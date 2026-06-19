【無料レポート公開】同じブランドでも店舗ごとに「クチコミの差」が生まれるのはなぜ？全店で成果を出すクチコミ獲得設計

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、全業界向けに『同じブランドでも店舗ごとのクチコミに『差』が生まれるのはなぜ？投稿の分岐点から考える、全店で成果を出すクチコミ獲得設計』を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp193/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

同じ看板、同じマニュアル。

それなのに、店舗によってクチコミの量や評価に差が生まれるのはなぜでしょうか。

消費者調査から、お客様がクチコミを書きたくなる「体験」には、商品やサービスの品質以外の明確なきっかけがある実態が見えてきました。

さらに重要なのは、店舗にあったクチコミ獲得施策を実施すること。

各施策の効果と価値について、消費者データをもとに解説しています。

本レポートでは、こうした行動データをもとに、お客様の体験をクチコミに変える仕組みづくりと、全店でクチコミ運用を定着させる体制構築のポイントを解説しています。

▼この資料でわかること

- 消費者データに基づくお客様がクチコミを投稿するきっかけ- 同じブランドでもクチコミに差が生まれる「体験」の分岐点- 本部と現場が連携して成果を出す、クチコミ獲得の体制構築

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

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ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com