPABL

2005-07 埼玉ブロンコス



コーチ

2007-09 埼玉ブロンコス(AC)

2009-10 京都ハンナリーズ(AC)

2010-11 京都ハンナリーズ(HC)

2011-12 リンク栃木ブレックス(AC→HC代行)

2012 リンク栃木ブレックス(AC)

2013-20 越谷アルファーズ(HC)

2020-21 越谷アルファーズ(Associate head coach)



エグゼクティブ

2020-25 越谷アルファーズ(GM)

2025- 信州ブレイブウォリアーズ(本部長、GM)



心を込めて人が育つ環境作りに努めます。

パートナー、ブースター、そして働くフロントの皆さまが誇りに思える戦い方をし、優勝するチャンスを呼び込めるクラブへと成長していきたいと思います。

東山 真 アシスタントゼネラルマネージャー兼通訳

■出身地 : 兵庫県

■経 歴：

2007-16 bjリーグ・インターナショナル（国際部）ディレクター

2012-21 Los Angeles Harbor College（米国)

2021-22 琉球ゴールデンキングス

2022-23 群馬クレインサンダーズ

2023-24 福井ブローウィンズ、熊本ヴォルターズ

2024-25 福島ファイヤーボンズ

2025-26 愛媛オレンジバイキングス

2026- 信州ブレイブウォリアーズ



はじめまして、東山真と申します。

この度アシスタントGMとして加入させていただくこととなりました。どうぞよろしくお願いいたします。

このワクワクする新しいプロジェクトに携わる機会をいただき、大変光栄に思っております。

これまで培ってきた知識と経験を生かし、チームが掲げる高い目標、そして地域の皆様と共有する目標の実現に少しでも貢献できるよう努めて参ります。



私の役割としては、チーム内のコミュニケーションを円滑にし、現場からの声をクラブへ届けること、そしてクラブの考えやメッセージを現場へ浸透させることだと考えております。

青野GMのもと、その架け橋となれるよう全力を尽くして参ります。

また個人と致しては、バスケットボールの結果や勝敗だけでなく、この信州ブレイブウォリアーズという素晴らしい組織の中で、人として成長し続けることを大切にしたいと考えております。



バスケットボールを通じて多くの学びやご縁を得ながら、競技生活が終わった後の長い人生においても、「信州ブレイブウォリアーズに関わってきた人は素晴らしい」と言っていただけるような組織づくりに少しでも貢献できれば幸いです。

チーム関係者の皆様、そして地域の皆様、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

ジャッド・フラベル ヘッドコーチ

■出身地 : ニュージーランド

■経 歴：

【クラブキャリア】

13シーズン ニュージーランド・ブレイカーズ（オーストラリア NBL）

アシスタントコーチを務め4度のリーグ優勝に貢献（2011,2012,2013,2015）

2006-16 同クラブのアカデミー責任者として、18名のNBL選手、13名のニュージーランド代表選手を育成

2012 オークランド・パイレーツ（NZNBL） ヘッドコーチとしてリーグ優勝

2018 サウスランド・シャークス（NZNBL） ヘッドコーチとしてリーグ優勝

2019-22 サウスイースト・メルボルン・フェニックス（オーストラリア NBL)

※2020/21シーズン セミファイナリスト

2023-24 カンタベリー・ラムズ（NZNBL）

ヘッドコーチとして2連覇を達成、2024年の最優秀コーチ賞を受賞



【代表キャリア】

2015 ニュージーランド男子代表（トール・ブラックス）アシスタントコーチ

2018-21 ニュージーランド男子代表（トール・ブラックス）アシスタントコーチ

2024- ニュージーランド男子代表（トール・ブラックス）ヘッドコーチ



ニュージーランドジュニア男子代表プログラム

U18・U19等のヘッドコーチ／アシスタントコーチを歴任



皆さんこんにちは、ジャッド・フラベルです。

本当にワクワクしていて、新しい信州ブレイブウォリアーズで働けることを光栄に思っています。

やるべきことは沢山あると思っていますが、まずはこの楽しい冒険をしっかりと楽しんでいきたいですし始まるのが待ち遠しいです。

ジョー・レディッシュ アシスタントコーチ

■出身地 : ニュージーランド

■経 歴：

2020-2025 フランクリン・ブルズ（NZNBL）

・アシスタントコーチ（2020-2022）

・リードアシスタントコーチ（2022-2025）

・ラピッドリーグヘッドコーチ（2024-2025）

2020-2025 フランクリン・バスケットボール協会

・バスケットボールディレクター（2023-2025）

・コーチ兼選手育成担当官（2020-2023）

2023-2025 ニュージーランド・ブレーカーズ選手育成コーチ（NBL）

2025-2026 フランクフルト・スカイライナーアシスタントコーチ（ドイツBBL）

2025- Junior Tall Blacks(ニュージーランドジュニア代表）



Firstly I’d like to thank the Shinshu Brave Warriors organisation for this opportunity. I can’t wait to join the team get to know the community/fans in Nagano.



まず初めに、この機会を与えてくださった信州ブレイブウォリアーズの運営陣に感謝申し上げます。チームに加わり、長野の地域の方々やファンの皆さんと交流できることを心から楽しみにしています。

東頭 俊典 アシスタントコーチ兼通訳

■出身地 : 北海道

■経 歴：

2005-09 日立サンロッカーズ アシスタントコーチ / 通訳

2010-12 日本バスケットボール協会（男子日本代表専任）

A代表 / U24 / U18 / U16 アシスタントコーチ / 総括 / 通訳

2012-13 デンソーアイリス コーチ

2013-15 大阪エヴェッサ ヘッドコーチ

2015-17 トヨタ自動車アンテロープス アソシエイトコーチ

2017-19 アースフレンズ東京Z アソシエイトコーチ

2019-21 アースフレンズ東京Z ヘッドコーチ

2023-24 群馬クレインサンダーズ アシスタントコーチ / 通訳

2024-25 神戸ストークス アシスタントコーチ / 通訳

2025.2 神戸ストークス ヘッドコーチ

2025-26 神戸ストークス アシスタントコーチ / 通訳

2026- 信州ブレイブウォリアーズ アシスタントコーチ / 通訳



このたび、信州ブレイブウォリアーズのアシスタントコーチ/通訳に就任することになりました東頭俊典です。

このような機会をいただいたクラブ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。



信州ブレイブウォリアーズは、長年にわたり地域の皆様に支えられながら、多くの方々の想いとともに歩んできた素晴らしいクラブだと感じています。

私自身、これまで国内外で学んできた経験を活かしながら、選手・スタッフ・フロントの皆様と力を合わせ、チームの勝利と成長のために全力を尽くしていきます。

また、ファン・ブースターの皆様とともに、信州らしい熱量と誇りを感じられるチームづくりに貢献できればと思っています。



皆様とお会いできる日を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。

菊地 敦友 アシスタントコーチ

■出身地 : 東京都

■経 歴：

2021-23 滋賀レイクス スキルコーチ

2023-24 Cairns Taipans アシスタントコーチ兼スキルコーチ

2024 Cairns Marlins アシスタントコーチ

2024-26 ベルテックス静岡 アシスタントコーチ兼スキルディベロップメントコーチ

2026- 信州ブレイブウォリアーズ



このたび、信州ブレイブウォリアーズに加入させていただくことになりました菊地敦友と申します。

このような素晴らしい機会を与えてくださったクラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。



Juddヘッドコーチをはじめとするスタッフ、選手の皆さまとともに、新たなBプレミアでの挑戦に全力で取り組んでまいります。選手一人ひとりの能力を最大限に引き出し、チームの勝利に貢献できるよう日々尽力するとともに、私自身も成長し続けていきます。



信州ブレイブウォリアーズの一員として、勇敢に、大胆に、そして恐れずに、全力で職務を全うしてまいります！よろしくお願いいたします。

島田 裕文 アシスタントコーチ

■出身地 : 茨城県

■経 歴：

2019-24 川崎ブレイブサンダース

2024-25 トヨタ自動車アンテロープス

2025-26 アイシンウィングス

2026- 信州ブレイブウォリアーズ



このたび、信州ブレイブウォリアーズに加入することになりました島田裕文です。

歴史あるクラブの一員になれることを大変光栄に思います。



選手・スタッフとともに、ハードワークを積み重ね、毎試合全力で戦い抜きたいと思います。



長野の皆さまとともに戦えることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします！

若尾 達壮 パフォーマンスディレクター兼アスレティックトレーナー

■出身地 : 岐阜県

■経 歴：

2010-12 有限会社ヒカリエンタープライズ

2013-15 株式会社東海理化硬式野球部 アスレティックトレーナー

2016-19 名古屋平成看護医療専門学校 アスレティックトレーナー学科 専任講師

2020-21 三遠ネオフェニックス ストレングストレーナー

2021-22 三遠ネオフェニックス ストレングス&コンディショニング アシスタントコーチ

2022- 信州ブレイブウォリアーズ アスレティックトレーナー



早いもので5年目を迎えることとなりました。

人や組織の様相が大きく変わりますが、いつまで経っても自分らしく泥臭く、出来ることを最大限やる姿勢は変えずに取り組んでいきたいと思っています。

改めまして、今年一年ご支援・ご声援のほどよろしくお願い申し上げます。

北野 一郎 ストレングス&コンディショニングコーチ

■出身地 : 大阪府

■経 歴：

2005-14 Philadelphia Phillies

2015-25 中日ドラゴンズ

2026- 信州ブレイブウォリアーズ



この度信州ブレイブウォリアーズでS&Cを担当することになりました。

これから新しいステージで戦うチームの一員として仕事ができること、非常に光栄に思います。

長いシーズンを戦うための環境作り、フィジカル強化・維持、コンディション調整など様々な角度から貢献できるように尽力してまいります。どうぞよろしくお願い致します。

秋元 莉鈴 アスレティックトレーナー

■出身地 : 東京都

■経 歴：

2019-2023 市立船橋高校男子バスケットボール部

2019-2023 D-EQUIPO船橋

2022 国民体育大会バスケットボール 東京代表少年・成年女子

2023-2024 三菱電機コアラーズ

2024 駒澤大学男子バスケットボール部

2024 国民体育大会バスケットボール 東京代表 少年女子

2025- 信州ブレイブウォリアーズ



いつも信州ブレイブウォリアーズへのご支援、ご声援をいただきありがとうございます。

2026-27シーズンもこのチームで皆さんと共に戦えること、大変嬉しく思います。



プレミア参入にあたり大きな変化を伴うシーズンとなりますが、どのような環境であっても、選手たちが最高のコンディションでシーズンを戦い抜けるよう尽力いたします。

また、私自身も日々の学びと成長を重ねながら、チームの力になれるよう精進してまいります。



新シーズンも熱いご声援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

原田 徳和 アスレティックトレーナー

■出身地 : 長野県

■経 歴：

2007-10 University of Tennessee at Martin

2011-13 信州ブレイブウォリアーズ

2016-17 信州ブレイブウォリアーズ

2023-26 信州ブレイブウォリアーズ U18

2026- 信州ブレイブウォリアーズ



まず、Bプレミア元年に再びこのステージに引き上げてくださった青野本部長と木戸社長に感謝申し上げます。

この一年、信州ブレイブウォリアーズの誕生からこれまでの成長に関わってくださった全ての方々への敬意を胸に、自分の仕事を精一杯頑張ります。

Bプレミアいざ、出陣。

西口 菜月 マネージャー

■出身地 : 秋田県

■経 歴：

2022- 信州ブレイブウォリアーズ



いつも信州ブレイブウォリアーズへの熱い応援をありがとうございます。

2026-27シーズンもマネージャーを務めさせていただくことになりました。



Bプレミア初年度、チーム体制も大きく変わりますが、今よりもさらにチームが良くなるよう、引き続き精一杯サポートしてまいります。



皆さまにまたホワイトリングでお会いできることを楽しみにしています！

引き続き、応援よろしくお願いいたします。

本田 彩乃 イクイップメントマネージャー兼スクールコーチ

■出身地 : 埼玉県

■経 歴：

2022-24 越谷アルファーズ スクールコーチ

2025.12- 信州ブレイブウォリアーズ スクールコーチ

2026- 信州ブレイブウォリアーズ イクイップメントマネージャー兼スクールコーチ



この度、イクイップメントマネージャー兼スクールコーチを務めさせていただくことになりました、本田彩乃と申します。

まずは、このような機会をくださった木戸社長、声をかけてくださった青野GMに心より感謝申し上げます。



また、信州に来るにあたり背中を押してくださった方々、当時の越谷アルファーズユースコーチの皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。

昨年12月よりスクールコーチを務めながら、イクイップメント業務について学ばせていただいておりました。



まだまだ未熟ではありますが、役職の名ばかりにならぬよう、自覚と責任を持って日々の業務に取り組んでまいります。

また、引き続きスクールコーチも務めさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。